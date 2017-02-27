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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9104910591069107

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 272
Гривня
13%
34
Долар
60%
164
Євро
5%
13
Інші валюти
1%
2
Крипта
6%
16
Нерухомість
5%
13
ОВДП
3%
7
Ваш варіант
8%
23
Всього голосів : 272
Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 13:01

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Щє не чули новини з Омерикі?
Там вийшов дуже поганий звіт по ринку праці.
Ринки заметушились і занервували.
Хто там щє вірить в підняття ставки?
Кремльовскі мрійникі?(с).
Ось так завжди виходить, дуже хотіли підвищувати ставку, нічого не друкувати, але ж головне зайнятість, висока інфляція колись сама пройде, діти в це вірять і в санту теж)))
Коротше, пора знову нові кує вигадувати, бо зайнятість впаде, треба робити людям добро, а не лякати закручуванням монетарних гайок.
Чекайте продовження серіалу нове друкування доллара, в усіх крамницях країни і на табло обмінок(((
Ось така вона правда життя, які малюнки не тягни, а результат вже 14-ть років один і теж...
По парі гривня долар, йде консолідація на рівнях 28.30.
Я гадаю це добре. Поки що немає перекосу ні продавців ні покупців. Боковик.
Ну а весною вже будем активніше ревальвувати, посівна і амери нове кує вигадають, як би маленькі дітки не надіялися на прикручування крану. :P
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 13:16

  somilitark написав:Щє не чули новини з Омерикі?
Там вийшов дуже поганий звіт по ринку праці.
Ринки заметушились і занервували.
Хто там щє вірить в підняття ставки?
Кремльовскі мрійникі?(с).
Ось так завжди виходить, дуже хотіли підвищувати ставку, нічого не друкувати, але ж головне зайнятість, висока інфляція колись сама пройде, діти в це вірять і в санту теж)))
Коротше, пора знову нові кує вигадувати, бо зайнятість впаде, треба робити людям добро, а не лякати закручуванням монетарних гайок.
Чекайте продовження серіалу нове друкування доллара, в усіх крамницях країни і на табло обмінок(((
Ось така вона правда життя, які малюнки не тягни, а результат вже 14-ть років один і теж...
По парі гривня долар, йде консолідація на рівнях 28.30.
Я гадаю це добре. Поки що немає перекосу ні продавців ні покупців. Боковик.
Ну а весною вже будем активніше ревальвувати, посівна і амери нове кує вигадають, як би маленькі дітки не надіялися на прикручування крану. :P


Добрый день .

Я вот недавно описывал как я лося за рога схватил и не отпустил .(28.7)
Сегодня я ПСИХАНУЛ ... и заглянул в берлогу лосей по 28.24 .
Я желаю всем Хорошего дня и Настроения !
холява
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Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 13:18

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  холява написав:Добрый день .

Я вот недавно описывал как я лося за рога схватил и не отпустил .(28.7)
Сегодня я ПСИХАНУЛ ... и заглянул в берлогу лосей по 28.24 .
Я желаю всем Хорошего дня и Настроения !


С гривней что будете делать?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 13:32

  kluychkooleg написав:График говорит о ком-то вышедшем с покупкой на уровне 28.275.
Впрочем, пошли ниже. Но кто-то явно покупал по этому курсу.

Не было крупных покупателей сегодня. Много разных по мелочам. И какой-то конкретный уровень никто не удерживал.
Нацбанка тоже нет второй день.
Искатель
 
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