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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 05 лют, 2022 23:26
Denik написав:
Тесла Модел 3 подорожчала в 1,5 разу
Только потому что у нее со старта был демпинговый ценник. Так и нужно завоевывать массовый сегмент. М - маркетинг
Denik написав:
Це лише Ваша особиста думка. Космос зараз - це таке собі ІТ+електроніка. Біотех має спочатку пройти стадію суцільної доступності біогазу та біополімерів.
А вот на этом я не настаиваю. Это может быть (пока еще) не космос, а экономика виртуальных услуг, или другая новация. Но не кукуруза и подсолнух. Не руда и окатыши. Не газ и нефть. Не кофе и бананы
PS: биотех имеет такое же отношение к биогазу, как морская свинка к морю. Боюсь, вы не поняли, о чем речь
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Додано: Нед 06 лют, 2022 00:03
stas_rst написав: sergikkc007 написав: laviva написав:
треба щоб сьогодні в останній роб. день тижня зробили психологічні 27.ХХ
)
не все сразу - 27.ХХ будет на следующей неделе
26.01.22 я написав от таке
через день долар пішов вниз, тепер чекаю третю декаду лютого
stas_rst написав:
Пішли перші інсайди по переговорах ... поки домовились про "дотримання перемир"я" і нову зустріч через 2 тижні.
Завтра, ймовірно, долар трохи втратить до гривні, або ж гривня відіграє у долара панічні %, але нижче 28 не піде до третьої декади лютого.
Якщо США і сателіти перестануть щодня "возити" взад-вперед своїх дипломатів із челяддю і собаками, то маємо шанс пірнути нижче 28 на початку березня.
Поки чекаємо на виступ наших олімпійців на Зимових в Пекіні.
Поки що виглядає так, що 28 можемо перетнути вже в понеділок на міжбанку, бо на готівці уже 28, принаймні у Києві. Єдиний хто може завадити ближчим часом - НБУ, ну і Путін, звичайно//)
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