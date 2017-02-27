Сейчас могу слить евро по 1,139, которое покупал по 1,12.
Подскажите, пожалуйста, (кто реально следит за МБ) - подождать обеда или итак норм разница ?
Какой тренд по евро на МБ, еще подрастет ?
или не жадничать ? (-:
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 04 лют, 2022 10:35
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Сейчас могу слить евро по 1,139, которое покупал по 1,12.
Подскажите, пожалуйста, (кто реально следит за МБ) - подождать обеда или итак норм разница ?
Какой тренд по евро на МБ, еще подрастет ?
или не жадничать ? (-:
Додано: П'ят 04 лют, 2022 10:57
Нет никакого тренда по Евро на МБ. Есть тренд по доллару и форекс EURO/USD. Просто перемножаем. Доллар на момент падает. Кто кого переборет, не скажет никто. Это же малахольное Евро. Если очень горит сдать, я бы сдавал. Но решать вам.
Додано: П'ят 04 лют, 2022 11:00
Сдал. Решил не ловить "пики".
2% (на моменте) итак хорошо.
Додано: П'ят 04 лют, 2022 11:17
Re: Валютный рынок в контексте ДС
А zРідіо думає, що жорстка ДКП ФПС вилікує енергетичну кризу, а + 10 млн. баралей на день візьмуться самі по собі, і всі кататимуться на RAM-аз з бензином по 0,5 дол./л.
Насправді ми вже в новому сировинному суперциклі з міцними сировинними валютами, а не міцними валютами країн-споживачів.
Додано: П'ят 04 лют, 2022 11:26
Згоден з Вами. Мало того ФРС самі себе загнали в пастку тримаючи ставки низькими занадто довго. Тепер піднямати буде дуже боляче, а скоріше за все неможливо. Очікую подняття ставки десь до 1% (макс 2%), а потім розворот і ставка в мінус.
реальний інфлец бакса вже десь 15% (гос стат -брехня). Тож той 1-2 процента ставки - курам насміх.
Додано: П'ят 04 лют, 2022 11:27
как в 2013?
Додано: П'ят 04 лют, 2022 11:30
Re: Валютный рынок в контексте ДС
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