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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 91359136913791389139>

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 276
Гривня
13%
35
Долар
60%
166
Євро
5%
13
Інші валюти
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Всього голосів : 276
Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 18:57

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:Интересно, что же в 2016-2017 гг их заставляло продавать в 2+ раза ниже, чем в 2012-2013 гг? Неужели упавшая так радикально себестоимость?

Вы докотились до отрицания спекулятивной природы биржевых цен, поздравляю - новая "вершина"

А Ви щось чули про зростання видуботку сланцевої нафти в США та обвал цін на нафту у 2014?
І на бачите, що цін графік пшениці фактично повністю повторює нафту з 2011?
https://ru.investing.com/commodities/brent-oil
Не можу вставити зображення але за посиланням все видно.

До речі Ви неуважно дивилися мій сьогоднішній відосик про фермерів, агроном сказав, що він використовував і польські добрива і Рівнеазот і Черкасиазот.
Всробництво добрив не зуаинилося бо є приватні газовидобувні компанії і діють більш-менш довготривалі контракти з ними. Врешті-решт є й компанії, які належать тому ж Фірташу як і хімічні заводи. Виробництво в хіміків могло і врасти, але кількість гривнєвої виручки номінально зросла...
Як і всякого ПДВ, ренти та податку на прибуток...
Востаннє редагувалось Denik в Нед 06 лют, 2022 19:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 19:01

  antikkristall написав:
  Zebra написав:
  Denik написав:

На озброєнні немає комплексів Нептун, є тільки відосики для бовдурів, що підтримують корумповану владу.


Даже если уже есть на вооружении, то можно не сомневаться в том что в ответ на потобленный корабль прилетит раз в десять больше всяких "Калибров" с "Ониксами", поэтому никто ничего топить не будет точно также как и блокировать черноморские порты.

Калибров и остальных крылатых ракет есть у них только на один-два залпа. Там скорость производства, одна крылатая ракета в месяц. Искандеры и танки - вот чем атаковать могут.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 19:05

Re: Валютный рынок в контексте ДС

https://www.youtube.com/watch?v=jJMovIXcZJE
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 19:18

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Zebra написав:Калибров и остальных крылатых ракет есть у них только на один-два залпа. Там скорость производства, одна крылатая ракета в месяц.

А Коростельов сказав, що може робити 12 Нептунів на місяць. А ще є Вільха - вона простіша.
  Zebra написав:Искандеры и танки - вот чем атаковать могут.

Іскандерів є десь під 300 (два залпи). У відповідь станом на зараз може прилетіти 300 Точок, 200 Вільх, 150 Вільх-М, та велика кількість Смерча з радянських запасів.
Тисячі на 1,5 російських танків та 2-3 БМП+ БТР є з тисяча українських танків з яких біля 500 модернізовано, з 1,5 тисячі ББМ, 8500 постілів Стугни та Корсара, тисяча пострілів Джавеліном, 2+ тис. пострілів NLAW, Деяка кількість пострілів сучасних бойових модулів ПТРК БТР-3, БТР-4, близько 1000 керованих боєприпасів Байрактарів, невідома кількість пострілів радянських ПТРК, + радянські "Рапіри", які можуть виявитись ефективними проти третього ешелону з кадрованих частин та строковиків.
+ ніхто не скасовує нові поставки "гуманітарної допомоги" із США, Великобританії та Польщі.

Уявіть себе російським танкістом, якому вночі сняться Т-64Б зразка 2017 року, Джавеліни з Байрактарами.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 19:22

  asti написав:Не прибарахлятся, гривну от погашения они пустят на покупку бумаг на вторичке у нерезов//)


Интересно, банки скупают бумаги у нерезов с дисконтом? Кроме них, покупать и некому и можно организовать картельный сговор.
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 19:26

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Shaman написав:прогноз - на ближайшем одном-двух акционах ВНЕЗАПНО банки прибарахлятся гривневыми ОВГЗ на сумму 15 ярдов грн
так что на курс это погашение ОВГЗ не повлияет

Ця ліквідність просто піде на рахунки Держказначейства як податок на прибуток за 4 квартал 2021 та на рахунки енергокомпаній за січневий газ та електрику.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 19:51

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  orest написав:5 ІТ впевнено росте на 25-30% в останні роки, але вже в 2021 наші провідні компанії говорили про проблему з кадрами, цей ріст треба підтримувати новими працівниками, а діти вчитися і працювати не хочуть. Їм щомісяця капає від родичів з чехій-італій-польш і тд, вони й бють байдики в повний ріст...

Дія-сіті припинить ріст.
За проблему кадрів можна не переживати.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 20:09

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Спаси Господи , чтобы ляпнуло что то в виде хоть одного взрыва , даже понарошку .
Все комнатные герои на перевес с компами дружно обделаются и побегут кто куда .
Потому что писать о военных действиях и попасть в них две разницы .
Кончайте изгалятся над здравым смыслом .
Лучше про падение доллара до 22,5 и победу нашей экономики над здравым смыслом .

герои ..... мля
холява
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 20:11

Re: Валютный рынок в контексте ДС

диванные вояки-патриоты рассуждают от том, как лучше тикать, с баксами или золотом...
чик
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 20:17

  Grand Touring написав:Запасы газа нерезидентов по сравнению с 1 февраля 2021 года снизились в 38,6 раза (на 7,51 млрд куб. м), резидентов – в 2,1 раза (на 0,48 млрд куб. м). https://biz.liga.net/ekonomika/tek/novo ... nnyy-sklad

Слідкуйте за думкою.
Дочірнє підприємство Нафтогаз України (НГ-безпека) у Мюнхені уклало договір з німецькою компанією на 16 лямів на охорону ТОП-менеджменту у Мюнхені.
Усі договори цього підприємства без тендерів. Ну якось так.
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