RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9129913091319132

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 276
Гривня
13%
35
Долар
60%
166
Євро
5%
13
Інші валюти
1%
2
Крипта
6%
16
Нерухомість
5%
13
ОВДП
3%
7
Ваш варіант
9%
24
Всього голосів : 276
Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 12:29

а поки що наші в Пекіні "тримають марку" - саночник Мандзій вдруге випав із саней ...
"гівно і страждати" - це наше все !
stas_rst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1955
З нами з: 27.02.19
Подякував: 811 раз.
Подякували: 403 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 12:29

Zebra

Да я и не спорю
,,,,, но в ядерную зиму будет иметь значение только , перевязочные материалы , лекарства , одноразовые шприцы ,и ..........

Чугунные печки -буржуйки на которых вполне вероятно можно будет готовить что то , что вы припасли .

Но мы же не об этом !
Кому нужна загрязненная территория ?
холява
2
 
Повідомлень: 3502
З нами з: 27.09.12
Подякував: 3651 раз.
Подякували: 3591 раз.
 
Профіль
5
1
Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 12:32

stas_rst
Ну вылетел из саней , ну и что ....
Не все умеют кататься на санках .....

Участие , это уже хорошо .
холява
2
 
Повідомлень: 3502
З нами з: 27.09.12
Подякував: 3651 раз.
Подякували: 3591 раз.
 
Профіль
5
1
Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 12:50

Мани24 вернулись со вчерашних 28.00-28.10 на 28.00-28.15. У остальных по Харькову такой курс стоял и вчера и сегодня.
kluychkooleg
 
Повідомлень: 1978
З нами з: 30.12.19
Подякував: 61 раз.
Подякували: 478 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 12:55

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  холява написав:Ну вылетел из саней , ну и что ....
Не все умеют кататься на санках .....

дійсно, їхати за бюджет на олімпіаду і вчитися там кататися на санках саночнику ...
це як пілоту вчитись на міжнародному рейсі одразу
stas_rst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1955
З нами з: 27.02.19
Подякував: 811 раз.
Подякували: 403 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 12:58

  somilitark написав:
  asti написав:Месяц назад было 27,5 - никто этому не удивлялся, и через месяц, возможно, тоже никто не будет удивлятся такому курсу.
При чем тут кураж?

Та люди начитаються пропаганди усіх марок, наслухаються зомбоящика, а потім не вірять в своє щастя, тобто курс 28 як сьогодні.
Якби нбу сьогодні не грав за девал і бородатих нянь безлімітним і не адекватним викупом, то сьогодні побачили б 27.50.
Був би чивокуня, вже врубав би 20 і стояла б черга здати валюту, бо поки хоч щось дають за зелені папірці.
Фундамент економіки такий, що нбу вже майже 8 років бореться з ревалом, а люди наслухаються зрадофілів і носяться з рокетами.
Якщо прибрати фактор хутіна, то треба хапати овдп на 5 років під 15% річних.
Але...є в нас хворий сусід з поганими звичками не давати усьому людству жити нормально.

где Вы этот фундамент видите??? из чего он состоит?
тут недавно активно тролили - Вы сами хоть как-то вообще связаны с каким-то производством??? а там Вам расскажут, как живется с нынешними ценами на энергетику и в общем с подорожанием всего

кукуруза и прочая сельхоз, ЖРС и черные металлы - это фундамент, когда высокие цены. цены рухнут - и фундамента нет. Если вы ожидаете длинный сырьевой суперцикл - тогда и пишите, что благодаря высоким мировым ценам на комодитиз мы еще барахтаемся.

а фундамента в экономике нет. к сожалению, он продолжает разрушаться...
Shaman
 
Повідомлень: 1693
З нами з: 29.09.19
Подякував: 276 раз.
Подякували: 564 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 9129913091319132
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: mozzila2010, osafly, Shaman і 5 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2989, 2990, 2991
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
29905 19701031
Переглянути останнє повідомлення
Нед 06 лют, 2022 12:56
Ekran
Валютный рынок в мире 1 ... 794, 795, 796
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7951 18955661
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 04 лют, 2022 17:45
Vic
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 140, 141, 142
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1412 6166775
Переглянути останнє повідомлення
Нед 30 січ, 2022 13:57
fler

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
monobank (162)
06.02.2022 12:54
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.