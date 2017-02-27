відчувається щирий укроп,
ще би пару слів, що при Порошенку такого не було,
що це все піаністи того...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 06 лют, 2022 15:18
Додано: Нед 06 лют, 2022 15:21
Re: Валютный рынок в контексте ДС
...а картинку/фото й далі не можна загрузити(від вчора після обіду вже не грузило)
Щось пАлАмАлосЯ на сайті?))
Додано: Нед 06 лют, 2022 15:21
Кроме обывателей (среди коротых много и реально бедных) есть еще бизнес. Как ни крути, а если турки, белорусы и 40% европейцев получают газ по длинным контрактам в 3 раз дешевле, чем украинские производители по голландскому споту, то последние проиграют войну себестоимости и уйдут с рынка
Аграрии будут продавать по сложившиейся без их воли цене мировых бирж. И тут снова включается себестоимость, которая у американцев, китайцев и россиян с учетом энергии будет ниже. Насчет Бразилии, Аргентины и Индии точно не знаю, но предполагаю, что удобрения они производит из газа не по доллару за куб...
Опять суперцикл Везде будете огульно добавлять эту приставку? Скоро уже там ждать первый урожай суперкукурузы?
Это с каким объемом спроса со стороны промышленности? Уже отминусовали бизнес, о котором писал Shaman?
Додано: Нед 06 лют, 2022 15:24
Додано: Нед 06 лют, 2022 15:31
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Европейские газовые трейдеры получают на моменте газ вроде как "недорого" (нефть то дорожает). Но с какого перепугу они должны его продавать производителям удобрений или электроэнергии "недорого" если они могут продать на бирже "дорого". Заводы удобрений и много что еще стало по Европе точно так же как и ОПЗ - но он то хоть с перевалки может жить.
В этом году аграрии придержали подсолнечник и на биржах творится лютый пипец. (800+ Евро - рекорд цены рапса на Евронекст). Хотел бы я посмотреть на цены бирж если бы они решили еще пшеницу "придержать".
Только в Аргентине свой газ. Бразилия и Индия - самые большие в мире импортеры удобрений. Цена там такая же как в Украине.
Додано: Нед 06 лют, 2022 15:39
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Полосатий погонщик глупцов, який "дешево" скупився, виявляється любить інші відосики - з телеканалу Звезда.
А я чомусь більше вірю Герою України Коростельову, який каже (точніше казав 2 місяці тому), що перший дивізіон (24 протикарабельних ракети в залпі) вже готовий.
Додано: Нед 06 лют, 2022 15:50
Re: Валютный рынок в контексте ДС
І "вільха" не долетить до Курчатова, навіть від самого кордону. "Гранати не тієї системи" у нас. Хоча ботоксниий би радів - який привід . Той дебіл і сам підірвати може що там тієї курскої губернії... Чи забули як від президентом став? Так що то може і добре, що ми не можемо.
Востаннє редагувалось d44 в Нед 06 лют, 2022 16:18, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 06 лют, 2022 15:51
Даже если уже есть на вооружении, то можно не сомневаться в том что в ответ на потобленный корабль прилетит раз в десять больше всяких "Калибров" с "Ониксами", поэтому никто ничего топить не будет точно также как и блокировать черноморские порты.
Додано: Нед 06 лют, 2022 15:58
Индия подписала контракт с "батькой" на поставку 1 млн.т. калийных удобрений, думаю что находясь под санкциями и с учетом газа по 128 долларов цена там будет гораздо ниже чем на украинском рынке
Додано: Нед 06 лют, 2022 16:14
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Відізвався ще один, хто сидить по вуха в доларі і дивиться телеканал Звезда.
Не врятує тебе Звезда від курсу 26 та збитків.
Той самий Коростельов розповів, що може робити 2 дивізіони на рік (144 ракети) бо Моторсіч має потужності для виробництва відповідної кількості двигунів. Така кількість ракет навіть Шойгу в РФ не сниться.
Крім того, зазначу що і Одеса, і Очаків, і Миколаїв прикриті кількома дивізіонами С-300 і С-125, і можуть бути посиленими тими ж Буками. Це означає, що російський залп до 100 ракет буде майже повністю знищено. А в них нема навіть 100 комірок на всіх кораблях... Зазвичай на одному лише 8-16...
Це одному мені цікаво які будуть курси долар/гривня та дерев'яний/долар, коли виконається сценарій "РФ влаштує якусь провокацію на морі, Україна потопить фрегат та великий десантий корабель, з'явиться відео як сотні насмерть замерзлих морпіхів виловлються рибалками, або відео з Байрактару як морпіхи просто плавають у холодній воді, й виступ США про введення санкцій..."
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