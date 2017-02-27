Додано: Нед 06 лют, 2022 12:12

asti написав: А вот и нежданчик для слившихся:

https://www.unn.com.ua/ru/news/1962799- ... n_get_more А вот и нежданчик для слившихся:

А ось "нежданчік" для оленів, хто накупив "дешевого" ягелю.На Півдні вже почалися аграрні роботи. Зрада не пройшла, є й паливо і селітра (ціла фура).Нанадаю, що зараз відбувається активний період платежів за січневу електроенергію та фактично з понеділка розпочнеться період сплати податку на прибуток за 1 квартал.Ще на відосику, що повністю відповідає інформації МінАПК та експертів про гарне проходження озиминою зими.А з 2023 року у справу вступає фактор парламентських виборів 2023 а під них НБУ може скупити всі долари в 2022 від великих врожаїв, а потім весь 2023 тримати деяку стабільність. Питання лише в тім на якому рівні.Якщо казати про російську загрозу - в них 180 тис. ковіду та по 12-18 тис. госпіталізацій не день. Для поранених немає вільних госпіталів. Ну і самі бачите з відосика - добрива вносять зранку, бо. Виходячи із 2-тижневого прогнозу погоди під кінець Олімпіади, а там ще буде "референдум" по "конституції" в Білорусі 27 лютого - перед ним ніхто не робитиме різких рухів. А в березні, як ви бачили з відео, "розкиснуть" всі поля та танки не пройдуть...А можуть ще фермерам роздати американо-британську "гуманітарну допомогу" або засоби захисту рослин, щоб відганяти гусеничну техніку з півночі яка може зіпсувати посіви.До цього рівня від різкого падіння вниз захищатиме Нафтогаз для якого 20-30 коп мають меншу різницю - бо йому краще мати кеш для закупівель у випадку падіння цін хабів на фоні тієї ж таки теплої погоди в Європі