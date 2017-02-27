Один раз дали и дядя Яша пошёл на выход. Совпадение? Таки да сильно не даст.
А в прошлом году тоже дали, хоть и помягче, но на выход никто не пошел
Ну НБУ не может всю валюту выкупить, разгоняя инфляцию. Дно обычно наступает когда аграрии начинают активно лить, а все покупатели ещё на морях. То есть летом. В 2021 что то пошло не так, почему то дно наступило осенью.
vitaliian написав:Ну НБУ не может всю валюту выкупить, разгоняя инфляцию. Дно обычно наступает когда аграрии начинают активно лить, а все покупатели ещё на морях. То есть летом. В 2021 что то пошло не так, почему то дно наступило осенью.
А в 2019-м что-то пошло еще более не так и дно наступило в декабре. Тогда все в ОВГЗ ломились. У меня в записях покупка 26.12.2019 доллара по 23.14. =================== Не хочет банк "Львов" открывать филиалы в Восточной Украине, а жаль. К примеру у них сейчас продажа доллара онлайн по 28.09, а у ближайших конкурентов - 28.15.
Forum написав:А что за странный график выше отображен в разделе "В банках-резидентах"? Там курс покупки доллара выставлен 123.9569 : ))
это предупреждение
еще более интересно, что уже почти неделю на меняйле наблюдается воскресное художественное творчество свидетелей пшенички-кукурузки.
Там же, на той же странице курс эвро менялся последний раз 3 года назад - 12:05 - 21.01.2019, говорил об этом в саппорт год или 2 назад, никому не надо, ну и ладно. Той сводной страницей https://finance.ua/ua/currency вообще кто-то пользуется? зачем она тогда нужна, неправильная, хз.
vitaliian написав:
холява написав: Не даст НБУ упасть сильно .....
Один раз дали и дядя Яша пошёл на выход. Совпадение? Таки да сильно не даст.
kluychkooleg написав: Представляю, как НБУ будет 28 оборонять. Наверно, так же, как 29 до этого.
Все буде добре! Для начала ждемс /27,50
GDV29 и Asti вы реально верите, что мы нырнем на 27,5 или чисто для "куражу" такое пишите ?
С уважением,
тут принцип "верю-не верю" уже давным-давно не работает - "сверху" какой курс захотят намалевать, такой и намалюют, "згладжуючи набмірні коливання" . Тут как раз у наперсточников работает обратный принцип - "не верите - тогда мы идем к вам".
п.с. интересно, главный полосатый гонятель глупцов хоть слился или нет?