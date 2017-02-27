Captain Obvious написав:

Подведём итоги?Войны не случилось и не случится, бряцанье оружием лишнехромосомных преследовало как и раньше одну цель - напомнить, как они велики (и лишнехромосомны)Слабые мозгом отоварены па29 (или не слили когда было время), и в очередной раз клянут уряд, обаму, жителей Антлантиды и обитаемой планеты на орбите Бетельгейзе, короче, кого угодно, кроме себя.Весна уже не то что на носу, она бельмо на глазу, а это значит «здравствуйте, я 26-27, не ждали»?Понемногу перезаходят в овгз, ибо проект Украина не закрывается, в аэропорту свет пока не выключают.Конца света не случилось.Опять.