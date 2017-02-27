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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9132913391349135

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 276
Гривня
13%
35
Долар
60%
166
Євро
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ОВДП
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24
Всього голосів : 276
Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 16:18

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  antikkristall написав:Индия подписала контракт с "батькой" на поставку 1 млн.т. калийных удобрений, думаю что находясь под санкциями и с учетом газа по 128 долларов цена там будет гораздо ниже чем на украинском рынке

Якщо поїхавший диктатор тобі "батько", то тоді ти - "синочок"?
Яким боком калійні добрива (KCl - за хімічним складом), які просто видобуваються із землі до газу і до прогнозу курсу долара?
Denik
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 16:27

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Denik написав:Крім того, зазначу що і Одеса, і Очаків, і Миколаїв прикриті кількома дивізіонами С-300 і С-125, і можуть бути посиленими тими ж Буками. Це означає, що російський залп до 100 ракет буде майже повністю знищено. А в них нема навіть 100 комірок на всіх кораблях... Зазвичай на одному лише 8-16...
Якщо ви не в курсі, в Україні є декілька С-300, але немає ракет для них. і уж точно немає засобів спроможних збити ракету. Ніяких.
Зав'язуйте нести пургу для піонерів. Що може зупиниту ботоксного - економічний зашморг, самому багатому у світі є що втрачати. Сподіваюся, над цим працюють. Та і з Китаєм він щось там підписав на 200 мільярдів, не фублей чи біткоінів, а доларів.
d44
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 16:30

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Поясню свої "мілітаристські" закиди з гіпотетичним знищенням АЕС та відосики з ракетами. Насправді наявність того самого Нептуна унеможливлює десанту операцію РФ, хіба, що через Сіваш на резинових човнах під вогнем БТРів та БМП з берега як Керченська операція у другу світову.
Так само наявність тієї самої Вільхи зменшує ймовірність серйозної ескалації з боку РФ, бо втрати будуть захмарними і не влізуть в шпиталі європейської частини РФ, які вже забиті ковідними хворими.
Військові це все розуміють. Пересічні олені дивляться ТК Звезда та скупають "дешевий" долар.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 16:41

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  d44 написав:Якщо ви не в курсі, в Україні є декілька С-300, але немає ракет для них. і уж точно немає засобів спроможних збити ракету. Ніяких

На відосику знищення С-300, до яких "немає ракет" повного масо-габаритного(+ЕПР) імітатора "Калібру". 30 пусків не роблять, коли "зовсім немає ракет"...

Теоретично є проблема зі стрільбою по "Іскандерам", наче С-300П(С) не призначена для цього а С-300В - один чи мало дивізіонів, але Іскандерів в РФ не так багато, принаймні кількість Точок+Точок-У+Вільх у відповідь є десь удвічі більшою..., особливо якщо порахувати партію Вільхи-М, повідомлень про доставку в ОАЕ якої ще не було.

Моя особиста думка, що при проведенні ракетних стрільб, рубль до долара впаде значно сильніше, аніж гривня до долара, бо реальність трохи інша, ніж те що в головах тих, хто передивився ТК Звезда... :D
Востаннє редагувалось Denik в Нед 06 лют, 2022 16:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 16:44

Деник совсем вразнос пошел. Все, кто не верит в самую красивую по 26 - зрители телеканала Звезда. Других причин неверия в ревальвацию не существует :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 16:49

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:Деник совсем вразнос пошел. Все, кто не верит в самую красивую по 26 - зрители телеканала Звезда. Других причин неверия в ревальвацию не существует

Зараз тільки НБУ може врятувати оленів від шивдкого спуску до 26. Нерезидентів з залишками ОВДП з'їдять аргоекспортери.
Denik
 
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