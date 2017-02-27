Ну НБУ не может всю валюту выкупить, разгоняя инфляцию. Дно обычно наступает когда аграрии начинают активно лить, а все покупатели ещё на морях. То есть летом. В 2021 что то пошло не так, почему то дно наступило осенью.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 04 лют, 2022 23:59
Ну НБУ не может всю валюту выкупить, разгоняя инфляцию. Дно обычно наступает когда аграрии начинают активно лить, а все покупатели ещё на морях. То есть летом. В 2021 что то пошло не так, почему то дно наступило осенью.
Додано: Суб 05 лют, 2022 00:50
А в 2019-м что-то пошло еще более не так и дно наступило в декабре. Тогда все в ОВГЗ ломились. У меня в записях покупка 26.12.2019 доллара по 23.14.
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Не хочет банк "Львов" открывать филиалы в Восточной Украине, а жаль.
К примеру у них сейчас продажа доллара онлайн по 28.09, а у ближайших конкурентов - 28.15.
Додано: Суб 05 лют, 2022 01:34
Додано: Суб 05 лют, 2022 01:40
А что за странный график выше отображен в разделе "В банках-резидентах"? Там курс покупки доллара выставлен 123.9569 : ))
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