zРадио написав:А головой подумать - не? Зачем аграрии весной продают валюту? Может быть потому что им что-то необходимо купить за гривну? Так вот покупать они будут импорт, а ту валюту, которую они для этого продадут, купят импортеры, поставляющие ГСМ, посевной материал и удобрения.
З цих операцій не сплачуються ніяких податків? Всі операції з перетворення зерна в коморі на внесені добрива в поля відбоваються силою "святого духу", а не найманих працівників.
orest написав:В той же час, ціни на енергоносії можуть залишитися високими, адже росія має можливість впливати на них, обмежуючи експорт, і в той же час, заробляючи ще більше (цього року ЄС щедро оплатив кремлю фантастичними цінами на газ, навіть при відчутно менших обсягах, всі попередні втрати від санкцій).
Я думаю, що обмеження постачання газу до Європи будуть щонайменше до виборів до Верховної ради в 2023. Вся російська пропаганда націлена на ватників яким давай дешевий газ та бензин, але які самі нічого не хочуть робити.
orest написав:3 Також, в 2021 році на руку нашим аграріям зіграли і екологічні негаразди в багатьох конкурентів - провідних "виробників" зерна. Нема жодної гарантії, що цього року погода буде така ж чи так само вибірково буде бити по конкурентах.
Аграрії просто не продаватимуть дешевше за собівартість. В українських аграріїв собівартість далеко не найвища в світі через дешеву логістику.
orest написав:4 Щодо цін на руду і продукцію металургів, в різних країнах світу здуваються бульбашки на ринку нерухомості, що може зменшити попит на метал.
Я вже написав, що маємо китайський суперцикл електромобілів з попитом на сталь.
orest написав:Вже писав, що ЄС повним ходом веде роботи по визнанню атомної енергетики "зеленою", що може зменшити попит на альтернативну енергію і зменшити швидкість розвитку проектів по розбудові інфраструктури (які, давайте будемо відверті, ще й не розпочалися)...
Поки зо Німеччина закрила 4ГВт АЕС в грудні 2021, ще закриє останніх 4 ГВт у грудні 2022. Бельгія закриє 6 ГВт до 2025. Повернути все назад не можна - потрібно оновлювати ліцензії, а це - роки. Із бельгійських АЕС вже почав звільнятися персонал та переїжджати у Францію. Щось нове можна побудувати років через 10 після прийняття рішень. 4 роки ситуація з енергією в ЄС буде лише погіршуватися.
orest написав:6 в 2021 імпортували дуже мало газу по адекватній ціні. Цього року треба буде імпортувати значно більше і по цінах в рази більших ніж було. Це відчутно вплине на ріст імпорту і погіршення торгового балансу
3-4 млрд. куб. потреби по 700 - 900 доларів - це не багато.
orest написав:7 повторюся, але це важливо і вартує окремого пункту. росія вже фактично закрила нам порти Азовського моря, що відбивається на ефективності експорту аграріїв і металургів. Підозрюю, що в цьому році вони, як два пальці об асфальт, можуть влаштувати воєнні навчання в Чорному морі і закрити порти Чорного моря, перекривши наш експорт майже повністю. Це реально з огляду й на те, що наші аграрії і металурги конкурують з їхніми. А кошти росії потрібні як повітря. Там величезна біда в економіці і суспільстві
Морська блокада - це як оголошення війни. Ми їм щось потопимо Нептуном на наших "навчаннях" а США відключать від СВІФТу та введуть "адські" санкції.
orest написав:Я б просив всіх бути уважнішими і обережнішими цього року. Адже гарні тексти писати, щоб зібрати плюсики чи створити позитивний фон - не мішки носити, як казали в можму рідному селі...
Оресте, всім видно, що Ви як і 95% народу застрягли в доларі, а відскоку хоча б до 28.6 не було і не буде, бо "немає дров".
1 Про який продаж нижче собівартості аграріями Ви пишете? Де я про щось таке говорив? Я писав про високу імовірність, що цього року ціни на світових ринках будуть нижче ніж минулого року. 2 Що до дешевої логістики. Це питання терміново вирішується. Не зважаючи на "держрегулювання" вартість пального стрімко росте. А не за горами дефіцит. Білорусія вже пробує заблокувати транзит пального до нас з Прибалтики. 3 А я вже написав, що ріст попиту на електромобілі зменшує реалізацію авто з ДВЗ. ЖОДНОГО росту попиту на метал від цього не буде 4 Хто і що їм потопить??? Зелена наволоч від страху обробилася і ходить обдовбана вусмерть. Провідні "слуги" виключно під кайфом, їх вже не стримує навіть необхідність спілкуватися з журналістами чи виступати з трибун 5 Який свіфт обріжуть? Хто? 6 Денис, я ні в чому не застряг. В мене все є в достатку і щомісяця регулярно приходить. Я не займаюся фігньою на форумах без сну і відпочинку, а працюю. В мене все ок. Денис, Ви скотилися вже до дрібних примітивних маніпуляцій в дискусії. Реально починаєте писати бознащо. Раніше Вас було цікаво читати і Ваша інформація навіть допомагала розуміти стан справ. А зараз... П.С. Передоз врятує країну
orest написав:2 Що до дешевої логістики. Це питання терміново вирішується. Не зважаючи на "держрегулювання" вартість пального стрімко росте. А не за горами дефіцит. Білорусія вже пробує заблокувати транзит пального до нас з Прибалтики.
В Україні 80% перевезень зерна в порти - електрифікованою залізницею. З іншого боку в тій же Бразилії 90% перевезень - це автотранспорт, зерно в порти, добрива з портів. В США - велика доля річкового транспорту по Міссісіпі з витратою дизеля буксирами барж.
orest написав:1 Про який продаж нижче собівартості аграріями Ви пишете? Де я про щось таке говорив? Я писав про високу імовірність, що цього року ціни на світових ринках будуть нижче ніж минулого року.
В усьому світі аграрії не продаватимуть дешевше рівня рентабельності. В Україні собівартість вирощування та експортної логістики зернових є однією із найнижчих у світі. Не будуть ціни нижчими, бо вони будуть підтримані вищою собівартістю в тих де США та Бразилії, через ціни на енергоносії та добрива.
orest написав:3 А я вже написав, що ріст попиту на електромобілі зменшує реалізацію авто з ДВЗ. ЖОДНОГО росту попиту на метал від цього не буде
Вже йде зростання попиту через зростання загальної кількості авто в світі та необхідності будівництва паркінгів та зарядно-енергетичної інфраструктури для них.
orest написав:Денис, Ви скотилися вже до дрібних примітивних маніпуляцій в дискусії. Реально починаєте писати бознащо. Раніше Вас було цікаво читати і Ваша інформація навіть допомагала розуміти стан справ. А зараз... П.С. Передоз врятує країну
ВВП в 4 кварталі зріс на 6%. Номінальний експорт в січні 2022 зріс в 1,5 рази. Все це я писав, повторюватися не буду.
flyman написав:ще би пару слів, що при Порошенку такого не було, що це все піаністи того...
для тугих на голову напишу вкотре - мені Порох побоку, як і твої "піаністи". Прикрути фонтан, Флай, бо реально уже закумарив на усіх гілках своїми підвальними вставками. Вирощуй гливи і розводь мишей. Або читай їм лекції, як прожити на 100уо/міс.