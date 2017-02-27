Нормальная годовая смертность в РФ крутится около 1.8 млн человек +- В 2020 году было уже 2.138 млн, в 2021 году 2.445 млн. С учётом всяких там поправок на "ожидаемые цифры" демографы говорят об1 млн россиян, которых унес Ковид. Доказывать цифры, Барака, буду только после спора на вискарь. Пустомелить не интересно.
До 1 марта в зелёном кеше и только в нем. Не думайте, что в случае агрессии успеете в банке нажать кнопку "обменять в доллар" и заказать валюту, и ещё и забрать ее. Если там, конечно, не 5 бумажек. А хотя бы 50-100 куе.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 06 лют, 2022 11:42, всього редагувалось 1 раз.
Это больше новость для влошенцев в Киевский бетон. Пока Путин жив и на троне, покоя не будет.
Куда же вкладываться в такой ситуации?[/quote] лом золота из ломбардов[/quote]
Уважаемый "Zebra" , Добрый день . Золото из ломбардов очень низколиквидный актив . Наиболее подросли в цене , как это не забавно,золотые и серебрянные монеты , периода Александра 3 , Николая 2.Екатеринки и мой любимый 7,5 золотого рубля ..... хрен где найдешь в коллекционном состоянии .....
kluychkooleg написав:Кто из знатоков может разъяснить вот эту фразу? Что это за разные способы и в чем выгода банков?
15:12 Нацбанк продолжает стоять с покупкой в Refinitiv, поэтому банки покупают в Bloomberg, а затем продают в Refinitiv Нацбанку.
Refinitiv - система, которая пришла на смену Ройтерсу (Reuters Thomson) Смысл был в том, что Нацбанк сегодня стоял с бидом не в Блумберг, как он это обычно делал, а именно в Ройтерсе (т.е. в Refinitiv). Зачем он сделал именно так? Есть соображения, но они будут интересны узкому кругу спецов. Если по-простому, Нацбанк откупался, но делал это так, чтобы "не напугать". И не спровоцировать разворот.
а для неспецов - кратенькое описание как вообще функционирует межбанк? для меня большое открытие, что а) несколько площадок (или как правильно назвать?) б) что площадки ненашенские
vovakwasov написав:Всім доброго дня. У нас (південне передмістя Києва) продовжує слабнути долар, так сьогодні обмінки купують його по 27.87 (учора 27.95), а продають по 28.00 (учора 28.10). Дозволю собі припущення, що і на МБ ця тенденція, впродовж наступного робочого тижня буде продовжена.
холява написав:Золото из ломбардов очень низколиквидный актив . Наиболее подросли в цене , как это не забавно,золотые и серебрянные монеты , периода Александра 3 , Николая 2.Екатеринки и мой любимый 7,5 золотого рубля ..... хрен где найдешь в коллекционном состоянии .....
Зато в случае ядерной зимы можно колечка и сережки сдавать на хлебушек будет
А ось "нежданчік" для оленів, хто накупив "дешевого" ягелю.
На Півдні вже почалися аграрні роботи. Зрада не пройшла, є й паливо і селітра (ціла фура). Нанадаю, що зараз відбувається активний період платежів за січневу електроенергію та фактично з понеділка розпочнеться період сплати податку на прибуток за 1 квартал. Ще на відосику видно гарний стан озимини, що повністю відповідає інформації МінАПК та експертів про гарне проходження озиминою зими. Це забезпечить гарний врожай озимих та високу валютну виручку до грудня 2022. А з 2023 року у справу вступає фактор парламентських виборів 2023 а під них НБУ може скупити всі долари в 2022 від великих врожаїв, а потім весь 2023 тримати деяку стабільність. Питання лише в тім на якому рівні.
Якщо казати про російську загрозу - в них 180 тис. ковіду та по 12-18 тис. госпіталізацій не день. Для поранених немає вільних госпіталів. Ну і самі бачите з відосика - добрива вносять зранку, бо вдень поле вже розкисає - танки не проїдуть. Виходячи із 2-тижневого прогнозу погоди під кінець Олімпіади, а там ще буде "референдум" по "конституції" в Білорусі 27 лютого - перед ним ніхто не робитиме різких рухів. А в березні, як ви бачили з відео, "розкиснуть" всі поля та танки не пройдуть...
А можуть ще фермерам роздати американо-британську "гуманітарну допомогу" або засоби захисту рослин, щоб відганяти гусеничну техніку з півночі яка може зіпсувати посіви.
На основі цього всього я вангую про похід курсу донизу зі спробами НБУ зупиняти різкий рух відкупами. Щоб залишитись в + з огляду на продажі під час росту НБУ має масово відкупитися хоча б з рівня 27,2. До цього рівня від різкого падіння вниз захищатиме Нафтогаз для якого 20-30 коп мають меншу різницю - бо йому краще мати кеш для закупівель у випадку падіння цін хабів на фоні тієї ж таки теплої погоди в Європі https://www.gismeteo.ua/weather-berlin-2391/month/
Shaman написав:а как тогда общие остатки на коррсчетах падают ниже этой суммы - около 52 ярдов? или суточные депосертификаты учитываются?
Банки не обязаны держать такие резервы каждый день. Нормируются средние остатки за месяц. Именно поэтому резервирование не является уменьшением ликвидности - резервы доступны для использования. Обычно в начале периода они выше нормы, а в конце периода иногда опускаются ниже. В среднем норматив выполняется. Сертификаты не учитываются.