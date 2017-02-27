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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 91239124912591269127>

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 276
Гривня
13%
35
Долар
60%
166
Євро
5%
13
Інші валюти
1%
2
Крипта
6%
16
Нерухомість
5%
13
ОВДП
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Всього голосів : 276
Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 23:59

  alter написав:
  vitaliian написав:
  холява написав:
Не даст НБУ упасть сильно .....

Один раз дали и дядя Яша пошёл на выход. Совпадение? Таки да сильно не даст.

А в прошлом году тоже дали, хоть и помягче, но на выход никто не пошел

Ну НБУ не может всю валюту выкупить, разгоняя инфляцию. Дно обычно наступает когда аграрии начинают активно лить, а все покупатели ещё на морях. То есть летом. В 2021 что то пошло не так, почему то дно наступило осенью.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 00:50

  vitaliian написав:Ну НБУ не может всю валюту выкупить, разгоняя инфляцию. Дно обычно наступает когда аграрии начинают активно лить, а все покупатели ещё на морях. То есть летом. В 2021 что то пошло не так, почему то дно наступило осенью.


А в 2019-м что-то пошло еще более не так и дно наступило в декабре. Тогда все в ОВГЗ ломились. У меня в записях покупка 26.12.2019 доллара по 23.14.
===================
Не хочет банк "Львов" открывать филиалы в Восточной Украине, а жаль.
К примеру у них сейчас продажа доллара онлайн по 28.09, а у ближайших конкурентов - 28.15.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 01:34

  Realist написав:От тому то із цим євро так складно. Щоб із євро все гарно вийшло, потрібно, що правильний тренд по гривні збігся із потрібним трендом по євро.

Две степени свободы. Эта задача уже не для каждого ума.
Игорь
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Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 01:40

А что за странный график выше отображен в разделе "В банках-резидентах"? Там курс покупки доллара выставлен 123.9569 : ))
Forum
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Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 04:42

  Forum написав:А что за странный график выше отображен в разделе "В банках-резидентах"? Там курс покупки доллара выставлен 123.9569 : ))

это предупреждение :mrgreen:


еще более интересно, что уже почти неделю на меняйле наблюдается воскресное художественное творчество свидетелей пшенички-кукурузки.
Зображення

Там же, на той же странице курс эвро менялся последний раз 3 года назад - 12:05 - 21.01.2019, говорил об этом в саппорт год или 2 назад, никому не надо, ну и ладно. Той сводной страницей https://finance.ua/ua/currency вообще кто-то пользуется? зачем она тогда нужна, неправильная, хз.


  vitaliian написав:
  холява написав:
Не даст НБУ упасть сильно .....

Один раз дали и дядя Яша пошёл на выход. Совпадение? Таки да сильно не даст.

уже сильно

п.с. хотя хз - может идут на 27.9, чтоб одна падлюка https://www.unian.net/politics/nardepa- ... 86852.html откупила круглую сумму 20 тыс долл на коррупционные 558 тыс грн (по крайней мере так ранее предполагалось, наверное). "сигнал" от "слуг", так сказать. :mrgreen:


  Amat написав:
  GDV29 написав:
  kluychkooleg написав:
Представляю, как НБУ будет 28 оборонять. Наверно, так же, как 29 до этого.

Все буде добре! Для начала ждемс /27,50


GDV29 и Asti вы реально верите, что мы нырнем на 27,5 или чисто для "куражу" такое пишите ?

С уважением,

тут принцип "верю-не верю" уже давным-давно не работает - "сверху" какой курс захотят намалевать, такой и намалюют, "згладжуючи набмірні коливання" :roll: . Тут как раз у наперсточников работает обратный принцип - "не верите - тогда мы идем к вам". :mrgreen:

п.с. интересно, главный полосатый гонятель глупцов хоть слился или нет? :twisted:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 09:39

  Игорь написав:
  Realist написав:От тому то із цим євро так складно. Щоб із євро все гарно вийшло, потрібно, що правильний тренд по гривні збігся із потрібним трендом по євро.

Две степени свободы.

Все вірно. Тут simple solutions не має. От тільки біда в тому, що якщо їх не має, то потрібно витрачати більше часу на розуміння ситуації. А час - це гроші, Особливо якщо це не профільна робота. Тобто при такому підході монетизація від процесу повинна бути вища. Але при цьому також суттєво ростуть ризики.
  Игорь написав:Эта задача уже не для каждого ума.

Це ви типу на "слабо" берете? Якщо Ви кожен день в цьому варитесь - то є резон. Якщо так як я - попутно, у вигляді хобі - то потенційні benefits не окуплять ризиків та часу.

Ф. вчора писав, що є потенціал зменшити маржу. 28,00-28.10 Хороші курси для всіх.
Realist
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 10:06

  Realist написав:
  Игорь написав:Эта задача уже не для каждого ума.

Це ви типу на "слабо" берете?

Ні в якому разі. До Вас у мене лише повага та шана. Просто доповнив думку.
Игорь
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Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 10:37

А успіх завжди там, де ним вміють ділитись!©

  kluychkooleg написав:Не хочет банк "Львов" открывать филиалы в Восточной Украине, а жаль.
К примеру у них сейчас продажа доллара онлайн по 28.09, а у ближайших конкурентов - 28.15.

Ну раз так, то переїзджайте ви до нас... ;)
Навіть, можу вам свого 27-метрового смарта продати))
Не дорого - "як для вас")) - всього лиш 1куй/м2 :D
Маєте місяць для роздумів - бо далі, я викладаю його за оверпрайс на олх для всіх ;)
Тож -
ДумайТЕ! ДійТЕ! БагатійТЕ!©®™ :D
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Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 10:46

Україна викупила 10% єврооблігацій з погашенням у вересні

Очікуємо ріст ВВП більше ніж 3,5% ?

Міністерство фінансів України нещодавно провело викуп приблизно 10% єврооблігацій із погашенням у вересні 2022 року, внаслідок чого їх обсяг в обігу скоротився до $912 млн.

Про це йдеться у документі відомства, передає Інтерфакс-Україна.

"Міністерство фінансів України провело кілька операцій зворотного викупу ВВП-варантів, в результаті… станом на 4 лютого 2022 року Міністерству фінансів належить близько 20% загальної номінальної суми цінних паперів", – йдеться також у документі.

У ньому Мінфін наголошує, що такі операції з активного управління держзобов'язаннями у сприятливих ринкових умовах передбачені Середньостроковою стратегією управління держборгом України на 2021-2024 роки та спрямовані на згладжування профілю обслуговування боргу та зниження пікового навантаження на держбюджет. Кошти на викуп ВВП-варантів також передбачено у держбюджеті, додало відомство.

"Міністерство фінансів наразі не має наміру перепродувати цінні папери, прив'язані до ВВП", – зазрначається у повідомленні, згідно з яким викуплені єврооблігації були анульовані.

Раніше вказувалося, що в умовах ескалації з боку Росії та викликаного нею розпродажу українських активів вартість єврооблігацій-2022 опускалася в окремі дні нижче 90% від номіналу, а їхня прибутковість до погашення підскочила до 26,5% річних.

Ціна ВВП-варрантів у січні падала до 66,7% номіналу порівняно з 90,7%-95,3% у грудні та понад 100% протягом майже всіх інших місяців минулого року. Проте деяка стабілізація ситуації та, можливо, активні операції Мінфіну, призвели до відновлення їхньої ціни до 76,7%, а єврооблігацій-2022 – до 97,1%.

Нагадаємо, витрати Мінфіну за статтею "виплати за державними деривативами" (ВВП-варранти) у грудні 2021 року склали 4,63 млрд грн.
Джерело: Інтерфакс-Україна Джерело: https://biz.censor.net/n3314287
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 10:53

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Успіх написав:бо далі, я викладаю його за оверпрайс на олх

Ого! Зробив уже всіх разом да так, що вже на їжу не вистачає? Розпродаєш те, на що заробив при клятому Пороху? Закономірний результат і тебе не шкода, шкода лише тих, хто страждає від таких д.....в як ти :twisted:
Василь-Рівне
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