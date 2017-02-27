Додано: Нед 06 лют, 2022 20:50

чик написав: там ядерная держава с авиацией, подлодками там ядерная держава с авиацией, подлодками

до ядерного точно дело не дойдет, подлодки тоже мимо кассы (к тому же какие у них подлодки и подводники известно всему миру)я был на подлодке СС310 (проект 690) в Феодосии в 1986г (погружались на 100м, а остановились на 180м...а могли вообще утонуть))), а 7ноября устроили на лодке мини-пожар (потом вместо увольнения -устраняли следы пожара)а вот из свежего:В ночь на 15 декабря 2019 года в Южной бухте Севастополя затонули списанные плавучий док ПД-16 и подлодка Б-380. После затопления подводная лодка всплыла. Через несколько дней была начата ее буксировка к месту утилизации.1 июля 2019 года в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел пожар, в результате погибли 14 моряков. Подводники проводили исследования по изучению гидросферы. После возгорания первым из горящего отсека был эвакуирован гражданский представитель промышленности, после чего за ним задраили люк, чтобы не допустить распространения огня.29 апреля 2016 года произошло возгорание на атомной подводной лодке "Красноярск", которая была выведена из боевого состава ВМФ, в вилючинском "Северо-Восточном ремонтном центре", где она проходила утилизацию. Жертв, пострадавших и материального ущерба не было.7 апреля 2015 года начался пожар на атомной подлодке "Орел", находившейся на ремонте на заводе "Звездочка" (Архангельская область). Причиной возгорания стало проведение огневых работ. Ядерное топливо и вооружение из подлодки были выгружены еще до начала ремонта. Спустя три часа пожар был ликвидирован; никто не пострадал.16 сентября 2013 года в городе Большой Камень в Приморье на атомной подводной лодке (АПЛ) "Томск", находившейся на ремонте на заводе "Звезда", при проведении сварочных работ произошел пожар. Загорелась резиновая изоляция и старая краска внутри цистерны главного балласта, из-за чего часть межкорпусного пространства заполнило дымом. Атомный реактор на субмарине был заглушен еще до того, как она встала на ремонт, экипаж с подводной лодки был эвакуирован, оружия на борту не было. На место пожара прибыли 13 пожарных расчетов Тихоокеанского флота и МЧС. Пожар потушили за 4,5 часа. В ходе тушения несколько пожарных получили легкое угарное отравление, после оказания первой медицинской помощи их отпустили домой.