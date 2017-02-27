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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9124912591269127

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 276
Гривня
13%
35
Долар
60%
166
Євро
5%
13
Інші валюти
1%
2
Крипта
6%
16
Нерухомість
5%
13
ОВДП
3%
7
Ваш варіант
9%
24
Всього голосів : 276
Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 13:01

  Captain Obvious написав:Тем временем наличка плотно нырнула под 28.
Улыбаемся и машем.

* пока не покупаю


Может зря...
https://www.unn.com.ua/ru/news/1962732- ... do-taboriv
asti
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 13:23

  asti написав:
  Captain Obvious написав:Тем временем наличка плотно нырнула под 28.
Улыбаемся и машем.

* пока не покупаю


Может зря...
https://www.unn.com.ua/ru/news/1962732- ... do-taboriv


Напомнило

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Captain Obvious
 
Повідомлень: 1595
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  #<1 ... 9124912591269127
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