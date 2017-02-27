RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9129913091319132>

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 276
Гривня
13%
35
Долар
60%
166
Євро
5%
13
Інші валюти
1%
2
Крипта
6%
16
Нерухомість
5%
13
ОВДП
3%
7
Ваш варіант
9%
24
Всього голосів : 276
Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 11:28

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  baraka написав:пруфов конечно же нет, да

По инвалидам нет. По умершим, то...

Нормальная годовая смертность в РФ крутится около 1.8 млн человек +-
В 2020 году было уже 2.138 млн, в 2021 году 2.445 млн.
С учётом всяких там поправок на "ожидаемые цифры" демографы говорят об1 млн россиян, которых унес Ковид.
Доказывать цифры, Барака, буду только после спора на вискарь. Пустомелить не интересно.

  asti написав:А вот и нежданчик для слившихся:
https://www.unn.com.ua/ru/news/1962799- ... n_get_more

До 1 марта в зелёном кеше и только в нем. Не думайте, что в случае агрессии успеете в банке нажать кнопку "обменять в доллар" и заказать валюту, и ещё и забрать ее. Если там, конечно, не 5 бумажек. А хотя бы 50-100 куе.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 06 лют, 2022 11:42, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7011
З нами з: 15.02.09
Подякував: 471 раз.
Подякували: 1714 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 11:35

  Zebra написав:
  asti написав:А вот и нежданчик для слившихся:
https://www.unn.com.ua/ru/news/1962799- ... n_get_more

Это больше новость для влошенцев в Киевский бетон. Пока Путин жив и на троне, покоя не будет.

Куда же вкладываться в такой ситуации?[/quote]
лом золота из ломбардов[/quote]


Уважаемый "Zebra" , Добрый день .
Золото из ломбардов очень низколиквидный актив .
Наиболее подросли в цене , как это не забавно,золотые и серебрянные монеты , периода Александра 3 , Николая 2.Екатеринки и мой любимый 7,5 золотого рубля ..... хрен где найдешь в коллекционном состоянии .....
холява
2
 
Повідомлень: 3502
З нами з: 27.09.12
Подякував: 3651 раз.
Подякували: 3591 раз.
 
Профіль
5
1
Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 11:35

  Искатель написав:
  kluychkooleg написав:Кто из знатоков может разъяснить вот эту фразу? Что это за разные способы и в чем выгода банков?

15:12
Нацбанк продолжает стоять с покупкой в Refinitiv, поэтому банки покупают в Bloomberg, а затем продают в Refinitiv Нацбанку.

Refinitiv - система, которая пришла на смену Ройтерсу (Reuters Thomson)
Смысл был в том, что Нацбанк сегодня стоял с бидом не в Блумберг, как он это обычно делал, а именно в Ройтерсе (т.е. в Refinitiv). Зачем он сделал именно так? Есть соображения, но они будут интересны узкому кругу спецов. Если по-простому, Нацбанк откупался, но делал это так, чтобы "не напугать". И не спровоцировать разворот.

а для неспецов - кратенькое описание как вообще функционирует межбанк?
для меня большое открытие, что
а) несколько площадок (или как правильно назвать?)
б) что площадки ненашенские

заранее спасибо
Shaman
 
Повідомлень: 1693
З нами з: 29.09.19
Подякував: 276 раз.
Подякували: 564 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 11:36

  vovakwasov написав:Всім доброго дня. У нас (південне передмістя Києва) продовжує слабнути долар, так сьогодні обмінки купують його по 27.87 (учора 27.95), а продають по 28.00 (учора 28.10). Дозволю собі припущення, що і на МБ ця тенденція, впродовж наступного робочого тижня буде продовжена.


Не психуй .....
холява
2
 
Повідомлень: 3502
З нами з: 27.09.12
Подякував: 3651 раз.
Подякували: 3591 раз.
 
Профіль
5
1
Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 11:53

  Сибарит написав:...
Общий норматив по всей банковской системе опубликован в последней строке на этой странице.

а как тогда общие остатки на коррсчетах падают ниже этой суммы - около 52 ярдов?
или суточные депосертификаты учитываются?
Востаннє редагувалось Shaman в Нед 06 лют, 2022 12:00, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
 
Повідомлень: 1693
З нами з: 29.09.19
Подякував: 276 раз.
Подякували: 564 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 11:57

  холява написав:Золото из ломбардов очень низколиквидный актив .
Наиболее подросли в цене , как это не забавно,золотые и серебрянные монеты , периода Александра 3 , Николая 2.Екатеринки и мой любимый 7,5 золотого рубля ..... хрен где найдешь в коллекционном состоянии .....

Зато в случае ядерной зимы можно колечка и сережки сдавать на хлебушек будет :|

Ралли золота выше 2000 - вопрос времени.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10940
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1624 раз.
Подякували: 2357 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 12:12

  asti написав:А вот и нежданчик для слившихся:
https://www.unn.com.ua/ru/news/1962799- ... n_get_more

А ось "нежданчік" для оленів, хто накупив "дешевого" ягелю.

На Півдні вже почалися аграрні роботи. Зрада не пройшла, є й паливо і селітра (ціла фура).
Нанадаю, що зараз відбувається активний період платежів за січневу електроенергію та фактично з понеділка розпочнеться період сплати податку на прибуток за 1 квартал.
Ще на відосику видно гарний стан озимини, що повністю відповідає інформації МінАПК та експертів про гарне проходження озиминою зими. Це забезпечить гарний врожай озимих та високу валютну виручку до грудня 2022.
А з 2023 року у справу вступає фактор парламентських виборів 2023 а під них НБУ може скупити всі долари в 2022 від великих врожаїв, а потім весь 2023 тримати деяку стабільність. Питання лише в тім на якому рівні.

Якщо казати про російську загрозу - в них 180 тис. ковіду та по 12-18 тис. госпіталізацій не день. Для поранених немає вільних госпіталів. Ну і самі бачите з відосика - добрива вносять зранку, бо вдень поле вже розкисає - танки не проїдуть. Виходячи із 2-тижневого прогнозу погоди під кінець Олімпіади, а там ще буде "референдум" по "конституції" в Білорусі 27 лютого - перед ним ніхто не робитиме різких рухів. А в березні, як ви бачили з відео, "розкиснуть" всі поля та танки не пройдуть...

А можуть ще фермерам роздати американо-британську "гуманітарну допомогу" або засоби захисту рослин, щоб відганяти гусеничну техніку з півночі яка може зіпсувати посіви. :D

На основі цього всього я вангую про похід курсу донизу зі спробами НБУ зупиняти різкий рух відкупами. Щоб залишитись в + з огляду на продажі під час росту НБУ має масово відкупитися хоча б з рівня 27,2. До цього рівня від різкого падіння вниз захищатиме Нафтогаз для якого 20-30 коп мають меншу різницю - бо йому краще мати кеш для закупівель у випадку падіння цін хабів на фоні тієї ж таки теплої погоди в Європі https://www.gismeteo.ua/weather-berlin-2391/month/
Denik
 
Повідомлень: 1383
З нами з: 23.02.09
Подякував: 468 раз.
Подякували: 949 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 12:17

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Zebra написав:Зато в случае ядерной зимы можно колечка и сережки сдавать на хлебушек будет

Валютою стане кукурудза і патрони для калаша.
  Zebra написав:Ралли золота выше 2000 - вопрос времени.

А яшщо ПТН ПНХ вимкнуть СВІФТ разом з доступом до ЗВР - то єдине що він зможе розпродати - це золото
Denik
 
Повідомлень: 1383
З нами з: 23.02.09
Подякував: 468 раз.
Подякували: 949 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 12:19

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Shaman написав:а как тогда общие остатки на коррсчетах падают ниже этой суммы - около 52 ярдов?
или суточные депосертификаты учитываются?

Банки не обязаны держать такие резервы каждый день. Нормируются средние остатки за месяц. Именно поэтому резервирование не является уменьшением ликвидности - резервы доступны для использования.
Обычно в начале периода они выше нормы, а в конце периода иногда опускаются ниже. В среднем норматив выполняется.
Сертификаты не учитываются.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 6352
З нами з: 02.09.15
Подякував: 5286 раз.
Подякували: 15884 раз.
 
Профіль
40
20
28
2
Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 12:24

Гривна БудетТолькоДорожать?
UA
 
Повідомлень: 6463
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1272 раз.
Подякували: 1525 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 9129913091319132>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: mozzila2010, osafly, Shaman і 7 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2989, 2990, 2991
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
29905 19700949
Переглянути останнє повідомлення
Нед 06 лют, 2022 12:56
Ekran
Валютный рынок в мире 1 ... 794, 795, 796
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7951 18955588
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 04 лют, 2022 17:45
Vic
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 140, 141, 142
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1412 6166775
Переглянути останнє повідомлення
Нед 30 січ, 2022 13:57
fler

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
monobank (162)
06.02.2022 12:54
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.