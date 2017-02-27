Додано: Нед 06 лют, 2022 13:31

Підтримаю Вас. В аналізі нашої економічної ситуації, прогнозуванні фундаментальних чинників формування курсу, до речі, як і в катанні на коротких хвилях, найгірше - робити квапливі висновки з коротких змін ситуації чи курсу. Інколи вартує зачекати трохи...Щодо фундаменту на цей рік і надмірного позитиву, який деякі аналітики тут вже моментально почали малювати після повернення з 29 до 28:1 Війська біля кордону - це елемент гібридної війни, яка ведеться вже багато років кремлем проти нашої Батьківщини і не тільки. Цю гібридну війну те сонне нещастя не припинить, тим більше зараз, коли США з Великобританією та Польщею досить відчутно прищемили геніталії Берліну і Парижу - головним і найвпливовішим фактичним союзникам кремля, без підтримки яких росія не творила б тих безчинств на материку, які вони творять. Крім того, і Ердоган все більше дає зрозуміти Берліну що вони дістали всіх до краю і пробує вибудовувати свою політику в регіоні. Тому, загострення ще будуть, аж до дуже серйозних, з варіантами блокування портів, припинення транзиту газу, щоб ми не могли наповнювати сховища і тд.2 Експорт сг продукції може бути меншим у фактичному виразі, адже земля не може щороку рекордні врожаї видавати. Але, саме головне, чи будуть такі добрі ціни на міжнародному ринку? Адже експорт сг в маркетинговому році, який ще триває, рекордний не так самою кількістю, як цінами. А всі світові центробанки налаштовані серйозно боротися з інфляцією і вже розпочали це робити. Це може зменшити світові ціни на їжу. В той же час, ціни на енергоносії можуть залишитися високими, адже росія має можливість впливати на них, обмежуючи експорт, і в той же час, заробляючи ще більше (цього року ЄС щедро оплатив кремлю фантастичними цінами на газ, навіть при відчутно менших обсягах, всі попередні втрати від санкцій).3 Також, в 2021 році на руку нашим аграріям зіграли і екологічні негаразди в багатьох конкурентів - провідних "виробників" зерна. Нема жодної гарантії, що цього року погода буде така ж чи так само вибірково буде бити по конкурентах.4 Щодо цін на руду і продукцію металургів, в різних країнах світу здуваються бульбашки на ринку нерухомості, що може зменшити попит на метал. Вже писав, що ЄС повним ходом веде роботи по визнанню атомної енергетики "зеленою", що може зменшити попит на альтернативну енергію і зменшити швидкість розвитку проектів по розбудові інфраструктури (які, давайте будемо відверті, ще й не розпочалися)...5 ІТ впевнено росте на 25-30% в останні роки, але вже в 2021 наші провідні компанії говорили про проблему з кадрами, цей ріст треба підтримувати новими працівниками, а діти вчитися і працювати не хочуть. Їм щомісяця капає від родичів з чехій-італій-польш і тд, вони й бють байдики в повний ріст...6 в 2021 імпортували дуже мало газу по адекватній ціні. Цього року треба буде імпортувати значно більше і по цінах в рази більших ніж було. Це відчутно вплине на ріст імпорту і погіршення торгового балансу7 повторюся, але це важливо і вартує окремого пункту. росія вже фактично закрила нам порти Азовського моря, що відбивається на ефективності експорту аграріїв і металургів. Підозрюю, що в цьому році вони, як два пальці об асфальт, можуть влаштувати воєнні навчання в Чорному морі і закрити порти Чорного моря, перекривши наш експорт майже повністю. Це реально з огляду й на те, що наші аграрії і металурги конкурують з їхніми. А кошти росії потрібні як повітря. Там величезна біда в економіці і суспільстві8 відновлюється активний туризм і виїзд українців на відпочинок за кордон. В цьому році (2022) виїде в туреччини-греції-родоси-мальдіви значно більше. А це чистий відтік валюти з країни (ріст в порівнянні з 2021 може бути на 2-6 млрд уо), що теж вплине на погіршення торгового балансу, а отже на курс. Якщо це будуть долари,витягнуті з під матрасу і продані для купівлі "путівки" і потім їх же, образно говорячи, куплять оператори на МБ для оплати готелям - це трохи менше вплине на безпосередню живу економіку-фінанси, а використання гривневих карток, гривневих ресурсів вплине значно більше (а цього зараз багато) та й з собою сімя бере не менше тисячі на закупи та екскурсії...9 поки ЄС нам виділив 600 млн з задекларованих 1,2 млрд і Великобританія 2 млрд фунтів, але під визначені проекти, ними просто так дири в бюджеті не закриєш. Решта позик на рівні розмов і чим спокійніше поводять себе чеченці і буряти на наших східних кордонах, тим менша імовірність отримати нові позики у великих розмірах. ЄС вже оперативно суму розпополамив...Я не стверджую, що все буде аж так погано, але якщо є ті, хто так просто намалювали купу позитиву і взяли його за основу прогнозу, то я хочу показати, що песимістичніший сценарій є досить імовірним. Тоді картинка виглядає трохи по іншому...Я б просив всіх бути уважнішими і обережнішими цього року. Адже гарні тексти писати, щоб зібрати плюсики чи створити позитивний фон - не мішки носити, як казали в можму рідному селі...