RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9124912591269127>

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 276
Гривня
13%
35
Долар
60%
166
Євро
5%
13
Інші валюти
1%
2
Крипта
6%
16
Нерухомість
5%
13
ОВДП
3%
7
Ваш варіант
9%
24
Всього голосів : 276
Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 11:15

Думати можуть не тільки лиш всі© ))

  Василь-Рівне написав:Ого! Зробив уже всіх разом да так, що вже на їжу не вистачає? Розпродаєш

Не дивно, що ти не розумієш, що багато інвесторів "купує задешево на котловані, а продає по переуступці перед здачею будинку - задорого", так як не маєш чим думати! :lol: :mrgreen:
Зображення
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2600
З нами з: 18.03.21
Подякував: 88 раз.
Подякували: 159 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 11:34

У нас уже купують по 27.95, а продають по 28.10
vovakwasov
Аватар користувача
 
Повідомлень: 432
З нами з: 08.09.19
Подякував: 619 раз.
Подякували: 152 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 11:40

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Успіх написав:що ти не розумієш, що багато інвесторів "купує задешево на котловані, а продає по переуступці перед здачею будинку - задорого"

Угу - тільки різниця між тими інвесторами і тобою в тому, що вони, після продажу, куплять ще декілька десятків квартир, а ти всі гроші витратиш на дешеву ковбасу для своїх голодних дітей, бо "пролюбив" свій бізнес завдяки зробимовсіхразом. :wink:
Василь-Рівне
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5480
З нами з: 07.04.12
Подякував: 6115 раз.
Подякували: 2733 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 11:57

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Тем временем наличка плотно нырнула под 28.
Улыбаемся и машем.

* пока не покупаю
Captain Obvious
 
Повідомлень: 1595
З нами з: 05.11.10
Подякував: 0 раз.
Подякували: 429 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 12:00

  Успіх написав:
  kluychkooleg написав:Не хочет банк "Львов" открывать филиалы в Восточной Украине, а жаль.
К примеру у них сейчас продажа доллара онлайн по 28.09, а у ближайших конкурентов - 28.15.

Ну раз так, то переїзджайте ви до нас... ;)
Навіть, можу вам свого 27-метрового смарта продати))
Не дорого - "як для вас")) - всього лиш 1куй/м2 :D
Маєте місяць для роздумів - бо далі, я викладаю його за оверпрайс на олх для всіх ;)
Тож -
ДумайТЕ! ДійТЕ! БагатійТЕ!©®™ :D



Пропал форум ....

"Успих" уже делает объявления о продаже своего смарта .
Призывает всех думать .
Срок даже дает !
Указывает адрес , где разместил шикарное предложение .
По максимальной цене ....
Предлагает разбогатеть у всех на глазах .

Ну слов нет ...

Всем Хорошего настроения .
холява
2
 
Повідомлень: 3499
З нами з: 27.09.12
Подякував: 3649 раз.
Подякували: 3591 раз.
 
Профіль
5
1
Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 12:15

  Василь-Рівне написав:Угу - тільки різниця між тими інвесторами і тобою в тому, що вони, після продажу, куплять ще декілька десятків квартир, а ти всі гроші витратиш на дешеву ковбасу

Ха-ха, і ще раз ха-ха!
В тебе точно щось з голови випало)))
Якщо продам смарт(якщо мене ціна влаштує) - то кошти підуть на кращий об'єкт в кращій локації, або комерцію!
  Василь-Рівне написав:бо "пролюбив" свій бізнес завдяки зробимовсіхразом

Нічого подібного - бізнес не закрив!
А про закриття його в мене думки були і при янику, і при порошку!
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2600
З нами з: 18.03.21
Подякував: 88 раз.
Подякували: 159 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 12:16

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:Доходность среднесрочных трежерис взлетела на 6% после публикации январского Nonfarm Payrolls (отчета о занятости в США). За месяц бизнес создал 467 тыс новых рабочих мест, что на 342 тыс выше ожиданий. За 2 последних месяца - 709 тыс рабочих мест. Инвесторы оценивают рынок труда как перегретый и ожидают все более агрессивных монетарных мер со стороны ФРС. Вероятность 5 повышений в 2022-м за день увеличились с 52% до 62%, а мартовского одномоментного повышения на 0,5 п.п. - с 18% до 34%

Ціна на спотову нафту сягнула 97 доларів за барель, напевно через "жорстоку ДКП ФРС". :D
https://www.kommersant.ru/doc/5204337?from=top_main_1
Нефть дорожает на опасениях﻿ ее нехватки
В пятницу, 4 февраля, стоимость нефти Brent на спот-рынке впервые за более чем семь лет п﻿однялась выше $97 за баррель. По данным агентства Reuters, стоимость североморской нефти поднималась до $97,28 за баррель, м﻿аксимального значения с 18 сентября 2014 года.

Я думаю, що з цінами на іншу енергію, сталь та продовольство буде те саме, якщо відкинути жарти. Що врешті-решт підтримає гривню.
Стеля для цін цього року вбачається як:
Нафта - 120.
Якісна залізна руда - 250.
Пшениця - 400.
Кукурудза - 350.
Denik
 
Повідомлень: 1371
З нами з: 23.02.09
Подякував: 466 раз.
Подякували: 949 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 12:31

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Успіх написав:продам смарт(якщо мене ціна влаштує) - то кошти підуть на кращий об'єкт в кращій локації, або комерцію!

Не бачив жодної РОЗУМНОЇ людини яка би на всіх форумах тріщала, що продасть ще не здане, недобудоване і купить ще кращє і навіть в ліпшій локацї і за менші кошти, про таких народна мудрість влучно каже : дурень думкою радіє, лише нею багатіє, вірно долярчику? :wink:
Василь-Рівне
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5480
З нами з: 07.04.12
Подякував: 6115 раз.
Подякували: 2733 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 12:45

  Denik написав:Я думаю, що з цінами на іншу енергію, сталь та продовольство буде те саме, якщо відкинути жарти. Що врешті-решт підтримає гривню.
Стеля для цін цього року вбачається як:
Нафта - 120.
Якісна залізна руда - 250.
Пшениця - 400.
Кукурудза - 350.


У вас на выделенном пунктик. Поэтому все факторы, играющие против гривны, вы игнорируете, или вовсе переворачиваете с ног на голову, утверждая, например, что дорогие углеводороды - это благо для курса

PS: поддерживать нужно не гривну, а экономический рост. Главным выгодоприобретателем дорогой гривны являются иностранные производители, вытесняющие украинский бизнес даже с сегментов несложных товаров
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12323
З нами з: 02.05.18
Подякував: 3214 раз.
Подякували: 7009 раз.
 
Профіль
16
8
1
3
Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 12:59

  Успіх написав:
  Василь-Рівне написав:Ого! Зробив уже всіх разом да так, що вже на їжу не вистачає? Розпродаєш

Не дивно, що ти не розумієш, що багато інвесторів "купує задешево на котловані, а продає по переуступці перед здачею будинку - задорого", так як не маєш чим думати! :lol: :mrgreen:
Зображення


а що на малюнку було?

в мене таке

Unable to connect
An error occurred during a connection to hostingkartinok.com.
greenozon
 
Повідомлень: 12519
З нами з: 01.06.14
Подякував: 229 раз.
Подякували: 1070 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 9124912591269127>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Sam17a і 7 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2987, 2988, 2989
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
29887 19656712
Переглянути останнє повідомлення
Суб 05 лют, 2022 13:07
osafly
Валютный рынок в мире 1 ... 794, 795, 796
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7951 18857233
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 04 лют, 2022 17:45
Vic
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 140, 141, 142
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1412 6165894
Переглянути останнє повідомлення
Нед 30 січ, 2022 13:57
fler

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
РВС Банк (622)
05.02.2022 13:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.