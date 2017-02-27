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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Всього голосів : 262
Повідомлення Додано: Пон 31 січ, 2022 11:10

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  kluychkooleg написав:как-то стремительно сыпемся, НБУ бы не накликать


Нормально. Дешевше буде!
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 31 січ, 2022 11:13

  kluychkooleg написав:как-то стремительно сыпемся, НБУ бы не накликать

28.43 мб
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 січ, 2022 11:13

С 1 февраля все заправки сети "Укравтогаз", дочерней компании государственной НАК "Нафтогаз Украина", прекратят свою работу на неопределенный срок в связи с уменьшением объемов продажи газа метана и сложной ситуацией на рынке. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 31 січ, 2022 11:15

Евро, кстати, пытается отрасти, до 1.1182 доходило, сейчас 1.1171.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 січ, 2022 11:16

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Realist написав:НБУ буде. До гадалки не ходи. Інше питання як він буде діяти? ..

а в чем вопрос? - НБУ теперь требуется восстановить резервы, слитые за пару недель. Проблема по прежнему в недоверии иностранцев к ОВГЗ, потому, думаю, сильно ниже 28 пока не убежим.
Ну и негативно на баланс влияют дорогие бензин, уголь и газ.
Хотя на дорогах пусто который день.
sequence
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 січ, 2022 11:19

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  sequence написав:на дорогах пусто который день.
все в Польше на клубнике. Может те кто поддались панике и скупили валюту чтобы экстренно выехать? Где можно посмотреть сальдо выехавших и въехавших.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 31 січ, 2022 11:25, всього редагувалось 2 разів.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 31 січ, 2022 11:23

  vitaliian написав:
  sequence написав:на дорогах пусто который день.
все в Польше на клубнике

прониклись сводкой Держстата о минус 400К душ за прошлый год
sequence
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 січ, 2022 11:26

  vitaliian написав:
  sequence написав:на дорогах пусто который день.
все в Польше на клубнике. Может те кто поддались панике и скупили валюту чтобы экстренно выехать?


озимая клубника?
Money24 - 28.40 - 28.60, минимум онлайн продажа - 28.57.
Падаем быстрее, чем росли.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 січ, 2022 11:32

  kluychkooleg написав:
  vitaliian написав:
  sequence написав:на дорогах пусто который день.
все в Польше на клубнике. Может те кто поддались панике и скупили валюту чтобы экстренно выехать?


озимая клубника?
Money24 - 28.40 - 28.60, минимум онлайн продажа - 28.57.
Падаем быстрее, чем росли.

Повертаємось швидко туди, звідки НБУ затаскав наверх злочинною бездіяльністю.
Але зараз олігархи дадуть команду: тримати 28.50 чи 28.30.
Без панічних покупок курс вже тягнеться до весняної посівної.
Зараз увага на дії НБУ, цей шмоц активно буде боротися з ревалом, йому треба щоб люди були в опі, а не тормозити інфляцію і ціни.
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 31 січ, 2022 11:33

  vitaliian написав:
  sequence написав:на дорогах пусто который день.
все в Польше на клубнике. Может те кто поддались панике и скупили валюту чтобы экстренно выехать? Где можно посмотреть сальдо выехавших и въехавших.

Не треба. Це просто через хворобу, дорожчий бензин, та погоду.
Франківськ сьогодні зранку мене здивував. Давно не бачив так мало машин в понеділок.
В понеділок постійно затори на 15-30 хв, а сьогодні майже не має. Трішки з'явились аж після 9:00
Не знаю як у вас, а у нас дуже діти хворіють. Прямо масово. Починаючи від нового року. Школи на дистанційці. Багато батьків вимушені із дому працювати.
Всі ці фактори мають малесенький вплив на курс. Але мають. Тобто карантин - це завжди плюс для гривні.
Realist
 
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