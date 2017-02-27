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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 91289129913091319132>

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 276
Гривня
13%
35
Долар
60%
166
Євро
5%
13
Інші валюти
1%
2
Крипта
6%
16
Нерухомість
5%
13
ОВДП
3%
7
Ваш варіант
9%
24
Всього голосів : 276
Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 00:03

  stas_rst написав:
  sergikkc007 написав:
  laviva написав:треба щоб сьогодні в останній роб. день тижня зробили психологічні 27.ХХ :))

не все сразу - 27.ХХ будет на следующей неделе :)

26.01.22 я написав от таке :) через день долар пішов вниз, тепер чекаю третю декаду лютого :)
  stas_rst написав:Пішли перші інсайди по переговорах ... поки домовились про "дотримання перемир"я" і нову зустріч через 2 тижні.
Завтра, ймовірно, долар трохи втратить до гривні, або ж гривня відіграє у долара панічні %, але нижче 28 не піде до третьої декади лютого.
Якщо США і сателіти перестануть щодня "возити" взад-вперед своїх дипломатів із челяддю і собаками, то маємо шанс пірнути нижче 28 на початку березня.
Поки чекаємо на виступ наших олімпійців на Зимових в Пекіні.
Поки що виглядає так, що 28 можемо перетнути вже в понеділок на міжбанку, бо на готівці уже 28, принаймні у Києві. Єдиний хто може завадити ближчим часом - НБУ, ну і Путін, звичайно//)
asti
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 00:56

  zРадио написав:
  Denik написав:Тесла Модел 3 подорожчала в 1,5 разу
Только потому что у нее со старта был демпинговый ценник. Так и нужно завоевывать массовый сегмент. М - маркетинг
Масові китайські електроавто також подорожчали від 10% і вище....
Власна інформація, постійно моніторю останніх півтора року , плюс хочу поміняти вже наявного китайця на більшу/дорожчу модель...
Так от
Те що рік тому в Китаї під замовлення з очікуванням в 3-4 місяці коштувало 22800
Сьогодні в тієї ж фірми , тієї ж моделі, навіть того ж року випуску, на тих самих умовах оплати і очікування - коштує 25600( 25600-22800)/22800=+12,2%
При чому - більш дешеві(мосові) якраз дорожчають сильніше..
в сегменті до 20000 - здорожчення 15-20%
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 10:27

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:А вот на этом я не настаиваю. Это может быть (пока еще) не космос, а экономика виртуальных услуг, или другая новация. Но не кукуруза и подсолнух. Не руда и окатыши. Не газ и нефть. Не кофе и бананы

PS: биотех имеет такое же отношение к биогазу, как морская свинка к морю. Боюсь, вы не поняли, о чем речь

Якесь одне відкриття або технологія не на що не вплине допоки вона не стане масово доступною.
Яскравий приклад - російський Спутнік. Про нього розкричали все влітку 2020, а по факту від Дельти загинуло мільйон росіян та кілька мільйонів стало інвалідами.
В ОРДЛО - ще гірше: через зруйновану медичну систему та нестачу вакцин + природню смертність за 2 роки пандемії зникла десь половина населення з українськими пенсіями - а це втрата десь до 1/6 ВВП регіону.
Тут я про те що на економіку в цілому і на курси впливають лише якісь масові речі. Біогазова установка в кожному другому будинку у селі вплине сильніше аніж будь-які ліки від чогось, хіба що не зміняться базові властивості людини: можливість не спати 8 годин, а споживати та працювати...
Denik
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 10:56

А вот и нежданчик для слившихся:
https://www.unn.com.ua/ru/news/1962799- ... n_get_more
asti
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 10:58

  baraka написав:
  Denik написав:
  zРадио написав:Яскравий приклад - російський Спутнік. Про нього розкричали все влітку 2020, а по факту від Дельти загинуло мільйон росіян та кілька мільйонів стало інвалідами.


пруфов конечно же нет, да ?


Официальна их статистика говорит о естественной убыли в 1 млн человек в 2021 году, притом убыль эта за счет убыли 1.5-2 млн русских и примножения 0.5-1 млн кавказцев и других мусульман. Плюс еще 400 тысяч мусульман приехало. Вон в Чечне вышло на митинг 400 тысяч головорезов, в России это самая обсуждаемая новость, что русские пенсионеры в опасном положении, растет новая армия молодых активных чеченов :lol:
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 11:00

  asti написав:А вот и нежданчик для слившихся:
https://www.unn.com.ua/ru/news/1962799- ... n_get_more

Это больше новость для влошенцев в Киевский бетон. Пока Путин жив и на троне, покоя не будет.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 11:06

  Zebra написав:
  asti написав:А вот и нежданчик для слившихся:
https://www.unn.com.ua/ru/news/1962799- ... n_get_more

Это больше новость для влошенцев в Киевский бетон. Пока Путин жив и на троне, покоя не будет.

Куда же вкладываться в такой ситуации?
asti
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 11:08

  asti написав:
  Zebra написав:
  asti написав:А вот и нежданчик для слившихся:
https://www.unn.com.ua/ru/news/1962799- ... n_get_more

Это больше новость для влошенцев в Киевский бетон. Пока Путин жив и на троне, покоя не будет.

Куда же вкладываться в такой ситуации?


иногда cash is the king :)
baraka
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 11:08

  asti написав:
  Zebra написав:
  asti написав:А вот и нежданчик для слившихся:
https://www.unn.com.ua/ru/news/1962799- ... n_get_more

Это больше новость для влошенцев в Киевский бетон. Пока Путин жив и на троне, покоя не будет.

Куда же вкладываться в такой ситуации?

лом золота из ломбардов
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 11:25

Всім доброго дня. У нас (південне передмістя Києва) продовжує слабнути долар, так сьогодні обмінки купують його по 27.87 (учора 27.95), а продають по 28.00 (учора 28.10). Дозволю собі припущення, що і на МБ ця тенденція, впродовж наступного робочого тижня буде продовжена.
vovakwasov
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