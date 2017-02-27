zРадио написав:Интересно, что же в 2016-2017 гг их заставляло продавать в 2+ раза ниже, чем в 2012-2013 гг? Неужели упавшая так радикально себестоимость?
Вы докотились до отрицания спекулятивной природы биржевых цен, поздравляю - новая "вершина"
А Ви щось чули про зростання видуботку сланцевої нафти в США та обвал цін на нафту у 2014? І на бачите, що цін графік пшениці фактично повністю повторює нафту з 2011? https://ru.investing.com/commodities/brent-oil Не можу вставити зображення але за посиланням все видно.
До речі Ви неуважно дивилися мій сьогоднішній відосик про фермерів, агроном сказав, що він використовував і польські добрива і Рівнеазот і Черкасиазот. Всробництво добрив не зуаинилося бо є приватні газовидобувні компанії і діють більш-менш довготривалі контракти з ними. Врешті-решт є й компанії, які належать тому ж Фірташу як і хімічні заводи. Виробництво в хіміків могло і врасти, але кількість гривнєвої виручки номінально зросла... Як і всякого ПДВ, ренти та податку на прибуток...
Востаннє редагувалось Denik в Нед 06 лют, 2022 19:02, всього редагувалось 1 раз.
На озброєнні немає комплексів Нептун, є тільки відосики для бовдурів, що підтримують корумповану владу.
Даже если уже есть на вооружении, то можно не сомневаться в том что в ответ на потобленный корабль прилетит раз в десять больше всяких "Калибров" с "Ониксами", поэтому никто ничего топить не будет точно также как и блокировать черноморские порты.
Калибров и остальных крылатых ракет есть у них только на один-два залпа. Там скорость производства, одна крылатая ракета в месяц. Искандеры и танки - вот чем атаковать могут.
Zebra написав:Калибров и остальных крылатых ракет есть у них только на один-два залпа. Там скорость производства, одна крылатая ракета в месяц.
А Коростельов сказав, що може робити 12 Нептунів на місяць. А ще є Вільха - вона простіша.
Zebra написав:Искандеры и танки - вот чем атаковать могут.
Іскандерів є десь під 300 (два залпи). У відповідь станом на зараз може прилетіти 300 Точок, 200 Вільх, 150 Вільх-М, та велика кількість Смерча з радянських запасів. Тисячі на 1,5 російських танків та 2-3 БМП+ БТР є з тисяча українських танків з яких біля 500 модернізовано, з 1,5 тисячі ББМ, 8500 постілів Стугни та Корсара, тисяча пострілів Джавеліном, 2+ тис. пострілів NLAW, Деяка кількість пострілів сучасних бойових модулів ПТРК БТР-3, БТР-4, близько 1000 керованих боєприпасів Байрактарів, невідома кількість пострілів радянських ПТРК, + радянські "Рапіри", які можуть виявитись ефективними проти третього ешелону з кадрованих частин та строковиків. + ніхто не скасовує нові поставки "гуманітарної допомоги" із США, Великобританії та Польщі.
Уявіть себе російським танкістом, якому вночі сняться Т-64Б зразка 2017 року, Джавеліни з Байрактарами.
orest написав:5 ІТ впевнено росте на 25-30% в останні роки, але вже в 2021 наші провідні компанії говорили про проблему з кадрами, цей ріст треба підтримувати новими працівниками, а діти вчитися і працювати не хочуть. Їм щомісяця капає від родичів з чехій-італій-польш і тд, вони й бють байдики в повний ріст...
Дія-сіті припинить ріст. За проблему кадрів можна не переживати.
Спаси Господи , чтобы ляпнуло что то в виде хоть одного взрыва , даже понарошку . Все комнатные герои на перевес с компами дружно обделаются и побегут кто куда . Потому что писать о военных действиях и попасть в них две разницы . Кончайте изгалятся над здравым смыслом . Лучше про падение доллара до 22,5 и победу нашей экономики над здравым смыслом .