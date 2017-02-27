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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9112911391149115>

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 275
Гривня
13%
35
Долар
60%
165
Євро
5%
13
Інші валюти
1%
2
Крипта
6%
16
Нерухомість
5%
13
ОВДП
3%
7
Ваш варіант
9%
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Всього голосів : 275
Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 08:05

  vitaliian написав:
  Миша-клиент написав:Какое-то стойкое раздвоение личности: в этой ветке -
а где раздвоение? Здесь ваши новости никто не читает. Новости в 21 веке это манипуляция если вы не знали.

Новини різні бувають. Напр., зміна облікової ставки
alex10
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 08:55

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:Denik, вы, как всегда, неподражаемы

Залізна руда злякалася "жорстокої ДКП ФРС" :D
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 08:57

Captain Obvious

Немеряно- это понятие относительное. Надеюсь не как у нищеброда-альфонса "Долярчика" АЖ на $300 прям с фотографиями такой жуткой ценности)))
Правдоруб
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 09:19

  Denik написав:..
Залізна руда злякалася "жорстокої ДКП ФРС" :D
..

сложно как то все. НАЖДАК сильно валится с начала года, к чему бы это? Люди выкинут шмартфоны и займутся изучением книг "100 рецептов блюд из кукуруку"?
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 09:34

  Василь-Рівне написав:
  сірий написав:Значит на днях,ТОЧНО ВВЕРХ

Нагадую ще раз про що писав Адам Сміт:

Нацбанк України знайшов ще один спосіб стабілізації курсу долара. Він пов'язаний із підвищенням дефіциту гривні. Крім підвищення облікової ставки НБУ, а також валютних інтревенцій, вирішили вдатися ще й до зниження ліквідності банків. У цьому випадку зовнішньополітичні фактори меншим чином впливатимуть на вартість національної валюти, а відповідно, і на курс долара.
окрема, зниження ліквідності банків відбуватиметься через збільшення обов'язкового резервування коштів. Так, банкам хочуть підвищити його на 2%. Це призведе до зменшенення обсягу "вільних" грошей.

"Скорочення підтримки ліквідності банківської системи через різні інструменти, у тому числі через механізм рефінансування, призведе до того, що на міжбанку буде дефіцит вільної гривні, і курс буде менш сприйнятливим до негативних політичних подій", - розповіло інформоване джерело в коментарі одному з вітчизняних ЗМІ.

Та хай будЕЕ :mrgreen:
Але ж халва вчора сдав 100баксів,а це сто пудов підем угору :mrgreen:
Востаннє редагувалось сірий в П'ят 04 лют, 2022 10:08, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 09:38

  alex10 написав:
  vitaliian написав:
  Миша-клиент написав:Какое-то стойкое раздвоение личности: в этой ветке -
а где раздвоение? Здесь ваши новости никто не читает. Новости в 21 веке это манипуляция если вы не знали.

Новини різні бувають. Напр., зміна облікової ставки

Вряд ли народ услышав новость про изменение учетной ставки, понесется в обменник со всеми своими сбережениями. Имелись в виду новости, которые действуют на широкие массы, те что крутят по тв.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 10:05

  сірий написав:Та хай будЕЕ :mrgreen:
Але ж халва вчора сдав 100баксів,а це сто пудово підем угору :mrgreen:


не сдал, а купил, не 100, а 150, не в обменке, а в преферанс. А так все верно.

Евро-ракета, 1.1462

Харьков 28.15 - 28.25

Вчера забирал остатки гривни в Ощаде - опять кассир с надеждой в голосе "А может валютой заберете - доллар, Евро?". Если бы они так на росте спрашивали. Впрочем, с их курсами и на росте не надо. А вот что поразило - в центральном отделении главного банка страны в городе-миллионнике машинка в кассе не определяет номиналы купюр! То есть кассир сначала у меня перед носом пролистывает пачку - смотрите, все по 500, ничего не подложила, потом машинка ей выдает только число купюр. Испанский стыд!
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  Denik написав:
  zРадио написав:Denik, вы, как всегда, неподражаемы

Залізна руда злякалася "жорстокої ДКП ФРС" :D
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Жижа теж.Зображення
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 10:28

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  kluychkooleg написав:. А вот что поразило - в центральном отделении главного банка страны в городе-миллионнике машинка в кассе не определяет номиналы купюр!
радуйтесь что она вообще там есть.
vitaliian
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