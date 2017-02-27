flyman написав:Проблема в тому, що від високих цін на сировину в Україні отримує блага обмежена купка людей, а решті високі ціни. Так що не бачу причини для радощів.
Отримають блага власники землі та наймані працівники або фермери в селах, виробники сільгосптехніки, працівники Укрзалізниці та портових терміналів, металургійних міст: Кривого Рогу, Каменського, Горішніх плавнів, Запоріжжя, Дніпра, Маріуполя. + матимемо ренесанс вугільної промисловості: малі містечка Донбасу. + ще прилетить ваногобудівникам: Кременчук, Дніпро, Попасна. Не зачепить хіба що Київ, Харків, Львів та великі міста Західної України, але там значна доля ІТ/заробітчан.
дивись, ФРС за 2021...2022 збільшило грошову масу на 40%. ВВП виросло за два роки, десь біля 3%. Щоб вийти на еквілібріум, інфляція долара має бути 9% протягом 4х років, щоб засвоїти цей вкид грошей в систему. Тепер дивимся вна Україну, грошей вкинуто в систему десь 30%..40% за тей самий період. Так як інфляція тут стабільно висока (10%+- це нормально), то ніби і не страшно пересіченим українцям, як пересіченим американцям, тим більше, можна у випадку чого поїхати на полуниці до Польщі.
Тому і бачим приблизно стабільний курс UAH/USD протягом 20/21. Як буде далі, залежить від поведінки НБУ, Мінфіна, нерезидентів, напруженості з РФ.
Що особисто мені не подобається, так це ріст частки держави в економіці.
Фактично це витіснення приватного сектора менш ефективним державним, що супроводжується підвищенням податків і ще більшим подавленням економічної активності недержавного сектору.
А якщо взяти, що нас економіка, це держсектор + приватні монополісти, і економіка будується в основному експорті сировини, то я не будував би далекоідучих планів.
Напр., підвищення ФРС ставки на 0.25..5% може мати ефект метелика для нашої економіки (та курсу UAH/USD).
Игорь Алексеевич написав:как только начинают писать сми про войну, то курс сразу вверх. как только успокоились, то сразу вниз. всё таки политика влияет на экономику. думаю, что на этой недели опять уйдём немного вверх. 28.3 это максимум для февраля.
Думаю на след. недели вниз снова на Межбанке, невзирая не некоторые негативные вбросы среди СМИ. Вроде у нас ( у участников валютного рынка) уже вырабатывается иммунитет на подобные выходки СМИ. Чтобы толкнуть рынок вверх уже маловато будет таких негативных новостей , нужно уже что-то покруче
flyman написав:Проблема в тому, що від високих цін на сировину в Україні отримує блага обмежена купка людей, а решті високі ціни. Так що не бачу причини для радощів.
Отримають блага власники землі та наймані працівники або фермери в селах, виробники сільгосптехніки, працівники Укрзалізниці та портових терміналів, металургійних міст: Кривого Рогу, Каменського, Горішніх плавнів, Запоріжжя, Дніпра, Маріуполя. + матимемо ренесанс вугільної промисловості: малі містечка Донбасу. + ще прилетить ваногобудівникам: Кременчук, Дніпро, Попасна. Не зачепить хіба що Київ, Харків, Львів та великі міста Західної України, але там значна доля ІТ/заробітчан.
Сколько можно нести пургу про сознательных олигархов, делящихся сверхприбылями с сотрудниками своих предприятий?
Средняя зарплата в сегменте "Добувна промисловість і розроблення кар'єрів" (где в структуре собственности кроме Ахметова, Новинского, Коломойского, Жеваго и Миттала тяжело кого-то встретить) в ноябре 2021-го составила 19064 грн, в ноябре 2020-го - 16528 грн. Прирост за год - 15,3%.
В это же время средняя зарплата по всей экономике в ноябре 2021-го - 14282 грн, в ноябре 2020-го - 11987 грн. Прирост за год - 19,1%.
Т.е. зарплаты на ГОКах, несмотря на 2-кратный рост выручки и 3-5-кратный рост прибыли вследствие высоких цен на ЖРС, росли на четверть медленнее, чем по экономике в среднем.
Правильно Флай вам написал - бенефициарами высоких цен на экспортное сырья являются только олигархи и их ближнее окружение. Совсем немного перепадает государству и обществу через бюджетное перераспределение. А от высоких цен на импортное сырье страдают все - бизнес всех масштабов и потребители всех размеров кошелька
flyman написав:Проблема в тому, що від високих цін на сировину в Україні отримує блага обмежена купка людей, а решті високі ціни. Так що не бачу причини для радощів.
Отримають блага власники землі та наймані працівники або фермери в селах, виробники сільгосптехніки, працівники Укрзалізниці та портових терміналів, металургійних міст: Кривого Рогу, Каменського, Горішніх плавнів, Запоріжжя, Дніпра, Маріуполя. + матимемо ренесанс вугільної промисловості: малі містечка Донбасу. + ще прилетить ваногобудівникам: Кременчук, Дніпро, Попасна. Не зачепить хіба що Київ, Харків, Львів та великі міста Західної України, але там значна доля ІТ/заробітчан.
Сколько можно нести пургу про сознательных олигархов, делящихся сверхприбылями с сотрудниками своих предприятий?
Та действительно
Наш "топ-менеджер" хвалится, что получает в год эквивалент порше панамера в топе И тот же "топ-менеджер" хвалится, что в его конторе медианная ЗП ~19000 грн и это "лучший" работодатель