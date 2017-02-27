flyman написав:WAT? Який ще супер цикл на горизонті 15 років? В нас більше початок дна суперцикла схожого на Велику Депресію. Але це не точно.
Китай виробив за рік 8 млн. електромобілів, включаючи експорт. https://elektrovesti.net/79243_kitay-k- ... tromobiley У цьому році виробить 12 млн. і 16-18 млн. в наступному. Це дуже круто у порівнянні з тієї ж Теслою, яка виробила трохи менше мільйона у 2021. Років за 15 світовий автопарк за рахунок електромобілів подвоїться. Власне потреба у металі для електромобілів, паркінгиів для них, а також нової енергетичної інфраструктури вже призводить до нового сировинного суперциклу. Європа, США та Японія ще років 20 їздитимуть на суміші нафти та біоетанолу, що підтримує високі ціни на їжу(зернові) протягом щонайменше років 10. Головне в цьому всьому - що для КНР це єдиний спосіб подолати "бульку нерухомості". І спосіб повністю децентралізований та абсолютно ніким не регульований - компаній у КНР, які роблять електромобілі вже сотні і немає і не може бути ніякого ОПЕК на ринках електрики та біопалива.
Хто Вам сказав, що Китай виробить 12 млн? Ринок електроавтомобілів росте, звичайних падає. Чому Ви вирішили, що всі електромобілі, це обовязково плюс до звичайних? Яка нова енергетична інфраструктура спеціально для електроавтомобілів зводиться в світі? Такий грандіозний приріст електромобілів має скорочувати споживання бензину і солярки, отже в Європі та Японії цей нафтопродукт знайде своє застосування. Для чого суміш з біоетанолом. Зменшення, тим більше відчутне, споживання автопального має зменшити ціну на нього, тим більше, в планах сильне скорочення первинного виробництва полімерів. Нафта і похідні будуть дешевшати і пропозиція - рости. Який біоетанол? Для чого? Денис, в дописі дуже мало фактажу, якісь домисли і допуски. Абсолютна відсутність логічних звязків і зрозумілих наслідків з канонізованих припущень. Вам справді немає чим зайнятися в суботу у вечері, тільки товкти десятки сумнівних дописів на кількох гілках мінімум двох фінансових ресурсів???
zРадио написав:Но точно не ваш пресловутый энергопереход - он направлен на экономию non-renewables, а не разорительное их использование
А зараз відбувається енергоперехід по китайсько-українськи (де рахують бабло, а не викиди СО2): з дорогої нафти та газу(якщо він дорогий) на ВДЕ, АЕС, вугільні ТЕС, біопаливо, сміття і взагалі все що горить. Такий енергоперехід є на 98% ефективний (бо не враховує впливу викидів на витрати на охорону здоров'я), але вдесятеро ефективніший за мракобесіє (або скрєпи) Німеччини (АЕС боїмося, зате не боїмося від...ти (попростити) в ПТН ПНХ газу по космічній ціні, термінали для СПГ не будуватимемо, бо сланцевий газ псує воду в США, ВЕС шумлять, тому треба зробити цілий інститут який затягуватиме встановлення на 2 роки, СЕС не працюють зимою, але на них найбільші субсидії, найбрудніше буре вугілля закривати не будемо, нехай найбільші у світі кар'єри з'їдатимуть села, містечка та землю с/г призначення, зате будуть робочі місця, завод Ілону Маску, не відкриємо, бо він лякає лісових звірів, зате ще раз від...мо (попросимо) у ПТН ПНХ та інше). В США такі самі скрепи (тільки Техаські) щодо виликих тачок з ДВЗ.
В Китаї та в Україні теж є скрєпи, але на скрєпи нема бабла (і друкарського верстату доларів або євро) і скрєпи швидко замінюються економічною доцільністю.
Це я натякяю на те, що в країнах, що розвиваються, енергоперехід буде проходити швидше, аніж у розвинутих, звісно в українсько-китайському варіанті. Врешті-решт, така ситуація (скрєпи + газовий енергоперехід) призведе, як мінімум, до нової боргової кризи в Європі (скрєпи США протримаються більше за рахунок сланцевого видобутку) та знецінення євріка, як до доллара США так і до "сировинних валют", таких як гривня.
Як максимум, буде бюджетна або боргова криза в США, а в США, ще не придумали ефективнішого за друкарський верстат способу боротьби з кризами. Але вони можуть зробити цікавий хід - поєднати ФРС з Міністерством енергетики. На відміну від ЄС вони вже розуміють, що відбувається, бо пройшли через блекаут у Техасі.
orest написав:Такий грандіозний приріст електромобілів має скорочувати споживання бензину і солярки, отже в Європі та Японії цей нафтопродукт знайде своє застосування.
В Європі є програма "позеленіння". Японія піде за Європою, бо інакше "брудний експорт" обкладуть митами.
orest написав:Для чого суміш з біоетанолом.
Зменшення викидів СО2, та банально для США, Бразилії, України біоетанол є дешевшим за бензин.
orest написав:Зменшення, тим більше відчутне, споживання автопального має зменшити ціну на нього, тим більше, в планах сильне скорочення первинного виробництва полімерів. Нафта і похідні будуть дешевшати і пропозиція - рости.
Якись час попит не зменшуватиметься, бо б/в автомобілі не утилізуються, а їдуть по країнах, що розвиваються. Спочатку впаде видубуток нафти.
orest написав:Денис, в дописі дуже мало фактажу, якісь домисли і допуски. Абсолютна відсутність логічних звязків і зрозумілих наслідків з канонізованих припущень.
власти Европейского союза официально приняли решение о запрете продаж новых автомобилей, использующих ископаемое топливо с 2035 года. Использовать бензиновые и дизельные машины будет разрешено, но продавать новые будет нельзя.
laviva написав:треба щоб сьогодні в останній роб. день тижня зробили психологічні 27.ХХ :))
не все сразу - 27.ХХ будет на следующей неделе :)
26.01.22 я написав от таке :) через день долар пішов вниз, тепер чекаю третю декаду лютого :)
stas_rst написав:Пішли перші інсайди по переговорах ... поки домовились про "дотримання перемир"я" і нову зустріч через 2 тижні. Завтра, ймовірно, долар трохи втратить до гривні, або ж гривня відіграє у долара панічні %, але нижче 28 не піде до третьої декади лютого. Якщо США і сателіти перестануть щодня "возити" взад-вперед своїх дипломатів із челяддю і собаками, то маємо шанс пірнути нижче 28 на початку березня. Поки чекаємо на виступ наших олімпійців на Зимових в Пекіні.
КИЇВ. 5 лютого. УНН. Міжнародний валютний фонд виділить Україні 2,3 млрд доларів за програмою Stand-By до середини 2022 року. Такий висновок опублікувало Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings, передає УНН.
Наголошується, що через те, що умови програми в політично складних областях набагато м'якше, ніж при першому перегляді - Fitch очікує прискореного виконання у 2 кварталі 2022 року.
Відомство очікує, що нова програма з МВФ буде узгоджена ц 2022 році. Її щорічний пакет фінансування становить близько 4 млрд доларів.
Агентство зазначає, що тривала затримка з узгодженням першого перегляду Stand-By підкреслює проблеми реалізації політики, що стоять перед президентом Володимиром Зеленським. Це пов’язують із впливом олігархів, проросійських інтересів і несподіваних кроків з боку Конституційного суду.
На думку Fitch, продовження взаємодії з МВФ залишатиметься ключем до доступу до зовнішнього фінансування України.
zРадио написав:Не знаю, так ли много людей в мире, которые не могут связать "внезапный" взлет цен на сырье в 2021-м с многотриллионной эмиссией в 2020-м, но сомневаюсь, что спекулятивный спрос способен развернуть длинный тренд, не будучи подкрепленным технологическим прорывом, или какими-то глубинными социальными преобразованиями и потрясениями.
Емісія просто списала третину боргу і встановила новий рівень цін на все.
А почему прошлая эмиссия ничего не списала и не установила новый уровень цен (сырье даже дисконтировала по итогам выхода из QE)?
Я эти фантазии слышу не впервые. В 2009-2010 гг звучали те же тезисы, только от других авторов. А ведь денежное расширение тогда было бОльшим по масштабам, чем текущее. Смотрите логарифмический график, на нем хорошо визуализируется относительная динамика - рост баланса х3 тогда против х2 сейчас
Куда уходит ликвидность, если не в ширпотреб - в инновации. Не электромобиль подорожал в 10 раз с марта 2020-го, когда началась эмиссия, а его основной производитель компания Тесла. Капитал всегда смотрит в сторону высоких технологий. Когда-то это было классическое сырье, и лидерами капитализации были нефтяники. Сегодня это ИТ. Завтра будет космос и биотех...
zРадио написав:Сколько можно нести пургу про сознательных олигархов, делящихся сверхприбылями с сотрудниками своих предприятий? Средняя зарплата в сегменте "Добувна промисловість і розроблення кар'єрів" (где в структуре собственности кроме Ахметова, Новинского, Коломойского, Жеваго и Миттала тяжело кого-то встретить) в ноябре 2021-го составила 19064 грн, в ноябре 2020-го - 16528 грн. Прирост за год - 15,3%.
В это же время средняя зарплата по всей экономике в ноябре 2021-го - 14282 грн, в ноябре 2020-го - 11987 грн. Прирост за год - 19,1%.
мінімалка в 2020 була 4723, а зараз 6500. Ось там і шукайте приріст "па всєй еканомікє"...
zРадио написав:Сколько можно нести пургу про сознательных олигархов, делящихся сверхприбылями с сотрудниками своих предприятий? Средняя зарплата в сегменте "Добувна промисловість і розроблення кар'єрів" (где в структуре собственности кроме Ахметова, Новинского, Коломойского, Жеваго и Миттала тяжело кого-то встретить) в ноябре 2021-го составила 19064 грн, в ноябре 2020-го - 16528 грн. Прирост за год - 15,3%.
В это же время средняя зарплата по всей экономике в ноябре 2021-го - 14282 грн, в ноябре 2020-го - 11987 грн. Прирост за год - 19,1%.
мінімалка в 2020 була 4723, а зараз 6500. Ось там і шукайте приріст "па всєй еканомікє"...
Когда в 2020-м? В ноябре 2020-го она была уже не 4723, а 5000. А в ноябре 2021-го еще не 6500, а 6000. Рост минималки за анализируемый период = 20%, что примерно соответствует росту средней зарплаты "па всєй еканомікє", в 2,4 раза превышающей минимальную.
Будьте аккуратней с цифрами, а то пытаясь посадить в лужу кого-то другого, сами окунетесь в нее с головой