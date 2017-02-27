zРадио написав:Доходность среднесрочных трежерис взлетела на 6% после публикации январского Nonfarm Payrolls (отчета о занятости в США). За месяц бизнес создал 467 тыс новых рабочих мест, что на 342 тыс выше ожиданий. За 2 последних месяца - 709 тыс рабочих мест. Инвесторы оценивают рынок труда как перегретый и ожидают все более агрессивных монетарных мер со стороны ФРС. Вероятность 5 повышений в 2022-м за день увеличились с 52% до 62%, а мартовского одномоментного повышения на 0,5 п.п. - с 18% до 34%
Нефть дорожает на опасениях ее нехватки В пятницу, 4 февраля, стоимость нефти Brent на спот-рынке впервые за более чем семь лет поднялась выше $97 за баррель. По данным агентства Reuters, стоимость североморской нефти поднималась до $97,28 за баррель, максимального значения с 18 сентября 2014 года.
Я думаю, що з цінами на іншу енергію, сталь та продовольство буде те саме, якщо відкинути жарти. Що врешті-решт підтримає гривню. Стеля для цін цього року вбачається як: Нафта - 120. Якісна залізна руда - 250. Пшениця - 400. Кукурудза - 350.
Denik написав:Я думаю, що з цінами на іншу енергію, сталь та продовольство буде те саме, якщо відкинути жарти. Що врешті-решт підтримає гривню. Стеля для цін цього року вбачається як: Нафта - 120. Якісна залізна руда - 250. Пшениця - 400. Кукурудза - 350.
У вас на выделенном пунктик. Поэтому все факторы, играющие против гривны, вы игнорируете, или вовсе переворачиваете с ног на голову, утверждая, например, что дорогие углеводороды - это благо для курса
PS: поддерживать нужно не гривну, а экономический рост. Главным выгодоприобретателем дорогой гривны являются иностранные производители, вытесняющие украинский бизнес даже с сегментов несложных товаров
zРадио написав:У вас на выделенном пунктик. Поэтому все факторы, играющие против гривны, вы игнорируете, или вовсе переворачиваете с ног на голову, утверждая, например, что дорогие углеводороды - это благо для курса
Дорогі вуглеводні приводять до дорогих вуглеводів, тобто їжі - основи експорту з України.
Denik написав:Пшениця - 400. Кукурудза - 350.
І зараз світовому ринку вистачить одного маленького поштовху, щоб ціни полетіли на зазначений мною рівень. Це може бути, наприклад, збій в логістиці через Омікрон+Дельту в Бразилії та Аргентині, або збій в логістиці США через чергові морози в Техасі.
zРадио написав:Доходность среднесрочных трежерис взлетела на 6% после публикации январского Nonfarm Payrolls (отчета о занятости в США). За месяц бизнес создал 467 тыс новых рабочих мест, что на 342 тыс выше ожиданий. За 2 последних месяца - 709 тыс рабочих мест. Инвесторы оценивают рынок труда как перегретый и ожидают все более агрессивных монетарных мер со стороны ФРС. Вероятность 5 повышений в 2022-м за день увеличились с 52% до 62%, а мартовского одномоментного повышения на 0,5 п.п. - с 18% до 34%
Нефть дорожает на опасениях ее нехватки В пятницу, 4 февраля, стоимость нефти Brent на спот-рынке впервые за более чем семь лет поднялась выше $97 за баррель. По данным агентства Reuters, стоимость североморской нефти поднималась до $97,28 за баррель, максимального значения с 18 сентября 2014 года.
Я думаю, що з цінами на іншу енергію, сталь та продовольство буде те саме, якщо відкинути жарти. Що врешті-решт підтримає гривню. Стеля для цін цього року вбачається як: Нафта - 120. Якісна залізна руда - 250. Пшениця - 400. Кукурудза - 350.
Проблема в тому, що від високих цін на сировину в Україні отримує блага обмежена купка людей, а решті високі ціни. Так що не бачу причини для радощів.
flyman написав:Проблема в тому, що від високих цін на сировину в Україні отримує блага обмежена купка людей, а решті високі ціни. Так що не бачу причини для радощів.
Цим оптимістам щодо світових цін навіть якщо взяти палку да дубасити, все одно будуть кричати "тільки на користь". До того ж, дорога нафта - це стрімке поповнення бюджету РП, та спрямування військових витрат проти України.
flyman написав:Проблема в тому, що від високих цін на сировину в Україні отримує блага обмежена купка людей, а решті високі ціни. Так що не бачу причини для радощів.
Отримають блага власники землі та наймані працівники або фермери в селах, виробники сільгосптехніки, працівники Укрзалізниці та портових терміналів, металургійних міст: Кривого Рогу, Каменського, Горішніх плавнів, Запоріжжя, Дніпра, Маріуполя. + матимемо ренесанс вугільної промисловості: малі містечка Донбасу. + ще прилетить ваногобудівникам: Кременчук, Дніпро, Попасна. Не зачепить хіба що Київ, Харків, Львів та великі міста Західної України, але там значна доля ІТ/заробітчан.
как только начинают писать сми про войну, то курс сразу вверх. как только успокоились, то сразу вниз. всё таки политика влияет на экономику. думаю, что на этой недели опять уйдём немного вверх. 28.3 это максимум для февраля.