laviva написав:треба щоб сьогодні в останній роб. день тижня зробили психологічні 27.ХХ )
не все сразу - 27.ХХ будет на следующей неделе
26.01.22 я написав от таке через день долар пішов вниз, тепер чекаю третю декаду лютого
stas_rst написав:Пішли перші інсайди по переговорах ... поки домовились про "дотримання перемир"я" і нову зустріч через 2 тижні. Завтра, ймовірно, долар трохи втратить до гривні, або ж гривня відіграє у долара панічні %, але нижче 28 не піде до третьої декади лютого. Якщо США і сателіти перестануть щодня "возити" взад-вперед своїх дипломатів із челяддю і собаками, то маємо шанс пірнути нижче 28 на початку березня. Поки чекаємо на виступ наших олімпійців на Зимових в Пекіні.
Поки що виглядає так, що 28 можемо перетнути вже в понеділок на міжбанку, бо на готівці уже 28, принаймні у Києві. Єдиний хто може завадити ближчим часом - НБУ, ну і Путін, звичайно//)
Denik написав:Тесла Модел 3 подорожчала в 1,5 разу
Только потому что у нее со старта был демпинговый ценник. Так и нужно завоевывать массовый сегмент. М - маркетинг
Масові китайські електроавто також подорожчали від 10% і вище.... Власна інформація, постійно моніторю останніх півтора року , плюс хочу поміняти вже наявного китайця на більшу/дорожчу модель... Так от Те що рік тому в Китаї під замовлення з очікуванням в 3-4 місяці коштувало 22800 Сьогодні в тієї ж фірми , тієї ж моделі, навіть того ж року випуску, на тих самих умовах оплати і очікування - коштує 25600( 25600-22800)/22800=+12,2% При чому - більш дешеві(мосові) якраз дорожчають сильніше.. в сегменті до 20000 - здорожчення 15-20%
zРадио написав:А вот на этом я не настаиваю. Это может быть (пока еще) не космос, а экономика виртуальных услуг, или другая новация. Но не кукуруза и подсолнух. Не руда и окатыши. Не газ и нефть. Не кофе и бананы
PS: биотех имеет такое же отношение к биогазу, как морская свинка к морю. Боюсь, вы не поняли, о чем речь
Якесь одне відкриття або технологія не на що не вплине допоки вона не стане масово доступною. Яскравий приклад - російський Спутнік. Про нього розкричали все влітку 2020, а по факту від Дельти загинуло мільйон росіян та кілька мільйонів стало інвалідами. В ОРДЛО - ще гірше: через зруйновану медичну систему та нестачу вакцин + природню смертність за 2 роки пандемії зникла десь половина населення з українськими пенсіями - а це втрата десь до 1/6 ВВП регіону. Тут я про те що на економіку в цілому і на курси впливають лише якісь масові речі. Біогазова установка в кожному другому будинку у селі вплине сильніше аніж будь-які ліки від чогось, хіба що не зміняться базові властивості людини: можливість не спати 8 годин, а споживати та працювати...
zРадио написав:Яскравий приклад - російський Спутнік. Про нього розкричали все влітку 2020, а по факту від Дельти загинуло мільйон росіян та кілька мільйонів стало інвалідами.
пруфов конечно же нет, да ?
Официальна их статистика говорит о естественной убыли в 1 млн человек в 2021 году, притом убыль эта за счет убыли 1.5-2 млн русских и примножения 0.5-1 млн кавказцев и других мусульман. Плюс еще 400 тысяч мусульман приехало. Вон в Чечне вышло на митинг 400 тысяч головорезов, в России это самая обсуждаемая новость, что русские пенсионеры в опасном положении, растет новая армия молодых активных чеченов
Всім доброго дня. У нас (південне передмістя Києва) продовжує слабнути долар, так сьогодні обмінки купують його по 27.87 (учора 27.95), а продають по 28.00 (учора 28.10). Дозволю собі припущення, що і на МБ ця тенденція, впродовж наступного робочого тижня буде продовжена.