Додано: Суб 05 лют, 2022 21:31

zРадио написав: Но точно не ваш пресловутый энергопереход - он направлен на экономию non-renewables, а не разорительное их использование Но точно не ваш пресловутый энергопереход - он направлен на экономию non-renewables, а не разорительное их использование

А зараз відбувається енергоперехід по китайсько-українськи (де рахують бабло, а не викиди СО2):з дорогої нафти та газу(якщо він дорогий) на ВДЕ, АЕС, вугільні ТЕС, біопаливо, сміття і взагалі все що горить.Такий енергоперехід є на 98% ефективний (бо не враховує впливу викидів на витрати на охорону здоров'я), але вдесятеро ефективніший за мракобесіє (або скрєпи) Німеччини (АЕС боїмося, зате не боїмося від...ти (попростити) в ПТН ПНХ газу по космічній ціні, термінали для СПГ не будуватимемо, бо сланцевий газ псує воду в США, ВЕС шумлять, тому треба зробити цілий інститут який затягуватиме встановлення на 2 роки, СЕС не працюють зимою, але на них найбільші субсидії, найбрудніше буре вугілля закривати не будемо, нехай найбільші у світі кар'єри з'їдатимуть села, містечка та землю с/г призначення, зате будуть робочі місця, завод Ілону Маску, не відкриємо, бо він лякає лісових звірів, зате ще раз від...мо (попросимо) у ПТН ПНХ та інше).В США такі самі скрепи (тільки Техаські) щодо виликих тачок з ДВЗ.В Китаї та в Україні теж є скрєпи, але на скрєпи нема бабла (і друкарського верстату доларів або євро) і скрєпи швидко замінюються економічною доцільністю.Це я натякяю на те, що в країнах, що розвиваються, енергоперехід буде проходити швидше, аніж у розвинутих, звісно в українсько-китайському варіанті.Врешті-решт, така ситуація (скрєпи + газовий енергоперехід) призведе,(скрєпи США протримаються більше за рахунок сланцевого видобутку) таЯк максимум, буде бюджетна або боргова криза в США, а в США, ще не придумали ефективнішого за друкарський верстат способу боротьби з кризами. Але вони можуть зробити цікавий хід - поєднати ФРС з Міністерством енергетики. На відміну від ЄС вони вже розуміють, що відбувається, бо пройшли через блекаут у Техасі.