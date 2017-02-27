а поки що наші в Пекіні "тримають марку" - саночник Мандзій вдруге випав із саней ...
"гівно і страждати" - це наше все !
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 06 лют, 2022 12:29
а поки що наші в Пекіні "тримають марку" - саночник Мандзій вдруге випав із саней ...
"гівно і страждати" - це наше все !
Додано: Нед 06 лют, 2022 12:29
Zebra
Да я и не спорю
,,,,, но в ядерную зиму будет иметь значение только , перевязочные материалы , лекарства , одноразовые шприцы ,и ..........
Чугунные печки -буржуйки на которых вполне вероятно можно будет готовить что то , что вы припасли .
Но мы же не об этом !
Кому нужна загрязненная территория ?
Додано: Нед 06 лют, 2022 12:32
stas_rst
Ну вылетел из саней , ну и что ....
Не все умеют кататься на санках .....
Участие , это уже хорошо .
Додано: Нед 06 лют, 2022 12:50
Мани24 вернулись со вчерашних 28.00-28.10 на 28.00-28.15. У остальных по Харькову такой курс стоял и вчера и сегодня.
Додано: Нед 06 лют, 2022 12:55
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Нед 06 лют, 2022 12:58
где Вы этот фундамент видите??? из чего он состоит?
тут недавно активно тролили - Вы сами хоть как-то вообще связаны с каким-то производством??? а там Вам расскажут, как живется с нынешними ценами на энергетику и в общем с подорожанием всего
кукуруза и прочая сельхоз, ЖРС и черные металлы - это фундамент, когда высокие цены. цены рухнут - и фундамента нет. Если вы ожидаете длинный сырьевой суперцикл - тогда и пишите, что благодаря высоким мировым ценам на комодитиз мы еще барахтаемся.
а фундамента в экономике нет. к сожалению, он продолжает разрушаться...
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