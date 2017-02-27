Додано: Нед 06 лют, 2022 15:21

Denik написав: Я думаю, що обмеження постачання газу до Європи будуть щонайменше до виборів до Верховної ради в 2023. Вся російська пропаганда націлена на ватників яким давай дешевий газ та бензин, але які самі нічого не хочуть робити Я думаю, що обмеження постачання газу до Європи будуть щонайменше до виборів до Верховної ради в 2023. Вся російська пропаганда націлена на ватників яким давай дешевий газ та бензин, але які самі нічого не хочуть робити

Denik написав: Аграрії просто не продаватимуть дешевше за собівартість. В українських аграріїв собівартість далеко не найвища в світі через дешеву логістику Аграрії просто не продаватимуть дешевше за собівартість. В українських аграріїв собівартість далеко не найвища в світі через дешеву логістику

Denik написав: Я вже написав, що маємо китайський суперцикл електромобілів з попитом на сталь Я вже написав, що маємо китайський суперцикл електромобілів з попитом на сталь

Denik написав: 3-4 млрд. куб. потреби 3-4 млрд. куб. потреби

Кроме обывателей (среди коротых много и реально бедных) есть еще бизнес. Как ни крути, а если турки, белорусы и 40% европейцев получают газ по длинным контрактам в 3 раз дешевле, чем украинские производители по голландскому споту, то последние проиграют войну себестоимости и уйдут с рынкаАграрии будут продавать по сложившиейся без их воли цене мировых бирж. И тут снова включается себестоимость, которая у американцев, китайцев и россиян с учетом энергии будет ниже. Насчет Бразилии, Аргентины и Индии точно не знаю, но предполагаю, что удобрения они производит из газа не по доллару за куб...Опять суперциклВезде будете огульно добавлять эту приставку? Скоро уже там ждать первый урожай суперкукурузы?Это с каким объемом спроса со стороны промышленности? Уже отминусовали бизнес, о котором писал