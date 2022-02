Додано: Суб 05 лют, 2022 12:59

Успіх написав: Василь-Рівне написав: Ого! Зробив уже всіх разом да так, що вже на їжу не вистачає? Розпродаєш Ого! Зробив уже всіх разом да так, що вже на їжу не вистачає? Розпродаєш

Не дивно, що ти не розумієш, що багато інвесторів "купує задешево на котловані, а продає по переуступці перед здачею будинку - задорого", так як не маєш чим думати!

Не дивно, що ти не розумієш, що багато інвесторів "купує задешево на котловані, а продає по переуступці перед здачею будинку - задорого", так як не маєш чим думати!

а що на малюнку було?в мене такеUnable to connectAn error occurred during a connection to hostingkartinok.com.