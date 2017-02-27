Додано: Нед 06 лют, 2022 14:01

orest написав: В той же час, ціни на енергоносії можуть залишитися високими, адже росія має можливість впливати на них, обмежуючи експорт, і в той же час, заробляючи ще більше (цього року ЄС щедро оплатив кремлю фантастичними цінами на газ, навіть при відчутно менших обсягах, всі попередні втрати від санкцій). В той же час, ціни на енергоносії можуть залишитися високими, адже росія має можливість впливати на них, обмежуючи експорт, і в той же час, заробляючи ще більше (цього року ЄС щедро оплатив кремлю фантастичними цінами на газ, навіть при відчутно менших обсягах, всі попередні втрати від санкцій).

orest написав: 3 Також, в 2021 році на руку нашим аграріям зіграли і екологічні негаразди в багатьох конкурентів - провідних "виробників" зерна. Нема жодної гарантії, що цього року погода буде така ж чи так само вибірково буде бити по конкурентах. 3 Також, в 2021 році на руку нашим аграріям зіграли і екологічні негаразди в багатьох конкурентів - провідних "виробників" зерна. Нема жодної гарантії, що цього року погода буде така ж чи так само вибірково буде бити по конкурентах.

orest написав: 4 Щодо цін на руду і продукцію металургів, в різних країнах світу здуваються бульбашки на ринку нерухомості, що може зменшити попит на метал. 4 Щодо цін на руду і продукцію металургів, в різних країнах світу здуваються бульбашки на ринку нерухомості, що може зменшити попит на метал.

orest написав: Вже писав, що ЄС повним ходом веде роботи по визнанню атомної енергетики "зеленою", що може зменшити попит на альтернативну енергію і зменшити швидкість розвитку проектів по розбудові інфраструктури (які, давайте будемо відверті, ще й не розпочалися)... Вже писав, що ЄС повним ходом веде роботи по визнанню атомної енергетики "зеленою", що може зменшити попит на альтернативну енергію і зменшити швидкість розвитку проектів по розбудові інфраструктури (які, давайте будемо відверті, ще й не розпочалися)...

orest написав: 6 в 2021 імпортували дуже мало газу по адекватній ціні. Цього року треба буде імпортувати значно більше і по цінах в рази більших ніж було. Це відчутно вплине на ріст імпорту і погіршення торгового балансу 6 в 2021 імпортували дуже мало газу по адекватній ціні. Цього року треба буде імпортувати значно більше і по цінах в рази більших ніж було. Це відчутно вплине на ріст імпорту і погіршення торгового балансу

orest написав: 7 повторюся, але це важливо і вартує окремого пункту. росія вже фактично закрила нам порти Азовського моря, що відбивається на ефективності експорту аграріїв і металургів. Підозрюю, що в цьому році вони, як два пальці об асфальт, можуть влаштувати воєнні навчання в Чорному морі і закрити порти Чорного моря, перекривши наш експорт майже повністю. Це реально з огляду й на те, що наші аграрії і металурги конкурують з їхніми. А кошти росії потрібні як повітря. Там величезна біда в економіці і суспільстві 7 повторюся, але це важливо і вартує окремого пункту. росія вже фактично закрила нам порти Азовського моря, що відбивається на ефективності експорту аграріїв і металургів. Підозрюю, що в цьому році вони, як два пальці об асфальт, можуть влаштувати воєнні навчання в Чорному морі і закрити порти Чорного моря, перекривши наш експорт майже повністю. Це реально з огляду й на те, що наші аграрії і металурги конкурують з їхніми. А кошти росії потрібні як повітря. Там величезна біда в економіці і суспільстві

orest написав: Я б просив всіх бути уважнішими і обережнішими цього року. Адже гарні тексти писати, щоб зібрати плюсики чи створити позитивний фон - не мішки носити, як казали в можму рідному селі... Я б просив всіх бути уважнішими і обережнішими цього року. Адже гарні тексти писати, щоб зібрати плюсики чи створити позитивний фон - не мішки носити, як казали в можму рідному селі...

Я думаю, що обмеження постачання газу до Європи будуть щонайменше до виборів до Верховної ради в 2023. Вся російська пропаганда націлена на ватників яким давай дешевий газ та бензин, але які самі нічого не хочуть робити.Аграрії просто не продаватимуть дешевше за собівартість. В українських аграріїв собівартість далеко не найвища в світі через дешеву логістику.Я вже написав, що маємо китайський суперцикл електромобілів з попитом на сталь.Поки зо Німеччина закрила 4ГВт АЕС в грудні 2021, ще закриє останніх 4 ГВт у грудні 2022. Бельгія закриє 6 ГВт до 2025. Повернути все назад не можна - потрібно оновлювати ліцензії, а це - роки. Із бельгійських АЕС вже почав звільнятися персонал та переїжджати у Францію.Щось нове можна побудувати років через 10 після прийняття рішень. 4 роки ситуація з енергією в ЄС буде лише погіршуватися.3-4 млрд. куб. потреби по 700 - 900 доларів - це не багато.Морська блокада - це як оголошення війни. Ми їм щось потопимо Нептуном на наших "навчаннях" а США відключать від СВІФТу та введуть "адські" санкції.Оресте, всім видно, що Ви як і 95% народу застрягли в доларі, а відскоку хоча б до 28.6 не було і не буде, бо "немає дров".