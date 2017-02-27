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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 276
Гривня
13%
35
Долар
60%
166
Євро
5%
13
Інші валюти
1%
2
Крипта
6%
16
Нерухомість
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 21:55

Оперативна оцінка ВВП
Реальний ВВП у IV кварталі 2021 року збільшився порівняно з попереднім кварталом на 1,8% (з урахуванням сезонного фактору), а порівняно з IV кварталом 2020 року – на 5,9%


Год будет 11-го марта (не совсем понятно, что там еще дольше месяца считать, то таков календарь ДССУ)
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 21:56

  холява написав:
  vitaliian написав:
  Investor_K написав:нацбанк не даст

Он же не девственница, даст, никуда не денется.



ОХ ....... Е ....... И его душу .....
Чувствую , ЗНАТОК !

Я про нацбанк говорил, не то о чем вы подумали. В сезон когда заходит много валюты, он милостиво позволяет курсу упасть ниже 27. А когда валюта нужна на газ по 1000, уголь и паникеров, падать курсу он не даёт. Поэтому и возникает "сезонность", которой на самом деле нет.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 22:17

vitaliian

Витамин , я после парилки ..... воображение , нервы , неосмысленные фразы .....
Простите .

Не даст НБУ упасть сильно .....
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 22:29

  холява написав:
Не даст НБУ упасть сильно .....

Один раз дали и дядя Яша пошёл на выход. Совпадение? Таки да сильно не даст.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 23:03

  vitaliian написав:
  холява написав:
Не даст НБУ упасть сильно .....

Один раз дали и дядя Яша пошёл на выход. Совпадение? Таки да сильно не даст.

А в прошлом году тоже дали, хоть и помягче, но на выход никто не пошел
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 23:21

Запасы газа нерезидентов по сравнению с 1 февраля 2021 года снизились в 38,6 раза (на 7,51 млрд куб. м), резидентов – в 2,1 раза (на 0,48 млрд куб. м). https://biz.liga.net/ekonomika/tek/novo ... nnyy-sklad
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 23:30

  Bobua написав:На data.worldbank.org змінили ВВП за ПКС України заднім числом...
Тупо підняли це ВВП за минулі роки на 24...37%
Укр і Англ. версії Вікі (за останній рік) -- нині тупо не сходяться ...
Докладніше тут: Що сталось з даними про ВВП за ПКС України? Числа в інеті рі

Хтось знає, що за чортівня сталась з цією клятою Матрицею???


Первое, что приходит в голову - обновили ценовую точку отсчета покупательского паритета, взяв 2021-й, а не какой-нибудь 2016-й. И применили ее к ВВП 2021-го и предшествующих годов, чтобы была видна динамика.

По суммам (545 vs 381 млрд долларов в 2020-м) в это легко поверить, учитывая инфляцию в ключевых сегментах нашего выпуска, отмеченную в 2021-м - металлургии и продовольствии.

Показывает ли это изменение рост нашей покупательской способности как есть vs как было? Нет. А что же показывает это изменение - покупательскую способность нас vs других экономик в ценах 2021-го. Не для всех стран коэффициент пересчета будет 1,43 (545 / 381), поскольку структура выпуска у каждого своя. Для Туркменистана, например, где половину ВВП составляет добыча газа, с учетом его ценовой динамики мультипликатор может быть еще более лихим

PS: могу ошибаться, просто предположил
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 23:32

  kluychkooleg написав:Кто из знатоков может разъяснить вот эту фразу? Что это за разные способы и в чем выгода банков?

15:12
Нацбанк продолжает стоять с покупкой в Refinitiv, поэтому банки покупают в Bloomberg, а затем продают в Refinitiv Нацбанку.

Refinitiv - система, которая пришла на смену Ройтерсу (Reuters Thomson)
Смысл был в том, что Нацбанк сегодня стоял с бидом не в Блумберг, как он это обычно делал, а именно в Ройтерсе (т.е. в Refinitiv). Зачем он сделал именно так? Есть соображения, но они будут интересны узкому кругу спецов. Если по-простому, Нацбанк откупался, но делал это так, чтобы "не напугать". И не спровоцировать разворот.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 23:35

  G_Bond написав:kluychkooleg

Не у всех банков есть Refinitiv (бывш. Thompson Reuters). Поэтому, чтобы продать Нацбанку, нужно найти "друга" с двумя терминалами: Bloomberg и Refinitiv. Делается так называемый "свитч" друг покупает у вас доллар, например, по 28.1050 через Bloomberg и продаёт НБУ по 28.11 через Refinitive. "Зазор", или плата за свитч 5000грн. на $1 млн.

Совершенно верно.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 23:56

  Искатель написав:
  kluychkooleg написав:Кто из знатоков может разъяснить вот эту фразу? Что это за разные способы и в чем выгода банков?

15:12
Нацбанк продолжает стоять с покупкой в Refinitiv, поэтому банки покупают в Bloomberg, а затем продают в Refinitiv Нацбанку.

Refinitiv - система, которая пришла на смену Ройтерсу (Reuters Thomson)
Смысл был в том, что Нацбанк сегодня стоял с бидом не в Блумберг, как он это обычно делал, а именно в Ройтерсе (т.е. в Refinitiv). Зачем он сделал именно так? Есть соображения, но они будут интересны узкому кругу спецов. Если по-простому, Нацбанк откупался, но делал это так, чтобы "не напугать". И не спровоцировать разворот.


Значит все-таки прислушивается к моему мнению, я первый его чехвостил за то его выступление во вторник. Осознал свои ошибки. (шутка).
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