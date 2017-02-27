Щє не чули новини з Омерикі?
Там вийшов дуже поганий звіт по ринку праці.
Ринки заметушились і занервували.
Хто там щє вірить в підняття ставки?
Кремльовскі мрійникі?(с).
Ось так завжди виходить, дуже хотіли підвищувати ставку, нічого не друкувати, але ж головне зайнятість, висока інфляція колись сама пройде, діти в це вірять і в санту теж)))
Коротше, пора знову нові кує вигадувати, бо зайнятість впаде, треба робити людям добро, а не лякати закручуванням монетарних гайок.
Чекайте продовження серіалу нове друкування доллара, в усіх крамницях країни і на табло обмінок(((
Ось така вона правда життя, які малюнки не тягни, а результат вже 14-ть років один і теж...
По парі гривня долар, йде консолідація на рівнях 28.30.
Я гадаю це добре. Поки що немає перекосу ні продавців ні покупців. Боковик.
Ну а весною вже будем активніше ревальвувати, посівна і амери нове кує вигадають, як би маленькі дітки не надіялися на прикручування крану.