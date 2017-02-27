Додано: П'ят 04 лют, 2022 18:27

Пятница снова не дала никому скучать на валютном рынке, хотя объемы операций были достаточно средними, как для этой недели или статистики января.



Продавцов было больше, чем покупателей и котировки доллара постепенно проседали. Нацбанк трижды (!!!) выходил на рынок с покупкой валюты. Причем если в первый раз он выходил через Bloomberg и купил $30 млн по 28,13 гривен, то затем он выходил на торги через уже “подзабытый” им Refinitiv (бывший Reuters) и покупал доллар в начале по 28,12 гривен, а потом и по 28,11.



В итоге, регулятор не давал просесть котировкам ниже психологического уровня в 28,10 гривен и держал оборону в пределах 28,11 гривен до конца активности на пятничной сессии. Регулятора можно понять – ему надо восстанавливать резервы, после их активной траты во время январского ажиотажа.



За день курс доллара с утренних 28,22/28,24 гривен, что было сразу на 2 копейки ниже закрытия четверга – просел на 10,5 копеек до 28,115/28,135 гривен. А большинство сделок прошло в пределах коридора 28,10-28,115/28,12-28,135 гривен.



Существенно скакал и курс евро. Причем как за счет колебаний пары евро/доллар на внешних рынках, так и за счет пересчета курса евро относительно гривны при падении котировок доллара на нашем межбанке. В итоге, с утренних 32,35/32,37 гривен к середине дня его котировки опустились до 32,23/32,25 гривен, а к концу сессии просели еще ниже – до 32,11/32,14.



Главные события 4 февраля на валютном рынке:



Доллар с утренних стартовых 28,22/28,24 гривен просел до 28,115/28,135 к концу дня, а евро — с 32,35/32,37 до 32,11/32,14 гривен.



Нацбанк выходил сегодня на рынок трижды и купил $30 млн по 28,13 гривен, а затем выкупал излишек предложения по 28,12 и по 28,11 гривен.



Справочный курс доллара на 12:00 в пятницу находился на отметке 28,1748 гривен, а официальный курс на 7 февраля 2022 года установлен на уровне 28,1468 гривен за доллар.



На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1444/1,1445.



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