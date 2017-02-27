flyman написав:WAT? Який ще супер цикл на горизонті 15 років? В нас більше початок дна суперцикла схожого на Велику Депресію. Але це не точно.
Китай виробив за рік 8 млн. електромобілів, включаючи експорт. https://elektrovesti.net/79243_kitay-k- ... tromobiley У цьому році виробить 12 млн. і 16-18 млн. в наступному. Це дуже круто у порівнянні з тієї ж Теслою, яка виробила трохи менше мільйона у 2021. Років за 15 світовий автопарк за рахунок електромобілів подвоїться. Власне потреба у металі для електромобілів, паркінгиів для них, а також нової енергетичної інфраструктури вже призводить до нового сировинного суперциклу. Європа, США та Японія ще років 20 їздитимуть на суміші нафти та біоетанолу, що підтримує високі ціни на їжу(зернові) протягом щонайменше років 10. Головне в цьому всьому - що для КНР це єдиний спосіб подолати "бульку нерухомості". І спосіб повністю децентралізований та абсолютно ніким не регульований - компаній у КНР, які роблять електромобілі вже сотні і немає і не може бути ніякого ОПЕК на ринках електрики та біопалива.
Хто Вам сказав, що Китай виробить 12 млн? Ринок електроавтомобілів росте, звичайних падає. Чому Ви вирішили, що всі електромобілі, це обовязково плюс до звичайних? Яка нова енергетична інфраструктура спеціально для електроавтомобілів зводиться в світі? Такий грандіозний приріст електромобілів має скорочувати споживання бензину і солярки, отже в Європі та Японії цей нафтопродукт знайде своє застосування. Для чого суміш з біоетанолом. Зменшення, тим більше відчутне, споживання автопального має зменшити ціну на нього, тим більше, в планах сильне скорочення первинного виробництва полімерів. Нафта і похідні будуть дешевшати і пропозиція - рости. Який біоетанол? Для чого? Денис, в дописі дуже мало фактажу, якісь домисли і допуски. Абсолютна відсутність логічних звязків і зрозумілих наслідків з канонізованих припущень. Вам справді немає чим зайнятися в суботу у вечері, тільки товкти десятки сумнівних дописів на кількох гілках мінімум двох фінансових ресурсів???
zРадио написав:Не знаю, так ли много людей в мире, которые не могут связать "внезапный" взлет цен на сырье в 2021-м с многотриллионной эмиссией в 2020-м, но сомневаюсь, что спекулятивный спрос способен развернуть длинный тренд, не будучи подкрепленным технологическим прорывом, или какими-то глубинными социальными преобразованиями и потрясениями.
Емісія просто списала третину боргу і встановила новий рівень цін на все.
Сизого найдут повешенным в отеле Гонконга, тогда и 4 бакса за счастье будет.
zРадио написав:Но точно не ваш пресловутый энергопереход - он направлен на экономию non-renewables, а не разорительное их использование
А зараз відбувається енергоперехід по китайсько-українськи (де рахують бабло, а не викиди СО2): з дорогої нафти та газу(якщо він дорогий) на ВДЕ, АЕС, вугільні ТЕС, біопаливо, сміття і взагалі все що горить. Такий енергоперехід є на 98% ефективний (бо не враховує впливу викидів на витрати на охорону здоров'я), але вдесятеро ефективніший за мракобесіє (або скрєпи) Німеччини (АЕС боїмося, зате не боїмося від...ти (попростити) в ПТН ПНХ газу по космічній ціні, термінали для СПГ не будуватимемо, бо сланцевий газ псує воду в США, ВЕС шумлять, тому треба зробити цілий інститут який затягуватиме встановлення на 2 роки, СЕС не працюють зимою, але на них найбільші субсидії, найбрудніше буре вугілля закривати не будемо, нехай найбільші у світі кар'єри з'їдатимуть села, містечка та землю с/г призначення, зате будуть робочі місця, завод Ілону Маску, не відкриємо, бо він лякає лісових звірів, зате ще раз від...мо (попросимо) у ПТН ПНХ та інше). В США такі самі скрепи (тільки Техаські) щодо виликих тачок з ДВЗ.
В Китаї та в Україні теж є скрєпи, але на скрєпи нема бабла (і друкарського верстату доларів або євро) і скрєпи швидко замінюються економічною доцільністю.
Це я натякяю на те, що в країнах, що розвиваються, енергоперехід буде проходити швидше, аніж у розвинутих, звісно в українсько-китайському варіанті. Врешті-решт, така ситуація (скрєпи + газовий енергоперехід) призведе, як мінімум, до нової боргової кризи в Європі (скрєпи США протримаються більше за рахунок сланцевого видобутку) та знецінення євріка, як до доллара США так і до "сировинних валют", таких як гривня.
Як максимум, буде бюджетна або боргова криза в США, а в США, ще не придумали ефективнішого за друкарський верстат способу боротьби з кризами. Але вони можуть зробити цікавий хід - поєднати ФРС з Міністерством енергетики. На відміну від ЄС вони вже розуміють, що відбувається, бо пройшли через блекаут у Техасі.