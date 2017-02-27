Нацбанк України знайшов ще один спосіб стабілізації курсу долара. Він пов'язаний із підвищенням дефіциту гривні. Крім підвищення облікової ставки НБУ, а також валютних інтревенцій, вирішили вдатися ще й до зниження ліквідності банків. У цьому випадку зовнішньополітичні фактори меншим чином впливатимуть на вартість національної валюти, а відповідно, і на курс долара. окрема, зниження ліквідності банків відбуватиметься через збільшення обов'язкового резервування коштів. Так, банкам хочуть підвищити його на 2%. Це призведе до зменшенення обсягу "вільних" грошей.
"Скорочення підтримки ліквідності банківської системи через різні інструменти, у тому числі через механізм рефінансування, призведе до того, що на міжбанку буде дефіцит вільної гривні, і курс буде менш сприйнятливим до негативних політичних подій", - розповіло інформоване джерело в коментарі одному з вітчизняних ЗМІ.
Та хай будЕЕ Але ж халва вчора сдав 100баксів,а це сто пудов підем угору
Востаннє редагувалось сірий в П'ят 04 лют, 2022 10:08, всього редагувалось 1 раз.
сірий написав:Та хай будЕЕ Але ж халва вчора сдав 100баксів,а це сто пудово підем угору
не сдал, а купил, не 100, а 150, не в обменке, а в преферанс. А так все верно.
Евро-ракета, 1.1462
Харьков 28.15 - 28.25
Вчера забирал остатки гривни в Ощаде - опять кассир с надеждой в голосе "А может валютой заберете - доллар, Евро?". Если бы они так на росте спрашивали. Впрочем, с их курсами и на росте не надо. А вот что поразило - в центральном отделении главного банка страны в городе-миллионнике машинка в кассе не определяет номиналы купюр! То есть кассир сначала у меня перед носом пролистывает пачку - смотрите, все по 500, ничего не подложила, потом машинка ей выдает только число купюр. Испанский стыд!