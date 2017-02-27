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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9122912391249125

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 276
Гривня
13%
35
Долар
60%
166
Євро
5%
13
Інші валюти
1%
2
Крипта
6%
16
Нерухомість
5%
13
ОВДП
3%
7
Ваш варіант
9%
24
Всього голосів : 276
Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 23:59

  alter написав:
  vitaliian написав:
  холява написав:
Не даст НБУ упасть сильно .....

Один раз дали и дядя Яша пошёл на выход. Совпадение? Таки да сильно не даст.

А в прошлом году тоже дали, хоть и помягче, но на выход никто не пошел

Ну НБУ не может всю валюту выкупить, разгоняя инфляцию. Дно обычно наступает когда аграрии начинают активно лить, а все покупатели ещё на морях. То есть летом. В 2021 что то пошло не так, почему то дно наступило осенью.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 00:50

  vitaliian написав:Ну НБУ не может всю валюту выкупить, разгоняя инфляцию. Дно обычно наступает когда аграрии начинают активно лить, а все покупатели ещё на морях. То есть летом. В 2021 что то пошло не так, почему то дно наступило осенью.


А в 2019-м что-то пошло еще более не так и дно наступило в декабре. Тогда все в ОВГЗ ломились. У меня в записях покупка 26.12.2019 доллара по 23.14.
===================
Не хочет банк "Львов" открывать филиалы в Восточной Украине, а жаль.
К примеру у них сейчас продажа доллара онлайн по 28.09, а у ближайших конкурентов - 28.15.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 01:34

  Realist написав:От тому то із цим євро так складно. Щоб із євро все гарно вийшло, потрібно, що правильний тренд по гривні збігся із потрібним трендом по євро.

Две степени свободы. Эта задача уже не для каждого ума.
Игорь
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Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 01:40

А что за странный график выше отображен в разделе "В банках-резидентах"? Там курс покупки доллара выставлен 123.9569 : ))
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