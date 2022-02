Додано: П'ят 04 лют, 2022 23:30

Bobua написав: На data.worldbank.org змінили ВВП за ПКС України заднім числом...

Тупо підняли це ВВП за минулі роки на 24...37%

Укр і Англ. версії Вікі (за останній рік) -- нині тупо не сходяться ...

Первое, что приходит в голову - обновили ценовую точку отсчета покупательского паритета, взяв 2021-й, а не какой-нибудь 2016-й. И применили ее к ВВП 2021-го и предшествующих годов, чтобы была видна динамика.По суммам (545 vs 381 млрд долларов в 2020-м) в это легко поверить, учитывая инфляцию в ключевых сегментах нашего выпуска, отмеченную в 2021-м - металлургии и продовольствии.Показывает ли это изменение рост нашей покупательской способности как есть vs как было? Нет. А что же показывает это изменение - покупательскую способность нас vs других экономик в ценах 2021-го. Не для всех стран коэффициент пересчета будет 1,43 (545 / 381), поскольку структура выпуска у каждого своя. Для Туркменистана, например, где половину ВВП составляет добыча газа, с учетом его ценовой динамики мультипликатор может быть еще более лихимPS: могу ошибаться, просто предположил