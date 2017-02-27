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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9130913191329133

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 276
Гривня
13%
35
Долар
60%
166
Євро
5%
13
Інші валюти
1%
2
Крипта
6%
16
Нерухомість
5%
13
ОВДП
3%
7
Ваш варіант
9%
24
Всього голосів : 276
Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 13:44

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Denik написав:А яшщо ПТН ПНХ вимкнуть СВІФТ разом з доступом до ЗВР - то єдине що він зможе розпродати - це золото

Який свіфт? Хто вимкне????
Більшість країн Європи, особливо Німеччина повністю залежні від нафти і газу з сибіру. Зараз чи не щоденні перемовини йдуть хоча б за те, щоб якось узгодити можливість ембарго на кремлівські нафту-газ і то нічого не виходить. Не знаходять спільної мови Вашингтон та Лондон з Берліном і Парижем. Тай ще в нашій владі жодного розуміння що робити далі, якщо агентура кремля продовжить в теперішньому дусі, не зважаючи на тиск з Вашингтону, то катастрофа може настати будь коли, в любий день...
orest
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 13:45

orest

Здравствуйте , orest .
Со всем согласен , кроме туризма .
В этом году будет тяжело куда то полететь , поехать .
Столько забот с сертификатами , прививками ,ценами на билеты , стоимостью путевки и т.д.
.....дополнительные расходы на "усиленные " прививки по приезду в страну , сертификаты , ..
которые сейчас уже оговаривают ...

Я пожалуй лучше в Сходницу ......и машину поменяю ....
холява
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 13:49

  Denik написав:
  Hotab написав:До 1 марта в зелёном кеше и только в нем. Не думайте, что в случае агрессии успеете в банке нажать кнопку "обменять в доллар" и заказать валюту, и ещё и забрать ее. Если там, конечно, не 5 бумажек. А хотя бы 50-100 куе.

Дочекаєтесь 26.9х, як на мене.

Значить буду при своїх, нічого не заробивши на гойдалках.Я дорожче цієї цифри не купляв.

  холява написав:В этом году будет тяжело куда то полететь , поехать .

Вангую через місяць-два все уляжеться, всі перехворіють і літо проживемо вільно. Що буде на осінь - цього ніхто не знає. Може нова епсілон. А може і фініш ковіду.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 06 лют, 2022 13:51, всього редагувалось 2 разів.
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 13:50

З ОВДП не почнуть тікати знов?

Запит на прохід Босфорською протокою (6 ВДК, БФ):

February 8th
Ropucha class:
-Korolev
-Minsk
-Kaliningrad

February 9th
Ivan Gren class:
-Pyotr Morgunov 117
Ropucha class:
-Georgy Pobedonosets 016
-Olenegorsky Gornyak 012

February 11th:
Improved Kilo submarine
-Rostov-na-Donu
Востаннє редагувалось centurionus в Нед 06 лют, 2022 13:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 13:51

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Киев 27.99/28.09
Danik
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 14:01

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  orest написав:В той же час, ціни на енергоносії можуть залишитися високими, адже росія має можливість впливати на них, обмежуючи експорт, і в той же час, заробляючи ще більше (цього року ЄС щедро оплатив кремлю фантастичними цінами на газ, навіть при відчутно менших обсягах, всі попередні втрати від санкцій).

Я думаю, що обмеження постачання газу до Європи будуть щонайменше до виборів до Верховної ради в 2023. Вся російська пропаганда націлена на ватників яким давай дешевий газ та бензин, але які самі нічого не хочуть робити.
  orest написав:3 Також, в 2021 році на руку нашим аграріям зіграли і екологічні негаразди в багатьох конкурентів - провідних "виробників" зерна. Нема жодної гарантії, що цього року погода буде така ж чи так само вибірково буде бити по конкурентах.

Аграрії просто не продаватимуть дешевше за собівартість. В українських аграріїв собівартість далеко не найвища в світі через дешеву логістику.
  orest написав:4 Щодо цін на руду і продукцію металургів, в різних країнах світу здуваються бульбашки на ринку нерухомості, що може зменшити попит на метал.

Я вже написав, що маємо китайський суперцикл електромобілів з попитом на сталь.
  orest написав:Вже писав, що ЄС повним ходом веде роботи по визнанню атомної енергетики "зеленою", що може зменшити попит на альтернативну енергію і зменшити швидкість розвитку проектів по розбудові інфраструктури (які, давайте будемо відверті, ще й не розпочалися)...

Поки зо Німеччина закрила 4ГВт АЕС в грудні 2021, ще закриє останніх 4 ГВт у грудні 2022. Бельгія закриє 6 ГВт до 2025. Повернути все назад не можна - потрібно оновлювати ліцензії, а це - роки. Із бельгійських АЕС вже почав звільнятися персонал та переїжджати у Францію.
Щось нове можна побудувати років через 10 після прийняття рішень. 4 роки ситуація з енергією в ЄС буде лише погіршуватися.
  orest написав:6 в 2021 імпортували дуже мало газу по адекватній ціні. Цього року треба буде імпортувати значно більше і по цінах в рази більших ніж було. Це відчутно вплине на ріст імпорту і погіршення торгового балансу

3-4 млрд. куб. потреби по 700 - 900 доларів - це не багато.
  orest написав:7 повторюся, але це важливо і вартує окремого пункту. росія вже фактично закрила нам порти Азовського моря, що відбивається на ефективності експорту аграріїв і металургів. Підозрюю, що в цьому році вони, як два пальці об асфальт, можуть влаштувати воєнні навчання в Чорному морі і закрити порти Чорного моря, перекривши наш експорт майже повністю. Це реально з огляду й на те, що наші аграрії і металурги конкурують з їхніми. А кошти росії потрібні як повітря. Там величезна біда в економіці і суспільстві

Морська блокада - це як оголошення війни. Ми їм щось потопимо Нептуном на наших "навчаннях" а США відключать від СВІФТу та введуть "адські" санкції.
  orest написав:Я б просив всіх бути уважнішими і обережнішими цього року. Адже гарні тексти писати, щоб зібрати плюсики чи створити позитивний фон - не мішки носити, як казали в можму рідному селі...

Оресте, всім видно, що Ви як і 95% народу застрягли в доларі, а відскоку хоча б до 28.6 не було і не буде, бо "немає дров".
Denik
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 14:04

  centurionus написав:З ОВДП не почнуть тікати знов?

Запит на прохід Босфорською протокою (6 ВДК, БФ):

February 8th
Ropucha class:
-Korolev
-Minsk
-Kaliningrad

February 9th
Ivan Gren class:
-Pyotr Morgunov 117
Ropucha class:
-Georgy Pobedonosets 016
-Olenegorsky Gornyak 012

February 11th:
Improved Kilo submarine
-Rostov-na-Donu

Явно на рыбалку
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 14:13

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  centurionus написав:Запит на прохід Босфорською протокою (6 ВДК, БФ):

February 8th
Ropucha class:
-Korolev
-Minsk
-Kaliningrad

February 9th
Ivan Gren class:
-Pyotr Morgunov 117
Ropucha class:
-Georgy Pobedonosets 016
-Olenegorsky Gornyak 012

Denik
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 14:14

  centurionus написав:З ОВДП не почнуть тікати знов?

Запит на прохід Босфорською протокою (6 ВДК, БФ):

February 8th
Ropucha class:
-Korolev
-Minsk
-Kaliningrad

February 9th
Ivan Gren class:
-Pyotr Morgunov 117
Ropucha class:
-Georgy Pobedonosets 016
-Olenegorsky Gornyak 012

February 11th:
Improved Kilo submarine
-Rostov-na-Donu



Що це за запит ?
Звідки дрова ?
Я теж багато запитів можу написати.
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 14:19

  UA написав:
  centurionus написав:З ОВДП не почнуть тікати знов?

Запит на прохід Босфорською протокою (6 ВДК, БФ):

February 8th
Ropucha class:
-Korolev
-Minsk
-Kaliningrad

February 9th
Ivan Gren class:
-Pyotr Morgunov 117
Ropucha class:
-Georgy Pobedonosets 016
-Olenegorsky Gornyak 012

February 11th:
Improved Kilo submarine
-Rostov-na-Donu

Явно на рыбалку

Да уж, вкупе с другими сегодняшними новостями, чувствую, с понедельника придется опять доллар вылавливать на шальную гривню...
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