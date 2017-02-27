ОХ ....... Е ....... И его душу ..... Чувствую , ЗНАТОК !
Я про нацбанк говорил, не то о чем вы подумали. В сезон когда заходит много валюты, он милостиво позволяет курсу упасть ниже 27. А когда валюта нужна на газ по 1000, уголь и паникеров, падать курсу он не даёт. Поэтому и возникает "сезонность", которой на самом деле нет.
Хтось знає, що за чортівня сталась з цією клятою Матрицею???
Первое, что приходит в голову - обновили ценовую точку отсчета покупательского паритета, взяв 2021-й, а не какой-нибудь 2016-й. И применили ее к ВВП 2021-го и предшествующих годов, чтобы была видна динамика.
По суммам (545 vs 381 млрд долларов в 2020-м) в это легко поверить, учитывая инфляцию в ключевых сегментах нашего выпуска, отмеченную в 2021-м - металлургии и продовольствии.
Показывает ли это изменение рост нашей покупательской способности как есть vs как было? Нет. А что же показывает это изменение - покупательскую способность нас vs других экономик в ценах 2021-го. Не для всех стран коэффициент пересчета будет 1,43 (545 / 381), поскольку структура выпуска у каждого своя. Для Туркменистана, например, где половину ВВП составляет добыча газа, с учетом его ценовой динамики мультипликатор может быть еще более лихим
kluychkooleg написав:Кто из знатоков может разъяснить вот эту фразу? Что это за разные способы и в чем выгода банков?
15:12 Нацбанк продолжает стоять с покупкой в Refinitiv, поэтому банки покупают в Bloomberg, а затем продают в Refinitiv Нацбанку.
Refinitiv - система, которая пришла на смену Ройтерсу (Reuters Thomson) Смысл был в том, что Нацбанк сегодня стоял с бидом не в Блумберг, как он это обычно делал, а именно в Ройтерсе (т.е. в Refinitiv). Зачем он сделал именно так? Есть соображения, но они будут интересны узкому кругу спецов. Если по-простому, Нацбанк откупался, но делал это так, чтобы "не напугать". И не спровоцировать разворот.
Не у всех банков есть Refinitiv (бывш. Thompson Reuters). Поэтому, чтобы продать Нацбанку, нужно найти "друга" с двумя терминалами: Bloomberg и Refinitiv. Делается так называемый "свитч" друг покупает у вас доллар, например, по 28.1050 через Bloomberg и продаёт НБУ по 28.11 через Refinitive. "Зазор", или плата за свитч 5000грн. на $1 млн.
kluychkooleg написав:Кто из знатоков может разъяснить вот эту фразу? Что это за разные способы и в чем выгода банков?
15:12 Нацбанк продолжает стоять с покупкой в Refinitiv, поэтому банки покупают в Bloomberg, а затем продают в Refinitiv Нацбанку.
Refinitiv - система, которая пришла на смену Ройтерсу (Reuters Thomson) Смысл был в том, что Нацбанк сегодня стоял с бидом не в Блумберг, как он это обычно делал, а именно в Ройтерсе (т.е. в Refinitiv). Зачем он сделал именно так? Есть соображения, но они будут интересны узкому кругу спецов. Если по-простому, Нацбанк откупался, но делал это так, чтобы "не напугать". И не спровоцировать разворот.
Значит все-таки прислушивается к моему мнению, я первый его чехвостил за то его выступление во вторник. Осознал свои ошибки. (шутка).