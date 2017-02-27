Додано: Чет 03 лют, 2022 12:30

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00

03.02.2022................28,2705

Доллар потерял более 11 копеек.



МКГ*............6.9073............6.9380...........+0.44%



Открылись на полкопейки выше вчерашнего закрытия. После утреннего кофе опустились на копейку и около получаса простояли без движения. Около 11 пошли вниз, опустились на 3 копейки, развернулись и стали очень плавно расти. За остававшиеся до 12 полчаса прибавили 1.5 копейки. При очень слабой динамике торговля выглядит живее, чем вчера. Кто-то явно покупает и продает по этим курсам. НБУ на рынке пока никто не видел, да и поводов для его появления рынок не давал.

В мире доллар немного отошел от вчерашнего минимума и смотрит вверх.

Справочный курс встретили котировками 28.2650 - 28.2850, что на 2.5 копейки ниже открытия.



НБУ вчера на рынок не выходил.

Остатки на коррсчетах увеличились за счет расходов казначейства. Немного сгладил эффект рост объема суточных сертификатов. Других сколь-нибудь заметных движений не было.



Во вторник объем МБ уменьшился с 717.7 до 612.8 млн. Чистый спрос составил 682.8 млн. Хоть обороты и упали, они не столь скромны, как казалось в ходе торгов. Клиентский спрос вырос и слегка превысил сократившееся предложение. Можно утверждать, что рынок был сбалансирован.



* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.