RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9124912591269127

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 276
Гривня
13%
35
Долар
60%
166
Євро
5%
13
Інші валюти
1%
2
Крипта
6%
16
Нерухомість
5%
13
ОВДП
3%
7
Ваш варіант
9%
24
Всього голосів : 276
Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 17:08

  Denik написав:
  flyman написав:Проблема в тому, що від високих цін на сировину в Україні отримує блага обмежена купка людей, а решті високі ціни.
Так що не бачу причини для радощів.

Отримають блага власники землі та наймані працівники або фермери в селах, виробники сільгосптехніки, працівники Укрзалізниці та портових терміналів, металургійних міст: Кривого Рогу, Каменського, Горішніх плавнів, Запоріжжя, Дніпра, Маріуполя.
+ матимемо ренесанс вугільної промисловості: малі містечка Донбасу.
+ ще прилетить ваногобудівникам: Кременчук, Дніпро, Попасна.
Не зачепить хіба що Київ, Харків, Львів та великі міста Західної України, але там значна доля ІТ/заробітчан.

дивись, ФРС за 2021...2022 збільшило грошову масу на 40%.
ВВП виросло за два роки, десь біля 3%.
Щоб вийти на еквілібріум, інфляція долара має бути 9% протягом 4х років, щоб засвоїти цей вкид грошей в систему.
Тепер дивимся вна Україну, грошей вкинуто в систему десь 30%..40% за тей самий період.
Так як інфляція тут стабільно висока (10%+- це нормально), то ніби і не страшно пересіченим українцям, як пересіченим американцям, тим більше, можна у випадку чого поїхати на полуниці до Польщі.

Тому і бачим приблизно стабільний курс UAH/USD протягом 20/21.
Як буде далі, залежить від поведінки НБУ, Мінфіна, нерезидентів, напруженості з РФ.

Що особисто мені не подобається, так це ріст частки держави в економіці.

Фактично це витіснення приватного сектора менш ефективним державним, що супроводжується підвищенням податків і ще більшим подавленням економічної активності недержавного сектору.

А якщо взяти, що нас економіка, це держсектор + приватні монополісти, і економіка будується в основному експорті сировини, то я не будував би далекоідучих планів.

Напр., підвищення ФРС ставки на 0.25..5% може мати ефект метелика для нашої економіки (та курсу UAH/USD).
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28054
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1384 раз.
Подякували: 2438 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 17:09

  Игорь Алексеевич написав:как только начинают писать сми про войну, то курс сразу вверх.
как только успокоились, то сразу вниз.
всё таки политика влияет на экономику.
думаю, что на этой недели опять уйдём немного вверх. 28.3 это максимум для февраля. :roll:

Думаю на след. недели вниз снова на Межбанке, невзирая не некоторые негативные вбросы среди СМИ. Вроде у нас ( у участников валютного рынка) уже вырабатывается иммунитет на подобные выходки СМИ. Чтобы толкнуть рынок вверх уже маловато будет таких негативных новостей , нужно уже что-то покруче
GDV29
 
Повідомлень: 605
З нами з: 25.11.13
Подякував: 1286 раз.
Подякували: 182 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 17:14

  Denik написав:
  flyman написав:Проблема в тому, що від високих цін на сировину в Україні отримує блага обмежена купка людей, а решті високі ціни.
Так що не бачу причини для радощів.

Отримають блага власники землі та наймані працівники або фермери в селах, виробники сільгосптехніки, працівники Укрзалізниці та портових терміналів, металургійних міст: Кривого Рогу, Каменського, Горішніх плавнів, Запоріжжя, Дніпра, Маріуполя.
+ матимемо ренесанс вугільної промисловості: малі містечка Донбасу.
+ ще прилетить ваногобудівникам: Кременчук, Дніпро, Попасна.
Не зачепить хіба що Київ, Харків, Львів та великі міста Західної України, але там значна доля ІТ/заробітчан.


Сколько можно нести пургу про сознательных олигархов, делящихся сверхприбылями с сотрудниками своих предприятий?

Средняя зарплата в сегменте "Добувна промисловість і розроблення кар'єрів" (где в структуре собственности кроме Ахметова, Новинского, Коломойского, Жеваго и Миттала тяжело кого-то встретить) в ноябре 2021-го составила 19064 грн, в ноябре 2020-го - 16528 грн. Прирост за год - 15,3%.

В это же время средняя зарплата по всей экономике в ноябре 2021-го - 14282 грн, в ноябре 2020-го - 11987 грн. Прирост за год - 19,1%.

Т.е. зарплаты на ГОКах, несмотря на 2-кратный рост выручки и 3-5-кратный рост прибыли вследствие высоких цен на ЖРС, росли на четверть медленнее, чем по экономике в среднем.

Правильно Флай вам написал - бенефициарами высоких цен на экспортное сырья являются только олигархи и их ближнее окружение. Совсем немного перепадает государству и обществу через бюджетное перераспределение. А от высоких цен на импортное сырье страдают все - бизнес всех масштабов и потребители всех размеров кошелька
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12324
З нами з: 02.05.18
Подякував: 3216 раз.
Подякували: 7014 раз.
 
Профіль
16
8
1
3
Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 17:34

  Игорь написав:
  Realist написав:От тому то із цим євро так складно. Щоб із євро все гарно вийшло, потрібно, що правильний тренд по гривні збігся із потрібним трендом по євро.

Две степени свободы. Эта задача уже не для каждого ума.


политех окончили?
у нас строительная механика была. Капец сложно.
здесь проще: осенью 2022 па26+ будет
Yuri_61
 
Повідомлень: 2329
З нами з: 30.09.15
Подякував: 240 раз.
Подякували: 398 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 17:38

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Yuri_61 написав:здесь проще: осенью 2022 па26+ будет

Ну газ точно буде...
lapay
 
Повідомлень: 12702
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1196 раз.
Подякували: 1447 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 17:39

  zРадио написав:
  Denik написав:
  flyman написав:Проблема в тому, що від високих цін на сировину в Україні отримує блага обмежена купка людей, а решті високі ціни.
Так що не бачу причини для радощів.

Отримають блага власники землі та наймані працівники або фермери в селах, виробники сільгосптехніки, працівники Укрзалізниці та портових терміналів, металургійних міст: Кривого Рогу, Каменського, Горішніх плавнів, Запоріжжя, Дніпра, Маріуполя.
+ матимемо ренесанс вугільної промисловості: малі містечка Донбасу.
+ ще прилетить ваногобудівникам: Кременчук, Дніпро, Попасна.
Не зачепить хіба що Київ, Харків, Львів та великі міста Західної України, але там значна доля ІТ/заробітчан.


Сколько можно нести пургу про сознательных олигархов, делящихся сверхприбылями с сотрудниками своих предприятий?

Та действительно

Наш "топ-менеджер" хвалится, что получает в год эквивалент порше панамера в топе
И тот же "топ-менеджер" хвалится, что в его конторе медианная ЗП ~19000 грн и это "лучший" работодатель

Сразу видно "практика" :)
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6473
З нами з: 31.08.09
Подякував: 462 раз.
Подякували: 1191 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 17:40

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Щось сьогодні "додати фото" трохи підвисає, а то в мене є фото з курсом найадекватнішої обмінки міста Лева, яка світить на моменті 28,00/28,05 :!:
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2600
З нами з: 18.03.21
Подякував: 88 раз.
Подякували: 159 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 17:50

  Успіх написав:Щось сьогодні "додати фото" трохи підвисає, а то в мене є фото з курсом найадекватнішої обмінки міста Лева, яка світить на моменті 28,00/28,05 :!:

А по евро у них что?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7211
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 716 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 17:52

  Investor_K написав:
  Успіх написав:Щось сьогодні "додати фото" трохи підвисає, а то в мене є фото з курсом найадекватнішої обмінки міста Лева, яка світить на моменті 28,00/28,05 :!:

А по евро у них что?

95/05
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2600
З нами з: 18.03.21
Подякував: 88 раз.
Подякували: 159 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 9124912591269127
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: zРадио і 10 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2987, 2988, 2989
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
29889 19657704
Переглянути останнє повідомлення
Суб 05 лют, 2022 17:32
osafly
Валютный рынок в мире 1 ... 794, 795, 796
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7951 18875085
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 04 лют, 2022 17:45
Vic
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 140, 141, 142
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1412 6166074
Переглянути останнє повідомлення
Нед 30 січ, 2022 13:57
fler

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (1087)
05.02.2022 17:50
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.