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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9132913391349135>

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Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 276
Гривня
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Долар
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 15:18

  stas_rst написав:а поки що наші в Пекіні "тримають марку" - саночник Мандзій вдруге випав із саней ...
"гівно і страждати" - це наше все !

відчувається щирий укроп,
ще би пару слів, що при Порошенку такого не було,
що це все піаністи того...
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 15:21

Re: Валютный рынок в контексте ДС

...а картинку/фото й далі не можна загрузити(від вчора після обіду вже не грузило)
Щось пАлАмАлосЯ на сайті?))
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 15:21

  Denik написав:Я думаю, що обмеження постачання газу до Європи будуть щонайменше до виборів до Верховної ради в 2023. Вся російська пропаганда націлена на ватників яким давай дешевий газ та бензин, але які самі нічого не хочуть робити


Кроме обывателей (среди коротых много и реально бедных) есть еще бизнес. Как ни крути, а если турки, белорусы и 40% европейцев получают газ по длинным контрактам в 3 раз дешевле, чем украинские производители по голландскому споту, то последние проиграют войну себестоимости и уйдут с рынка

  Denik написав:Аграрії просто не продаватимуть дешевше за собівартість. В українських аграріїв собівартість далеко не найвища в світі через дешеву логістику


Аграрии будут продавать по сложившиейся без их воли цене мировых бирж. И тут снова включается себестоимость, которая у американцев, китайцев и россиян с учетом энергии будет ниже. Насчет Бразилии, Аргентины и Индии точно не знаю, но предполагаю, что удобрения они производит из газа не по доллару за куб...

  Denik написав:Я вже написав, що маємо китайський суперцикл електромобілів з попитом на сталь


Опять суперцикл :mrgreen: Везде будете огульно добавлять эту приставку? Скоро уже там ждать первый урожай суперкукурузы?

  Denik написав:3-4 млрд. куб. потреби


Это с каким объемом спроса со стороны промышленности? Уже отминусовали бизнес, о котором писал Shaman?
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 15:24

  Denik написав:

На озброєнні немає комплексів Нептун, є тільки відосики для бовдурів, що підтримують корумповану владу.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 15:31

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:Крома обывателей (среди корорых много и реально бедных) есть еще бизнес. Как ни крути, а если турки, белорусы и 40% европейцев получают газ по длинным контрактам в 3-4 раз дешевле, чем украинские производители по голландскому споту, то последние проиграют войну себестоимости и уйдут с рынка

Европейские газовые трейдеры получают на моменте газ вроде как "недорого" (нефть то дорожает). Но с какого перепугу они должны его продавать производителям удобрений или электроэнергии "недорого" если они могут продать на бирже "дорого". Заводы удобрений и много что еще стало по Европе точно так же как и ОПЗ - но он то хоть с перевалки может жить.

  zРадио написав:Аграрии будут продавать по сложившиейся без их воли цене мировых бирж. И тут снова включается себестоимость, которая у американцев, китайцев и россиян с учетом энергии будет ниже. Насчет Бразилии, Аргентины и Индии точно не знаю, но предполагаю, что удобрения они производит из газа не по доллару за куб...

В этом году аграрии придержали подсолнечник и на биржах творится лютый пипец. (800+ Евро - рекорд цены рапса на Евронекст). Хотел бы я посмотреть на цены бирж если бы они решили еще пшеницу "придержать".
  zРадио написав:Насчет Бразилии, Аргентины и Индии точно не знаю, но предполагаю, что удобрения они производит из газа не по доллару за куб...

Только в Аргентине свой газ. Бразилия и Индия - самые большие в мире импортеры удобрений. Цена там такая же как в Украине.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 15:39

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Zebra написав:На озброєнні немає комплексів Нептун, є тільки відосики для бовдурів, що підтримують корумповану владу.

Полосатий погонщик глупцов, який "дешево" скупився, виявляється любить інші відосики - з телеканалу Звезда.
А я чомусь більше вірю Герою України Коростельову, який каже (точніше казав 2 місяці тому), що перший дивізіон (24 протикарабельних ракети в залпі) вже готовий.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 15:50

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Zebra написав:На озброєнні немає комплексів Нептун
І "вільха" не долетить до Курчатова, навіть від самого кордону. "Гранати не тієї системи" у нас. Хоча ботоксниий би радів - який привід :). Той дебіл і сам підірвати може що там тієї курскої губернії... Чи забули як від президентом став? Так що то може і добре, що ми не можемо.
Востаннє редагувалось d44 в Нед 06 лют, 2022 16:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 15:51

  Zebra написав:
  Denik написав:

На озброєнні немає комплексів Нептун, є тільки відосики для бовдурів, що підтримують корумповану владу.


Даже если уже есть на вооружении, то можно не сомневаться в том что в ответ на потобленный корабль прилетит раз в десять больше всяких "Калибров" с "Ониксами", поэтому никто ничего топить не будет точно также как и блокировать черноморские порты.
antikkristall
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 15:58

  Denik написав:Только в Аргентине свой газ. Бразилия и Индия - самые большие в мире импортеры удобрений. Цена там такая же как в Украине.


Индия подписала контракт с "батькой" на поставку 1 млн.т. калийных удобрений, думаю что находясь под санкциями и с учетом газа по 128 долларов цена там будет гораздо ниже чем на украинском рынке
antikkristall
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 16:14

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  antikkristall написав:Даже если уже есть на вооружении, то можно не сомневаться в том что в ответ на потобленный корабль прилетит раз в десять больше всяких "Калибров" с "Ониксами", поэтому никто ничего топить не будет точно также как и блокировать черноморские порты.

Відізвався ще один, хто сидить по вуха в доларі і дивиться телеканал Звезда.
Не врятує тебе Звезда від курсу 26 та збитків.
Той самий Коростельов розповів, що може робити 2 дивізіони на рік (144 ракети) бо Моторсіч має потужності для виробництва відповідної кількості двигунів. Така кількість ракет навіть Шойгу в РФ не сниться.
Крім того, зазначу що і Одеса, і Очаків, і Миколаїв прикриті кількома дивізіонами С-300 і С-125, і можуть бути посиленими тими ж Буками. Це означає, що російський залп до 100 ракет буде майже повністю знищено. А в них нема навіть 100 комірок на всіх кораблях... Зазвичай на одному лише 8-16...

Це одному мені цікаво які будуть курси долар/гривня та дерев'яний/долар, коли виконається сценарій "РФ влаштує якусь провокацію на морі, Україна потопить фрегат та великий десантий корабель, з'явиться відео як сотні насмерть замерзлих морпіхів виловлються рибалками, або відео з Байрактару як морпіхи просто плавають у холодній воді, й виступ США про введення санкцій..."
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