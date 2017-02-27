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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9127912891299130

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 276
Гривня
13%
35
Долар
60%
166
Євро
5%
13
Інші валюти
1%
2
Крипта
6%
16
Нерухомість
5%
13
ОВДП
3%
7
Ваш варіант
9%
24
Всього голосів : 276
Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 23:26

  Denik написав:Тесла Модел 3 подорожчала в 1,5 разу


Только потому что у нее со старта был демпинговый ценник. Так и нужно завоевывать массовый сегмент. М - маркетинг

  Denik написав:Це лише Ваша особиста думка. Космос зараз - це таке собі ІТ+електроніка. Біотех має спочатку пройти стадію суцільної доступності біогазу та біополімерів.


А вот на этом я не настаиваю. Это может быть (пока еще) не космос, а экономика виртуальных услуг, или другая новация. Но не кукуруза и подсолнух. Не руда и окатыши. Не газ и нефть. Не кофе и бананы :)

PS: биотех имеет такое же отношение к биогазу, как морская свинка к морю. Боюсь, вы не поняли, о чем речь
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 00:03

  stas_rst написав:
  sergikkc007 написав:
  laviva написав:треба щоб сьогодні в останній роб. день тижня зробили психологічні 27.ХХ :))

не все сразу - 27.ХХ будет на следующей неделе :)

26.01.22 я написав от таке :) через день долар пішов вниз, тепер чекаю третю декаду лютого :)
  stas_rst написав:Пішли перші інсайди по переговорах ... поки домовились про "дотримання перемир"я" і нову зустріч через 2 тижні.
Завтра, ймовірно, долар трохи втратить до гривні, або ж гривня відіграє у долара панічні %, але нижче 28 не піде до третьої декади лютого.
Якщо США і сателіти перестануть щодня "возити" взад-вперед своїх дипломатів із челяддю і собаками, то маємо шанс пірнути нижче 28 на початку березня.
Поки чекаємо на виступ наших олімпійців на Зимових в Пекіні.
Поки що виглядає так, що 28 можемо перетнути вже в понеділок на міжбанку, бо на готівці уже 28, принаймні у Києві. Єдиний хто може завадити ближчим часом - НБУ, ну і Путін, звичайно//)
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