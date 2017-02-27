Якщо поїхавший диктатор тобі "батько", то тоді ти - "синочок"?
Яким боком калійні добрива (KCl - за хімічним складом), які просто видобуваються із землі до газу і до прогнозу курсу долара?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 06 лют, 2022 16:18
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Якщо поїхавший диктатор тобі "батько", то тоді ти - "синочок"?
Яким боком калійні добрива (KCl - за хімічним складом), які просто видобуваються із землі до газу і до прогнозу курсу долара?
Додано: Нед 06 лют, 2022 16:27
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Якщо ви не в курсі, в Україні є декілька С-300, але немає ракет для них. і уж точно немає засобів спроможних збити ракету. Ніяких.
Зав'язуйте нести пургу для піонерів. Що може зупиниту ботоксного - економічний зашморг, самому багатому у світі є що втрачати. Сподіваюся, над цим працюють. Та і з Китаєм він щось там підписав на 200 мільярдів, не фублей чи біткоінів, а доларів.
Додано: Нед 06 лют, 2022 16:30
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Поясню свої "мілітаристські" закиди з гіпотетичним знищенням АЕС та відосики з ракетами. Насправді наявність того самого Нептуна унеможливлює десанту операцію РФ, хіба, що через Сіваш на резинових човнах під вогнем БТРів та БМП з берега як Керченська операція у другу світову.
Так само наявність тієї самої Вільхи зменшує ймовірність серйозної ескалації з боку РФ, бо втрати будуть захмарними і не влізуть в шпиталі європейської частини РФ, які вже забиті ковідними хворими.
Військові це все розуміють. Пересічні олені дивляться ТК Звезда та скупають "дешевий" долар.
Додано: Нед 06 лют, 2022 16:41
Re: Валютный рынок в контексте ДС
На відосику знищення С-300, до яких "немає ракет", повного масо-габаритного(+ЕПР) імітатора "Калібру". 30 пусків не роблять, коли "зовсім немає ракет"...
Теоретично є проблема зі стрільбою по "Іскандерам", наче С-300П(С) не призначена для цього а С-300В - один чи мало дивізіонів, але Іскандерів в РФ не так багато, принаймні кількість Точок+Точок-У+Вільх у відповідь є десь удвічі більшою..., особливо якщо порахувати партію Вільхи-М, повідомлень про доставку в ОАЕ якої ще не було.
Моя особиста думка, що при проведенні ракетних стрільб, рубль до долара впаде значно сильніше, аніж гривня до долара, бо реальність трохи інша, ніж те що в головах тих, хто передивився ТК Звезда...
Востаннє редагувалось Denik в Нед 06 лют, 2022 16:51, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Нед 06 лют, 2022 16:44
Деник совсем вразнос пошел. Все, кто не верит в самую красивую по 26 - зрители телеканала Звезда. Других причин неверия в ревальвацию не существует
Додано: Нед 06 лют, 2022 16:49
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Нед 06 лют, 2022 16:58
Додано: Нед 06 лют, 2022 17:00
А головой подумать - не? Зачем аграрии весной продают валюту? Может быть потому что им что-то необходимо купить за гривну? Так вот покупать они будут импорт, а ту валюту, которую они для этого продадут, купят импортеры, поставляющие ГСМ, посевной материал и удобрения. До газового кризиса, когда работала местная химия, наблюдался профицит валюты, но в этом году будет иметь место паритет. А закачка газа в пустые ПХГ и вовсе загонит МБ в валютный дефицит. Добавьте к этому отток капитала из госдолга, и напрягите воображение
PS: необходимо начинать переговоры с МВФ. И не об очередной "затычке" в виде stand-by программы, а полноценной EFF. Atlantic Council заявляет, что международный долговой рынок для нас закрыт на годы. Думаю, это не просто прогноз, а месседж
Додано: Нед 06 лют, 2022 17:11
Додано: Нед 06 лют, 2022 17:13
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Сьогодні трошки підросли 28,02/28,08
(вчора - в той же час і в тій же обмінці було 00/05)
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