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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 03 лют, 2022 11:32
Zebra написав: kluychkooleg написав:
Это, если угадают. А угадать ход спекулятивного ресурса сложнее.
Принцип тот же, что и на наличке, только сама наличка выступает дополнительным индикатором - к примеру, если обвалился до 28, когда наличка по 28.30 ... покупаем.
Когда на наличке начался откат от 29 и откатился курс до 28.70, можно было по 29.70 usdt продавать. Есть люди, которые только в паре usdt / uah и торгуют.
Какая комиссия за вход? Как с выводом - гривня, доллар? Тоже с комиссией? Не люблю, когда много доп. факторов.
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kluychkooleg
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Додано: Чет 03 лют, 2022 11:39
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чик
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Додано: Чет 03 лют, 2022 12:05
График говорит о ком-то вышедшем с покупкой на уровне 28.275.
Впрочем, пошли ниже. Но кто-то явно покупал по этому курсу.
Востаннє редагувалось kluychkooleg
в Чет 03 лют, 2022 12:25, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Чет 03 лют, 2022 12:06
Amat написав:
Еще чуть-чуть и сданные мною по 28,23 можно будет откупить и выйти "в ноль", не считая копеек заработанных на депозите за этот неполный месяц (-:
А потом ждать второй волны роста (-:
А я в плюсе с 28.45
Продано на межбанке и по 28, и по 28.50, и по 28.95
Вместе с НБУ спасал Украину, пока паникеры пытались забросить курс повыше.
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Captain Obvious
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Додано: Чет 03 лют, 2022 12:13
kluychkooleg написав:
График говорит о вышедшем с покупкой на уровне 28.275 НБУ.
Неужели они такие козлы, прости господи?!
Впрочем, пошли ниже. Но кто-то явно покупал по этому курсу.
В смысле козлы, во первых, он нормально слился на панике, звр надо пополнить, вдруг через неделю снова кто то что то вякнет и начнется новая паническая аттака на межбанк. На всех паникеров валюты не напасешься. Во вторых, высокая цена на валюту слегка охлаждает спекулятивный спрос, который на моменте нежелателен. В третьих, высокий курс стимулирует активнее продавать валюту экспортеров, а не ждать очередного скачка. Логика в покупке валюты есть. Хотя мне лично выгоднее укрепляж, я на 100% в гривне.
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vitaliian
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Додано: Чет 03 лют, 2022 12:26
Читайте еще раз "шевеля губами": ставка поднята по остаткам на 2%.(точка). Где здесь указано, что только на гривневые остатки?! Понятно что и на гривневые остатки и на валютные поднято резервирование на 2%.
Востаннє редагувалось GDV29
в Чет 03 лют, 2022 12:28, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 03 лют, 2022 12:27
vitaliian написав:
Хотя мне лично выгоднее укрепляж, я на 100% в гривне.
Мало денег, меньше проблем, легче оборачиваемость.
Гривню то тоже надо где-то держать под проценты.
"Козлы" - это на эмоции. Уже убрал. Но не хотелось бы, чтобы они в мешивались в спокойный рынок, как во вторник. Впрочем, это вполне могли быть и не они, а какой-то крупный игрок.
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kluychkooleg
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Додано: Чет 03 лют, 2022 12:30
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
03.02.2022................28,2705
Доллар потерял более 11 копеек.
МКГ*............6.9073............6.9380...........+0.44%
Открылись на полкопейки выше вчерашнего закрытия. После утреннего кофе опустились на копейку и около получаса простояли без движения. Около 11 пошли вниз, опустились на 3 копейки, развернулись и стали очень плавно расти. За остававшиеся до 12 полчаса прибавили 1.5 копейки. При очень слабой динамике торговля выглядит живее, чем вчера. Кто-то явно покупает и продает по этим курсам. НБУ на рынке пока никто не видел, да и поводов для его появления рынок не давал.
В мире доллар немного отошел от вчерашнего минимума и смотрит вверх.
Справочный курс встретили котировками 28.2650 - 28.2850, что на 2.5 копейки ниже открытия.
НБУ вчера на рынок не выходил.
Остатки на коррсчетах увеличились за счет расходов казначейства. Немного сгладил эффект рост объема суточных сертификатов. Других сколь-нибудь заметных движений не было.
Во вторник объем МБ уменьшился с 717.7 до 612.8 млн. Чистый спрос составил 682.8 млн. Хоть обороты и упали, они не столь скромны, как казалось в ходе торгов. Клиентский спрос вырос и слегка превысил сократившееся предложение. Можно утверждать, что рынок был сбалансирован.
* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.
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Сибарит
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Додано: Чет 03 лют, 2022 12:36
kluychkooleg написав: Zebra написав:
Там сейчас 28.44 (вверх), а на МБ 28.26 (вниз). Ясновидящие?
Там об'єми 1000 уе то зробили. а далі об'єми пішли по 200 уе)))
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Додано: Чет 03 лют, 2022 12:47
kluychkooleg написав: vitaliian написав:
Хотя мне лично выгоднее укрепляж, я на 100% в гривне.
Мало денег, меньше проблем, легче оборачиваемость.
Гривню то тоже надо где-то держать под проценты.
"Козлы" - это на эмоции. Уже убрал. Но не хотелось бы, чтобы они в мешивались в спокойный рынок, как во вторник. Впрочем, это вполне могли быть и не они, а какой-то крупный игрок.
они гасят резкие скачки вверх и вниз, играя против спекулянтов. Без нбу курс был бы от 24 (осенью 2021) и наверное до 35 (зимой 2022).
Для спекуляций это рай, а для бизнеса ад. Одни купили импорт по курсу 35 другие по курсу 24 у вторых есть возможность демпинга, а купившие по 35 могут зафиксить убыток и закрыться. Бюджет недополучит налогов, люди потеряют рабочие места. Зачем это экономике?
Надо признать что гасят эффективно. Хотя я ожидал 24 пощупать, но не дали. Сыграв на стороне экспортеров.
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vitaliian
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