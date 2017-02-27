Не у всех банков есть Refinitiv (бывш. Thompson Reuters). Поэтому, чтобы продать Нацбанку, нужно найти "друга" с двумя терминалами: Bloomberg и Refinitiv. Делается так называемый "свитч" друг покупает у вас доллар, например, по 28.1050 через Bloomberg и продаёт НБУ по 28.11 через Refinitive. "Зазор", или плата за свитч 5000грн. на $1 млн.
kluychkooleg написав: Представляю, как НБУ будет 28 оборонять. Наверно, так же, как 29 до этого.
Все буде добре! Для начала ждемс /27,50
GDV29 и Asti вы реально верите, что мы нырнем на 27,5 или чисто для "куражу" такое пишите ?
С уважением,
Да, жду. А почему бы и нет. Недавно 29 было, сейчас на Межбанке 28,13. До 27,50 рукой подать.Более того, если не будет проблем с Пу я жду и 27,00 Если будет даже ниже 27 - будет как вишинка на тортике - приятный бонус.
asti написав:Месяц назад было 27,5 - никто этому не удивлялся, и через месяц, возможно, тоже никто не будет удивлятся такому курсу. При чем тут кураж?
Та люди начитаються пропаганди усіх марок, наслухаються зомбоящика, а потім не вірять в своє щастя, тобто курс 28 як сьогодні. Якби нбу сьогодні не грав за девал і бородатих нянь безлімітним і не адекватним викупом, то сьогодні побачили б 27.50. Був би чивокуня, вже врубав би 20 і стояла б черга здати валюту, бо поки хоч щось дають за зелені папірці. Фундамент економіки такий, що нбу вже майже 8 років бореться з ревалом, а люди наслухаються зрадофілів і носяться з рокетами. Якщо прибрати фактор хутіна, то треба хапати овдп на 5 років під 15% річних. Але...є в нас хворий сусід з поганими звичками не давати усьому людству жити нормально.