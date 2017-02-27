тобто майже пів-ярд ОВДП погашено нерезами і конвертовано у валюту
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 04 лют, 2022 17:18
Додано: П'ят 04 лют, 2022 17:22
Додано: П'ят 04 лют, 2022 17:23
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: П'ят 04 лют, 2022 17:34
Результаты интервенций за неделю
За прошедшую неделю 31.01-04.02.2022 НБУ выкупил на МБ $333.7 млн. Из них:
- по единому курсу - 303.7;
- выбором лучшей цены - 30.
Ничего не продавал.
По дням (с точностью до 0.1 млн):
- понедельник - 177.6;
- вторник - 30;
- среда - 0;
- четверг - 0;
- пятница - 126.1.
Чистая продажа с начала года составляет $1157.5 млн.
Додано: П'ят 04 лют, 2022 18:07
Доходность среднесрочных трежерис взлетела на 6% после публикации январского Nonfarm Payrolls (отчета о занятости в США). За месяц бизнес создал 467 тыс новых рабочих мест, что на 342 тыс выше ожиданий. За 2 последних месяца - 709 тыс рабочих мест. Инвесторы оценивают рынок труда как перегретый и ожидают все более агрессивных монетарных мер со стороны ФРС. Вероятность 5 повышений в 2022-м за день увеличились с 52% до 62%, а мартовского одномоментного повышения на 0,5 п.п. - с 18% до 34%
Додано: П'ят 04 лют, 2022 18:20
Ну да, а пока Брент достиг отметки в 93 бакса за бочку, цена на удобрения плюс 100%
Додано: П'ят 04 лют, 2022 18:27
Межбанк: пятница не дала никому скучать
Пятница снова не дала никому скучать на валютном рынке, хотя объемы операций были достаточно средними, как для этой недели или статистики января.
Продавцов было больше, чем покупателей и котировки доллара постепенно проседали. Нацбанк трижды (!!!) выходил на рынок с покупкой валюты. Причем если в первый раз он выходил через Bloomberg и купил $30 млн по 28,13 гривен, то затем он выходил на торги через уже “подзабытый” им Refinitiv (бывший Reuters) и покупал доллар в начале по 28,12 гривен, а потом и по 28,11.
В итоге, регулятор не давал просесть котировкам ниже психологического уровня в 28,10 гривен и держал оборону в пределах 28,11 гривен до конца активности на пятничной сессии. Регулятора можно понять – ему надо восстанавливать резервы, после их активной траты во время январского ажиотажа.
За день курс доллара с утренних 28,22/28,24 гривен, что было сразу на 2 копейки ниже закрытия четверга – просел на 10,5 копеек до 28,115/28,135 гривен. А большинство сделок прошло в пределах коридора 28,10-28,115/28,12-28,135 гривен.
Существенно скакал и курс евро. Причем как за счет колебаний пары евро/доллар на внешних рынках, так и за счет пересчета курса евро относительно гривны при падении котировок доллара на нашем межбанке. В итоге, с утренних 32,35/32,37 гривен к середине дня его котировки опустились до 32,23/32,25 гривен, а к концу сессии просели еще ниже – до 32,11/32,14.
Главные события 4 февраля на валютном рынке:
Доллар с утренних стартовых 28,22/28,24 гривен просел до 28,115/28,135 к концу дня, а евро — с 32,35/32,37 до 32,11/32,14 гривен.
Нацбанк выходил сегодня на рынок трижды и купил $30 млн по 28,13 гривен, а затем выкупал излишек предложения по 28,12 и по 28,11 гривен.
Справочный курс доллара на 12:00 в пятницу находился на отметке 28,1748 гривен, а официальный курс на 7 февраля 2022 года установлен на уровне 28,1468 гривен за доллар.
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1444/1,1445.
finance.ua/Новости/Валюта
Додано: П'ят 04 лют, 2022 18:37
Додано: П'ят 04 лют, 2022 18:59
Додано: П'ят 04 лют, 2022 19:00
Та не, так сильно, думаю, не будет. Он и по 27,5 будет с удовольствием откупать. Только не сейчас, а чуть попозже//)
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