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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9110911191129113

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 274
Гривня
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Долар
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Євро
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Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 20:28

  75stasstas75 написав:
  Captain Obvious написав:Подведём итоги?

Войны не случилось и не случится, бряцанье оружием лишнехромосомных преследовало как и раньше одну цель - напомнить, как они велики (и лишнехромосомны)
Слабые мозгом отоварены па29 (или не слили когда было время), и в очередной раз клянут уряд, обаму, жителей Антлантиды и обитаемой планеты на орбите Бетельгейзе, короче, кого угодно, кроме себя.
Весна уже не то что на носу, она бельмо на глазу, а это значит «здравствуйте, я 26-27, не ждали»?
Понемногу перезаходят в овгз, ибо проект Украина не закрывается, в аэропорту свет пока не выключают.

Конца света не случилось.
Опять.

Это скорее не итоги, а поспешные субьективные выводы похожие на мантру.

Мені сьогодні клієнт із РП дзвонив.
Питав, чи не видно рузькі танки з п"яними медведями, калашами та балайками.
Відповів що поки що ні, тільки курс до долара підустав, аналогічно як і злотого.
Сказали, якщо що, то звертайся, ми тебе уважно вислухаєм і виразмим нашу стурбованість.
А я подумав, що вже примушуватимуть до релокації в ЄС.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 20:42

  75stasstas75 написав:
  Captain Obvious написав:Подведём итоги?

Войны не случилось и не случится, бряцанье оружием лишнехромосомных преследовало как и раньше одну цель - напомнить, как они велики (и лишнехромосомны)
Слабые мозгом отоварены па29 (или не слили когда было время), и в очередной раз клянут уряд, обаму, жителей Антлантиды и обитаемой планеты на орбите Бетельгейзе, короче, кого угодно, кроме себя.
Весна уже не то что на носу, она бельмо на глазу, а это значит «здравствуйте, я 26-27, не ждали»?
Понемногу перезаходят в овгз, ибо проект Украина не закрывается, в аэропорту свет пока не выключают.

Конца света не случилось.
Опять.

Это скорее не итоги, а поспешные субьективные выводы похожие на мантру.


Кэп объелся индексом Биг-Мака - вчера свежий испекли. "Справедливый" курс гривны к доллару = 11,88 :)

Зображення

https://www.economist.com/big-mac-index
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 21:44

Re: Валютный рынок в контексте ДС

:arrow:
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 03 лют, 2022 22:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 22:05

  холява написав:somilitark

Добрый день .

Я вот недавно описывал как я лося за рога схватил и не отпустил .(28.7)
Сегодня я ПСИХАНУЛ ... и заглянул в берлогу лосей по 28.24 .
Я желаю всем Хорошего дня и Настроения !

Значит на днях,ТОЧНО ВВЕРХ :mrgreen:
сірий
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Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 22:15

  сірий написав:
  холява написав:somilitark

Добрый день .

Я вот недавно описывал как я лося за рога схватил и не отпустил .(28.7)
Сегодня я ПСИХАНУЛ ... и заглянул в берлогу лосей по 28.24 .
Я желаю всем Хорошего дня и Настроения !

Значит на днях,ТОЧНО ВВЕРХ :mrgreen:


Спаси вас Господи , вы прямо глыба ума !
Почему вы сделали такой гениальный вывод ?
Какой необычный продукт (или что )на вас подействовал ?
холява
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Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 22:39

  холява написав:
  сірий написав:
  холява написав:somilitark

Добрый день .

Я вот недавно описывал как я лося за рога схватил и не отпустил .(28.7)
Сегодня я ПСИХАНУЛ ... и заглянул в берлогу лосей по 28.24 .
Я желаю всем Хорошего дня и Настроения !

Значит на днях,ТОЧНО ВВЕРХ :mrgreen:


Спаси вас Господи , вы прямо глыба ума !
Почему вы сделали такой гениальный вывод ?
Какой необычный продукт (или что )на вас подействовал ?

Спите спокойно?
Нервишки не шалят? :mrgreen:
сірий
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Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 23:47

  75stasstas75 написав:
  Captain Obvious написав:Подведём итоги?

Войны не случилось и не случится, бряцанье оружием лишнехромосомных преследовало как и раньше одну цель - напомнить, как они велики (и лишнехромосомны)
Слабые мозгом отоварены па29 (или не слили когда было время), и в очередной раз клянут уряд, обаму, жителей Антлантиды и обитаемой планеты на орбите Бетельгейзе, короче, кого угодно, кроме себя.
Весна уже не то что на носу, она бельмо на глазу, а это значит «здравствуйте, я 26-27, не ждали»?
Понемногу перезаходят в овгз, ибо проект Украина не закрывается, в аэропорту свет пока не выключают.

Конца света не случилось.
Опять.

Это скорее не итоги, а поспешные субьективные выводы похожие на мантру.


Какое-то стойкое раздвоение личности: в этой ветке - обсуждаются планы инвестирования гривны летом в подешевевший бакс, скачки той или иной валюты и конвертаций, а по новостям - наоборот: "ффсЁ пропало"! Напоминает 2014-ый, когда курс пёр под заверения Леры200 что всё под контролем, дальнейшего роста не будет (благо свободная гривня понадобилась на волонтерские проекты закупок всего подряд)! Так что, думаю, зелень - компактнее гривны и легко превращается в нее (и не только) при необходимости.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 00:09

  холява написав:
  сірий написав:
  холява написав:somilitark

Добрый день .

Я вот недавно описывал как я лося за рога схватил и не отпустил .(28.7)
Сегодня я ПСИХАНУЛ ... и заглянул в берлогу лосей по 28.24 .
Я желаю всем Хорошего дня и Настроения !

Значит на днях,ТОЧНО ВВЕРХ :mrgreen:


Спаси вас Господи , вы прямо глыба ума !
Почему вы сделали такой гениальный вывод ?
Какой необычный продукт (или что )на вас подействовал ?


Видимо считает аналогом индикатора Хамахи.
Ну а тон сообщения пост-ирония.
Типа, переведя на русский, ожидает обвал к 27.*

—-
Кстати, никогда не пишу свои результаты пост-фактум как некоторые гиганты мысли тут, так вот, гривны немерянно, и пока не откупался.
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 01:07

  vitaliian написав: форвард уже 8% а не 9%
агропросперис 13,25% - акционный депозит на 9 месяцев


На пенсионной 9%. Депозиты не интересуют.
В Альянсе снятие без комиссий - только в кассе банка (в Харькове всего одно отделение далеко от меня), все переводы онлайн - 0,5% + 5 грн. Снятие в банкоматах тоже. Не удобно.
Евро как рвануло! 32.29 на МБ. А опты его по 32.15 продают. Но Евро завтра может точно так же и вниз свалиться.
kluychkooleg
 
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