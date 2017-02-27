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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9119912091219122

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 275
Гривня
13%
35
Долар
60%
165
Євро
5%
13
Інші валюти
1%
2
Крипта
6%
16
Нерухомість
5%
13
ОВДП
3%
7
Ваш варіант
9%
24
Всього голосів : 275
Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 19:14


Я думаю,что великий Си не просто так подбодрил володеньку :mrgreen:
Так чтооо,готовимся к 29+ :mrgreen:
сірий
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 19:17

Кто из знатоков может разъяснить вот эту фразу? Что это за разные способы и в чем выгода банков?

15:12
Нацбанк продолжает стоять с покупкой в Refinitiv, поэтому банки покупают в Bloomberg, а затем продают в Refinitiv Нацбанку.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 19:21

  GDV29 написав:
  kluychkooleg написав:
Представляю, как НБУ будет 28 оборонять. Наверно, так же, как 29 до этого.

Все буде добре! Для начала ждемс /27,50


GDV29 и Asti вы реально верите, что мы нырнем на 27,5 или чисто для "куражу" такое пишите ?

С уважением,
Amat
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 19:30

  Amat написав:
  GDV29 написав:
  kluychkooleg написав:
Представляю, как НБУ будет 28 оборонять. Наверно, так же, как 29 до этого.

Все буде добре! Для начала ждемс /27,50


GDV29 и Asti вы реально верите, что мы нырнем на 27,5 или чисто для "куражу" такое пишите ?

С уважением,

Месяц назад было 27,5 - никто этому не удивлялся, и через месяц, возможно, тоже никто не будет удивлятся такому курсу.
При чем тут кураж?
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 19:40

kluychkooleg

Не у всех банков есть Refinitiv (бывш. Thompson Reuters). Поэтому, чтобы продать Нацбанку, нужно найти "друга" с двумя терминалами: Bloomberg и Refinitiv. Делается так называемый "свитч" друг покупает у вас доллар, например, по 28.1050 через Bloomberg и продаёт НБУ по 28.11 через Refinitive. "Зазор", или плата за свитч 5000грн. на $1 млн.
G_Bond
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 19:42

А успіх завжди там, де ним вміють ділитись!©

Тут, якби є декілька запитань для місцевих форумчан ;)
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 19:44

  Amat написав:
  GDV29 написав:
  kluychkooleg написав:
Представляю, как НБУ будет 28 оборонять. Наверно, так же, как 29 до этого.

Все буде добре! Для начала ждемс /27,50


GDV29 и Asti вы реально верите, что мы нырнем на 27,5 или чисто для "куражу" такое пишите ?

С уважением,

Да, жду. А почему бы и нет. Недавно 29 было, сейчас на Межбанке 28,13. До 27,50 рукой подать.Более того, если не будет проблем с Пу я жду и 27,00 :) Если будет даже ниже 27 - будет как вишинка на тортике - приятный бонус.
GDV29
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 19:45

  asti написав:Месяц назад было 27,5 - никто этому не удивлялся, и через месяц, возможно, тоже никто не будет удивлятся такому курсу.
При чем тут кураж?

Та люди начитаються пропаганди усіх марок, наслухаються зомбоящика, а потім не вірять в своє щастя, тобто курс 28 як сьогодні.
Якби нбу сьогодні не грав за девал і бородатих нянь безлімітним і не адекватним викупом, то сьогодні побачили б 27.50.
Був би чивокуня, вже врубав би 20 і стояла б черга здати валюту, бо поки хоч щось дають за зелені папірці.
Фундамент економіки такий, що нбу вже майже 8 років бореться з ревалом, а люди наслухаються зрадофілів і носяться з рокетами.
Якщо прибрати фактор хутіна, то треба хапати овдп на 5 років під 15% річних.
Але...є в нас хворий сусід з поганими звичками не давати усьому людству жити нормально.
somilitark
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  #<1 ... 9119912091219122
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