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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 05 лют, 2022 13:01
Captain Obvious написав:
Тем временем наличка плотно нырнула под 28.
Улыбаемся и машем.
* пока не покупаю
Может зря...https://www.unn.com.ua/ru/news/1962732- ... do-taboriv
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Додано: Суб 05 лют, 2022 13:23
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