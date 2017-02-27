Успіх написав:що ти не розумієш, що багато інвесторів "купує задешево на котловані, а продає по переуступці перед здачею будинку - задорого"
Угу - тільки різниця між тими інвесторами і тобою в тому, що вони, після продажу, куплять ще декілька десятків квартир, а ти всі гроші витратиш на дешеву ковбасу для своїх голодних дітей, бо "пролюбив" свій бізнес завдяки зробимовсіхразом.
"Успих" уже делает объявления о продаже своего смарта . Призывает всех думать . Срок даже дает ! Указывает адрес , где разместил шикарное предложение . По максимальной цене .... Предлагает разбогатеть у всех на глазах .
zРадио написав:Доходность среднесрочных трежерис взлетела на 6% после публикации январского Nonfarm Payrolls (отчета о занятости в США). За месяц бизнес создал 467 тыс новых рабочих мест, что на 342 тыс выше ожиданий. За 2 последних месяца - 709 тыс рабочих мест. Инвесторы оценивают рынок труда как перегретый и ожидают все более агрессивных монетарных мер со стороны ФРС. Вероятность 5 повышений в 2022-м за день увеличились с 52% до 62%, а мартовского одномоментного повышения на 0,5 п.п. - с 18% до 34%
Нефть дорожает на опасениях ее нехватки В пятницу, 4 февраля, стоимость нефти Brent на спот-рынке впервые за более чем семь лет поднялась выше $97 за баррель. По данным агентства Reuters, стоимость североморской нефти поднималась до $97,28 за баррель, максимального значения с 18 сентября 2014 года.
Я думаю, що з цінами на іншу енергію, сталь та продовольство буде те саме, якщо відкинути жарти. Що врешті-решт підтримає гривню. Стеля для цін цього року вбачається як: Нафта - 120. Якісна залізна руда - 250. Пшениця - 400. Кукурудза - 350.
Успіх написав:продам смарт(якщо мене ціна влаштує) - то кошти підуть на кращий об'єкт в кращій локації, або комерцію!
Не бачив жодної РОЗУМНОЇ людини яка би на всіх форумах тріщала, що продасть ще не здане, недобудоване і купить ще кращє і навіть в ліпшій локацї і за менші кошти, про таких народна мудрість влучно каже : дурень думкою радіє, лише нею багатіє, вірно долярчику?
Denik написав:Я думаю, що з цінами на іншу енергію, сталь та продовольство буде те саме, якщо відкинути жарти. Що врешті-решт підтримає гривню. Стеля для цін цього року вбачається як: Нафта - 120. Якісна залізна руда - 250. Пшениця - 400. Кукурудза - 350.
У вас на выделенном пунктик. Поэтому все факторы, играющие против гривны, вы игнорируете, или вовсе переворачиваете с ног на голову, утверждая, например, что дорогие углеводороды - это благо для курса
PS: поддерживать нужно не гривну, а экономический рост. Главным выгодоприобретателем дорогой гривны являются иностранные производители, вытесняющие украинский бизнес даже с сегментов несложных товаров