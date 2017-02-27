RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9126912791289129>

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 276
Гривня
13%
35
Долар
60%
166
Євро
5%
13
Інші валюти
1%
2
Крипта
6%
16
Нерухомість
5%
13
ОВДП
3%
7
Ваш варіант
9%
24
Всього голосів : 276
Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 18:46

  Успіх написав:
  Investor_K написав:
  Успіх написав:Щось сьогодні "додати фото" трохи підвисає, а то в мене є фото з курсом найадекватнішої обмінки міста Лева, яка світить на моменті 28,00/28,05 :!:

А по евро у них что?

95/05

Продав €300 щойно в онлайн Альфа банку по такому ж курсу. І нікуди не потрібно їхати.
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10572
З нами з: 18.06.08
Подякував: 43 раз.
Подякували: 743 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 18:59

  zРадио написав:
  Denik написав:
  flyman написав:Проблема в тому, що від високих цін на сировину в Україні отримує блага обмежена купка людей, а решті високі ціни.
Так що не бачу причини для радощів.

Отримають блага власники землі та наймані працівники або фермери в селах, виробники сільгосптехніки, працівники Укрзалізниці та портових терміналів, металургійних міст: Кривого Рогу, Каменського, Горішніх плавнів, Запоріжжя, Дніпра, Маріуполя.
+ матимемо ренесанс вугільної промисловості: малі містечка Донбасу.
+ ще прилетить ваногобудівникам: Кременчук, Дніпро, Попасна.
Не зачепить хіба що Київ, Харків, Львів та великі міста Західної України, але там значна доля ІТ/заробітчан.


Сколько можно нести пургу про сознательных олигархов, делящихся сверхприбылями с сотрудниками своих предприятий?

Средняя зарплата в сегменте "Добувна промисловість і розроблення кар'єрів" (где в структуре собственности кроме Ахметова, Новинского, Коломойского, Жеваго и Миттала тяжело кого-то встретить) в ноябре 2021-го составила 19064 грн, в ноябре 2020-го - 16528 грн. Прирост за год - 15,3%.

В это же время средняя зарплата по всей экономике в ноябре 2021-го - 14282 грн, в ноябре 2020-го - 11987 грн. Прирост за год - 19,1%.

Т.е. зарплаты на ГОКах, несмотря на 2-кратный рост выручки и 3-5-кратный рост прибыли вследствие высоких цен на ЖРС, росли на четверть медленнее, чем по экономике в среднем.

Правильно Флай вам написал - бенефициарами высоких цен на экспортное сырья являются только олигархи и их ближнее окружение. Совсем немного перепадает государству и обществу через бюджетное перераспределение. А от высоких цен на импортное сырье страдают все - бизнес всех масштабов и потребители всех размеров кошелька

Хоть ссы в глаза - а он:- "божья роса"))
asin
 
Повідомлень: 272
З нами з: 09.11.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 38 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 19:11

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:Сколько можно нести пургу про сознательных олигархов, делящихся сверхприбылями с сотрудниками своих предприятий?

В цю сферу заходять дрібніші компанії - Рудомайн та Блек Айрон. Конкуренція змінить з/п.
Крім того, ГЗК користуються залізницею, ДП МТП Южний, та електроенергетикою. Ще не забуваємо про податки на прибуток та ренту на руду ніхто не приховує.
Ну а 1-2 мільйони фермерів - самі собі олігархи.
Крім того я добре пам'ятаю як зростала економіка під час попереднього суперциклу 2004-2007.
І гривня буде міцна.
Denik
 
Повідомлень: 1378
З нами з: 23.02.09
Подякував: 467 раз.
Подякували: 949 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 19:55

  Denik написав:Ну а 1-2 мільйони фермерів - самі собі олігархи.

Це ви з Польшею перепутали. У нас усього 50 тысяч фермерських господарств.
Востаннє редагувалось Zebra в Суб 05 лют, 2022 19:55, всього редагувалось 1 раз.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10935
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1624 раз.
Подякували: 2357 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 19:55

  Denik написав:
  zРадио написав:Сколько можно нести пургу про сознательных олигархов, делящихся сверхприбылями с сотрудниками своих предприятий?

В цю сферу заходять дрібніші компанії - Рудомайн та Блек Айрон. Конкуренція змінить з/п.
Крім того, ГЗК користуються залізницею, ДП МТП Южний, та електроенергетикою. Ще не забуваємо про податки на прибуток та ренту на руду ніхто не приховує.
Ну а 1-2 мільйони фермерів - самі собі олігархи.
Крім того я добре пам'ятаю як зростала економіка під час попереднього суперциклу 2004-2007.
І гривня буде міцна.

WAT?
Який ще супер цикл на горизонті 15 років?
В нас більше початок дна суперцикла схожого на Велику Депресію.
Але це не точно.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28058
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1384 раз.
Подякували: 2439 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 20:10

  Zebra написав:
  Denik написав:Ну а 1-2 мільйони фермерів - самі собі олігархи.

Це ви з Польшею перепутали. У нас усього 50 тысяч фермерських господарств.

Це ті фермери, що скоро будуть платити податок не тільки пая, а і з присадибної ділянки, а потім ще буде поголівний податок з кур, котів, собак, бджіл та хробаків.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28058
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1384 раз.
Подякували: 2439 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 20:43

  Denik написав:В цю сферу заходять дрібніші компанії - Рудомайн та Блек Айрон. Конкуренція змінить з/п.
Крім того, ГЗК користуються залізницею, ДП МТП Южний, та електроенергетикою. Ще не забуваємо про податки на прибуток та ренту на руду ніхто не приховує.
Ну а 1-2 мільйони фермерів - самі собі олігархи.
Крім того я добре пам'ятаю як зростала економіка під час попереднього суперциклу 2004-2007.
І гривня буде міцна.


Вам красивое слово понравилось? :) Суперциклов длиной 4 года не бывает. Я обойдусь без ликбеза относительно термина и не стану заострять на том, что значит приставка "супер", а лишь напомню, что волна роста цен на сырье, последовавшая за продолжительным падением 80-90х, наблюдалась не 4 года, а 15 лет с 2000-го по 2014-й, из чего следует, что суперцикл длится порядка 30 лет, и сегодня мы находимся в его нисходящей фазе.

Не знаю, так ли много людей в мире, которые не могут связать "внезапный" взлет цен на сырье в 2021-м с многотриллионной эмиссией в 2020-м, но сомневаюсь, что спекулятивный спрос способен развернуть длинный тренд, не будучи подкрепленным технологическим прорывом, или какими-то глубинными социальными преобразованиями и потрясениями.

Из витающих в воздухе возможных причин можно назвать разве что крупномасштабный военный конфликт (чего, будем надеяться, не случится). Но точно не ваш пресловутый энергопереход - он направлен на экономию non-renewables, а не разорительное их использование
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12325
З нами з: 02.05.18
Подякував: 3216 раз.
Подякували: 7019 раз.
 
Профіль
16
8
1
3
Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 20:50

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  flyman написав:WAT?
Який ще супер цикл на горизонті 15 років?
В нас більше початок дна суперцикла схожого на Велику Депресію.
Але це не точно.

Китай виробив за рік 8 млн. електромобілів, включаючи експорт.
https://elektrovesti.net/79243_kitay-k- ... tromobiley
У цьому році виробить 12 млн. і 16-18 млн. в наступному. Це дуже круто у порівнянні з тієї ж Теслою, яка виробила трохи менше мільйона у 2021.
Років за 15 світовий автопарк за рахунок електромобілів подвоїться.
Власне потреба у металі для електромобілів, паркінгиів для них, а також нової енергетичної інфраструктури вже призводить до нового сировинного суперциклу.
Європа, США та Японія ще років 20 їздитимуть на суміші нафти та біоетанолу, що підтримує високі ціни на їжу(зернові) протягом щонайменше років 10.
Головне в цьому всьому - що для КНР це єдиний спосіб подолати "бульку нерухомості". І спосіб повністю децентралізований та абсолютно ніким не регульований - компаній у КНР, які роблять електромобілі вже сотні і немає і не може бути ніякого ОПЕК на ринках електрики та біопалива.
Denik
 
Повідомлень: 1378
З нами з: 23.02.09
Подякував: 467 раз.
Подякували: 949 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 20:53

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:Вам красивое слово понравилось? Суперциклов длиной 4 года не бывает. Я обойдусь без ликбеза относительно термина и не стану заострять на том, что значит приставка "супер", а лишь напомню, что волна роста цен на сырье, последовавшая за продолжительным падением 80-90х, наблюдалась не 4 года, а 15 лет с 2000-го по 2014-й, из чего следует, что суперцикл длится порядка 30 лет, и сегодня мы находимся в его нисходящей фазе.

Для того, щоб збільшити світовий автопарк на мільярд піде років 15. А автомобіль хочуть всі, особливо із дешевою енергією - і в Африці, і в Південно-Східній Азії, і в Середній Азії, і навіть в скрєпному Ірані.
Denik
 
Повідомлень: 1378
З нами з: 23.02.09
Подякував: 467 раз.
Подякували: 949 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 20:54

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:Не знаю, так ли много людей в мире, которые не могут связать "внезапный" взлет цен на сырье в 2021-м с многотриллионной эмиссией в 2020-м, но сомневаюсь, что спекулятивный спрос способен развернуть длинный тренд, не будучи подкрепленным технологическим прорывом, или какими-то глубинными социальными преобразованиями и потрясениями.

Емісія просто списала третину боргу і встановила новий рівень цін на все.
Denik
 
Повідомлень: 1378
З нами з: 23.02.09
Подякував: 467 раз.
Подякували: 949 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 9126912791289129>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Denik, mozzila2010, Zebra і 4 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2988, 2989, 2990
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
29893 19658501
Переглянути останнє повідомлення
Суб 05 лют, 2022 21:25
DmitryK
Валютный рынок в мире 1 ... 794, 795, 796
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7951 18891447
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 04 лют, 2022 17:45
Vic
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 140, 141, 142
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1412 6166214
Переглянути останнє повідомлення
Нед 30 січ, 2022 13:57
fler

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (10426)
05.02.2022 21:28
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.