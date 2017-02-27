Войны не случилось и не случится, бряцанье оружием лишнехромосомных преследовало как и раньше одну цель - напомнить, как они велики (и лишнехромосомны) Слабые мозгом отоварены па29 (или не слили когда было время), и в очередной раз клянут уряд, обаму, жителей Антлантиды и обитаемой планеты на орбите Бетельгейзе, короче, кого угодно, кроме себя. Весна уже не то что на носу, она бельмо на глазу, а это значит «здравствуйте, я 26-27, не ждали»? Понемногу перезаходят в овгз, ибо проект Украина не закрывается, в аэропорту свет пока не выключают.
Конца света не случилось. Опять.
Это скорее не итоги, а поспешные субьективные выводы похожие на мантру.
Мені сьогодні клієнт із РП дзвонив. Питав, чи не видно рузькі танки з п"яними медведями, калашами та балайками. Відповів що поки що ні, тільки курс до долара підустав, аналогічно як і злотого. Сказали, якщо що, то звертайся, ми тебе уважно вислухаєм і виразмим нашу стурбованість. А я подумав, що вже примушуватимуть до релокації в ЄС.
Войны не случилось и не случится, бряцанье оружием лишнехромосомных преследовало как и раньше одну цель - напомнить, как они велики (и лишнехромосомны) Слабые мозгом отоварены па29 (или не слили когда было время), и в очередной раз клянут уряд, обаму, жителей Антлантиды и обитаемой планеты на орбите Бетельгейзе, короче, кого угодно, кроме себя. Весна уже не то что на носу, она бельмо на глазу, а это значит «здравствуйте, я 26-27, не ждали»? Понемногу перезаходят в овгз, ибо проект Украина не закрывается, в аэропорту свет пока не выключают.
Конца света не случилось. Опять.
Это скорее не итоги, а поспешные субьективные выводы похожие на мантру.
Кэп объелся индексом Биг-Мака - вчера свежий испекли. "Справедливый" курс гривны к доллару = 11,88
Войны не случилось и не случится, бряцанье оружием лишнехромосомных преследовало как и раньше одну цель - напомнить, как они велики (и лишнехромосомны) Слабые мозгом отоварены па29 (или не слили когда было время), и в очередной раз клянут уряд, обаму, жителей Антлантиды и обитаемой планеты на орбите Бетельгейзе, короче, кого угодно, кроме себя. Весна уже не то что на носу, она бельмо на глазу, а это значит «здравствуйте, я 26-27, не ждали»? Понемногу перезаходят в овгз, ибо проект Украина не закрывается, в аэропорту свет пока не выключают.
Конца света не случилось. Опять.
Это скорее не итоги, а поспешные субьективные выводы похожие на мантру.
Какое-то стойкое раздвоение личности: в этой ветке - обсуждаются планы инвестирования гривны летом в подешевевший бакс, скачки той или иной валюты и конвертаций, а по новостям - наоборот: "ффсЁ пропало"! Напоминает 2014-ый, когда курс пёр под заверения Леры200 что всё под контролем, дальнейшего роста не будет (благо свободная гривня понадобилась на волонтерские проекты закупок всего подряд)! Так что, думаю, зелень - компактнее гривны и легко превращается в нее (и не только) при необходимости.
vitaliian написав: форвард уже 8% а не 9% агропросперис 13,25% - акционный депозит на 9 месяцев
На пенсионной 9%. Депозиты не интересуют. В Альянсе снятие без комиссий - только в кассе банка (в Харькове всего одно отделение далеко от меня), все переводы онлайн - 0,5% + 5 грн. Снятие в банкоматах тоже. Не удобно. Евро как рвануло! 32.29 на МБ. А опты его по 32.15 продают. Но Евро завтра может точно так же и вниз свалиться.