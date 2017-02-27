RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9112911391149115

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 275
Гривня
13%
35
Долар
60%
165
Євро
5%
13
Інші валюти
1%
2
Крипта
6%
16
Нерухомість
5%
13
ОВДП
3%
7
Ваш варіант
9%
24
Всього голосів : 275
Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 10:35

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Сейчас могу слить евро по 1,139, которое покупал по 1,12.
Подскажите, пожалуйста, (кто реально следит за МБ) - подождать обеда или итак норм разница ?
Какой тренд по евро на МБ, еще подрастет ?
или не жадничать ? (-:
Amat
 
Повідомлень: 2030
З нами з: 21.12.11
Подякував: 92 раз.
Подякували: 580 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 10:57

  Amat написав:Сейчас могу слить евро по 1,139, которое покупал по 1,12.
Подскажите, пожалуйста, (кто реально следит за МБ) - подождать обеда или итак норм разница ?
Какой тренд по евро на МБ, еще подрастет ?
или не жадничать ? (-:


Нет никакого тренда по Евро на МБ. Есть тренд по доллару и форекс EURO/USD. Просто перемножаем. Доллар на момент падает. Кто кого переборет, не скажет никто. Это же малахольное Евро. Если очень горит сдать, я бы сдавал. Но решать вам.
kluychkooleg
 
Повідомлень: 1965
З нами з: 30.12.19
Подякував: 58 раз.
Подякували: 476 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 11:00

  kluychkooleg написав:
  Amat написав:Сейчас могу слить евро по 1,139, которое покупал по 1,12.
Подскажите, пожалуйста, (кто реально следит за МБ) - подождать обеда или итак норм разница ?
Какой тренд по евро на МБ, еще подрастет ?
или не жадничать ? (-:


Нет никакого тренда по Евро на МБ. Есть тренд по доллару и форекс EURO/USD. Просто перемножаем. Доллар на момент падает. Кто кого переборет, не скажет никто. Это же малахольное Евро. Если очень горит сдать, я бы сдавал. Но решать вам.


Сдал. Решил не ловить "пики".
2% (на моменте) итак хорошо.
Amat
 
Повідомлень: 2030
З нами з: 21.12.11
Подякував: 92 раз.
Подякували: 580 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 11:17

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vladus17 написав:Жижа теж.

А zРідіо думає, що жорстка ДКП ФПС вилікує енергетичну кризу, а + 10 млн. баралей на день візьмуться самі по собі, і всі кататимуться на RAM-аз з бензином по 0,5 дол./л.

Насправді ми вже в новому сировинному суперциклі з міцними сировинними валютами, а не міцними валютами країн-споживачів.
Denik
 
Повідомлень: 1371
З нами з: 23.02.09
Подякував: 466 раз.
Подякували: 948 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 11:26

  Denik написав:
  vladus17 написав:Жижа теж.

А zРідіо думає, що жорстка ДКП ФПС вилікує енергетичну кризу, а + 10 млн. баралей на день візьмуться самі по собі, і всі кататимуться на RAM-аз з бензином по 0,5 дол./л.

Насправді ми вже в новому сировинному суперциклі з міцними сировинними валютами, а не міцними валютами країн-споживачів.


Згоден з Вами. Мало того ФРС самі себе загнали в пастку тримаючи ставки низькими занадто довго. Тепер піднямати буде дуже боляче, а скоріше за все неможливо. Очікую подняття ставки десь до 1% (макс 2%), а потім розворот і ставка в мінус.
реальний інфлец бакса вже десь 15% (гос стат -брехня). Тож той 1-2 процента ставки - курам насміх.
vladus17
 
Повідомлень: 1749
З нами з: 21.03.14
Подякував: 138 раз.
Подякували: 176 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 11:27

  Denik написав:
  vladus17 написав:Жижа теж.

А zРідіо думає, що жорстка ДКП ФПС вилікує енергетичну кризу, а + 10 млн. баралей на день візьмуться самі по собі, і всі кататимуться на RAM-аз з бензином по 0,5 дол./л.

Насправді ми вже в новому сировинному суперциклі з міцними сировинними валютами, а не міцними валютами країн-споживачів.


как в 2013?
sergikkc007
Аватар користувача
 
Повідомлень: 257
З нами з: 21.04.20
Подякував: 409 раз.
Подякували: 90 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 11:30

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  sergikkc007 написав:как в 2013?

Як в 2006-2007.
Denik
 
Повідомлень: 1371
З нами з: 23.02.09
Подякував: 466 раз.
Подякували: 948 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 11:36

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vladus17 написав:Згоден з Вами. Мало того ФРС самі себе загнали в пастку тримаючи ставки низькими занадто довго. Тепер піднямати буде дуже боляче, а скоріше за все неможливо. Очікую подняття ставки десь до 1% (макс 2%), а потім розворот і ставка в мінус.
реальний інфлец бакса вже десь 15% (гос стат -брехня). Тож той 1-2 процента ставки - курам насміх.

Китай вже переграв Захід переходом на електромобілі, не закриваючи вугільні ТЕС, при цьому будуючи і ГЕС, і "зеленку", а АЕС.
https://elektrovesti.net/79243_kitay-k- ... tromobiley
8 млн електромобілів - це 8 Тесл, в той же час американські споживачі "не готові", "не люблять" електромобілі.
Значить "полюблять" нафту по 150-200, а ЄС під це "надрукує" комуністичних субсидій на енергію. Подумайте яке буде співвідношення боргу до ВВП в Єврозоні.
Результат буде один: евріками обклеють туалети.
Denik
 
Повідомлень: 1371
З нами з: 23.02.09
Подякував: 466 раз.
Подякували: 948 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 9112911391149115
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Denik, kluychkooleg і 6 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2983, 2984, 2985
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
29843 19541736
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 04 лют, 2022 11:07
Козак-характерник
Валютный рынок в мире 1 ... 792, 793, 794
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7939 18819276
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 04 лют, 2022 01:10
kluychkooleg
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 140, 141, 142
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1412 6064443
Переглянути останнє повідомлення
Нед 30 січ, 2022 13:57
fler

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (10422)
04.02.2022 11:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.