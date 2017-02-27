flyman написав:Проблема в тому, що від високих цін на сировину в Україні отримує блага обмежена купка людей, а решті високі ціни. Так що не бачу причини для радощів.
Отримають блага власники землі та наймані працівники або фермери в селах, виробники сільгосптехніки, працівники Укрзалізниці та портових терміналів, металургійних міст: Кривого Рогу, Каменського, Горішніх плавнів, Запоріжжя, Дніпра, Маріуполя. + матимемо ренесанс вугільної промисловості: малі містечка Донбасу. + ще прилетить ваногобудівникам: Кременчук, Дніпро, Попасна. Не зачепить хіба що Київ, Харків, Львів та великі міста Західної України, але там значна доля ІТ/заробітчан.
Сколько можно нести пургу про сознательных олигархов, делящихся сверхприбылями с сотрудниками своих предприятий?
Средняя зарплата в сегменте "Добувна промисловість і розроблення кар'єрів" (где в структуре собственности кроме Ахметова, Новинского, Коломойского, Жеваго и Миттала тяжело кого-то встретить) в ноябре 2021-го составила 19064 грн, в ноябре 2020-го - 16528 грн. Прирост за год - 15,3%.
В это же время средняя зарплата по всей экономике в ноябре 2021-го - 14282 грн, в ноябре 2020-го - 11987 грн. Прирост за год - 19,1%.
Т.е. зарплаты на ГОКах, несмотря на 2-кратный рост выручки и 3-5-кратный рост прибыли вследствие высоких цен на ЖРС, росли на четверть медленнее, чем по экономике в среднем.
Правильно Флай вам написал - бенефициарами высоких цен на экспортное сырья являются только олигархи и их ближнее окружение. Совсем немного перепадает государству и обществу через бюджетное перераспределение. А от высоких цен на импортное сырье страдают все - бизнес всех масштабов и потребители всех размеров кошелька
zРадио написав:Сколько можно нести пургу про сознательных олигархов, делящихся сверхприбылями с сотрудниками своих предприятий?
В цю сферу заходять дрібніші компанії - Рудомайн та Блек Айрон. Конкуренція змінить з/п. Крім того, ГЗК користуються залізницею, ДП МТП Южний, та електроенергетикою. Ще не забуваємо про податки на прибуток та ренту на руду ніхто не приховує. Ну а 1-2 мільйони фермерів - самі собі олігархи. Крім того я добре пам'ятаю як зростала економіка під час попереднього суперциклу 2004-2007. І гривня буде міцна.
zРадио написав:Сколько можно нести пургу про сознательных олигархов, делящихся сверхприбылями с сотрудниками своих предприятий?
В цю сферу заходять дрібніші компанії - Рудомайн та Блек Айрон. Конкуренція змінить з/п. Крім того, ГЗК користуються залізницею, ДП МТП Южний, та електроенергетикою. Ще не забуваємо про податки на прибуток та ренту на руду ніхто не приховує. Ну а 1-2 мільйони фермерів - самі собі олігархи. Крім того я добре пам'ятаю як зростала економіка під час попереднього суперциклу 2004-2007. І гривня буде міцна.
WAT? Який ще супер цикл на горизонті 15 років? В нас більше початок дна суперцикла схожого на Велику Депресію. Але це не точно.
Denik написав:В цю сферу заходять дрібніші компанії - Рудомайн та Блек Айрон. Конкуренція змінить з/п. Крім того, ГЗК користуються залізницею, ДП МТП Южний, та електроенергетикою. Ще не забуваємо про податки на прибуток та ренту на руду ніхто не приховує. Ну а 1-2 мільйони фермерів - самі собі олігархи. Крім того я добре пам'ятаю як зростала економіка під час попереднього суперциклу 2004-2007. І гривня буде міцна.
Вам красивое слово понравилось? Суперциклов длиной 4 года не бывает. Я обойдусь без ликбеза относительно термина и не стану заострять на том, что значит приставка "супер", а лишь напомню, что волна роста цен на сырье, последовавшая за продолжительным падением 80-90х, наблюдалась не 4 года, а 15 лет с 2000-го по 2014-й, из чего следует, что суперцикл длится порядка 30 лет, и сегодня мы находимся в его нисходящей фазе.
Не знаю, так ли много людей в мире, которые не могут связать "внезапный" взлет цен на сырье в 2021-м с многотриллионной эмиссией в 2020-м, но сомневаюсь, что спекулятивный спрос способен развернуть длинный тренд, не будучи подкрепленным технологическим прорывом, или какими-то глубинными социальными преобразованиями и потрясениями.
Из витающих в воздухе возможных причин можно назвать разве что крупномасштабный военный конфликт (чего, будем надеяться, не случится). Но точно не ваш пресловутый энергопереход - он направлен на экономию non-renewables, а не разорительное их использование
flyman написав:WAT? Який ще супер цикл на горизонті 15 років? В нас більше початок дна суперцикла схожого на Велику Депресію. Але це не точно.
Китай виробив за рік 8 млн. електромобілів, включаючи експорт. https://elektrovesti.net/79243_kitay-k- ... tromobiley У цьому році виробить 12 млн. і 16-18 млн. в наступному. Це дуже круто у порівнянні з тієї ж Теслою, яка виробила трохи менше мільйона у 2021. Років за 15 світовий автопарк за рахунок електромобілів подвоїться. Власне потреба у металі для електромобілів, паркінгиів для них, а також нової енергетичної інфраструктури вже призводить до нового сировинного суперциклу. Європа, США та Японія ще років 20 їздитимуть на суміші нафти та біоетанолу, що підтримує високі ціни на їжу(зернові) протягом щонайменше років 10. Головне в цьому всьому - що для КНР це єдиний спосіб подолати "бульку нерухомості". І спосіб повністю децентралізований та абсолютно ніким не регульований - компаній у КНР, які роблять електромобілі вже сотні і немає і не може бути ніякого ОПЕК на ринках електрики та біопалива.
zРадио написав:Вам красивое слово понравилось? Суперциклов длиной 4 года не бывает. Я обойдусь без ликбеза относительно термина и не стану заострять на том, что значит приставка "супер", а лишь напомню, что волна роста цен на сырье, последовавшая за продолжительным падением 80-90х, наблюдалась не 4 года, а 15 лет с 2000-го по 2014-й, из чего следует, что суперцикл длится порядка 30 лет, и сегодня мы находимся в его нисходящей фазе.
Для того, щоб збільшити світовий автопарк на мільярд піде років 15. А автомобіль хочуть всі, особливо із дешевою енергією - і в Африці, і в Південно-Східній Азії, і в Середній Азії, і навіть в скрєпному Ірані.
zРадио написав:Не знаю, так ли много людей в мире, которые не могут связать "внезапный" взлет цен на сырье в 2021-м с многотриллионной эмиссией в 2020-м, но сомневаюсь, что спекулятивный спрос способен развернуть длинный тренд, не будучи подкрепленным технологическим прорывом, или какими-то глубинными социальными преобразованиями и потрясениями.
Емісія просто списала третину боргу і встановила новий рівень цін на все.