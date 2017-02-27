Додано: Суб 05 лют, 2022 10:46

Очікуємо ріст ВВП більше ніж 3,5% ?Міністерство фінансів України нещодавно провело викуп приблизно 10% єврооблігацій із погашенням у вересні 2022 року, внаслідок чого їх обсяг в обігу скоротився до $912 млн.Про це йдеться у документі відомства, передає Інтерфакс-Україна."Міністерство фінансів України провело кілька операцій зворотного викупу ВВП-варантів, в результаті… станом на 4 лютого 2022 року Міністерству фінансів належить близько 20% загальної номінальної суми цінних паперів", – йдеться також у документі.У ньому Мінфін наголошує, що такі операції з активного управління держзобов'язаннями у сприятливих ринкових умовах передбачені Середньостроковою стратегією управління держборгом України на 2021-2024 роки та спрямовані на згладжування профілю обслуговування боргу та зниження пікового навантаження на держбюджет. Кошти на викуп ВВП-варантів також передбачено у держбюджеті, додало відомство."Міністерство фінансів наразі не має наміру перепродувати цінні папери, прив'язані до ВВП", – зазрначається у повідомленні, згідно з яким викуплені єврооблігації були анульовані.Раніше вказувалося, що в умовах ескалації з боку Росії та викликаного нею розпродажу українських активів вартість єврооблігацій-2022 опускалася в окремі дні нижче 90% від номіналу, а їхня прибутковість до погашення підскочила до 26,5% річних.Ціна ВВП-варрантів у січні падала до 66,7% номіналу порівняно з 90,7%-95,3% у грудні та понад 100% протягом майже всіх інших місяців минулого року. Проте деяка стабілізація ситуації та, можливо, активні операції Мінфіну, призвели до відновлення їхньої ціни до 76,7%, а єврооблігацій-2022 – до 97,1%.Нагадаємо, витрати Мінфіну за статтею "виплати за державними деривативами" (ВВП-варранти) у грудні 2021 року склали 4,63 млрд грн.Джерело: Інтерфакс-Україна Джерело: