у чувака крыша явно съехала от местячковой пропаганды. буки, нептуны и т.п. блин, там ядерная держава с авиацией, подлодками и т.д...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 06 лют, 2022 20:22
Додано: Нед 06 лют, 2022 20:45
Re: Валютный рынок в контексте ДС
все это вооружение это отлично. только лежит оно на складах,точки которых давно сданы/проданы врагу, и будут очень быстро захвачены/уничтожены и до армии даже не дойдут
Додано: Нед 06 лют, 2022 20:50
Ну чому ж, адже США поставлять Україні гелікоптери Мі-8/17 колишніх ВПС Афганістану на... основі довгострокового кредиту.
Востаннє редагувалось Прораб в Нед 06 лют, 2022 20:51, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 06 лют, 2022 20:50
Re: Валютный рынок в контексте ДС
до ядерного точно дело не дойдет, подлодки тоже мимо кассы (к тому же какие у них подлодки и подводники известно всему миру)
я был на подлодке СС310 (проект 690) в Феодосии в 1986г (погружались на 100м, а остановились на 180м...а могли вообще утонуть))), а 7ноября устроили на лодке мини-пожар (потом вместо увольнения -устраняли следы пожара)
а вот из свежего:
В ночь на 15 декабря 2019 года в Южной бухте Севастополя затонули списанные плавучий док ПД-16 и подлодка Б-380. После затопления подводная лодка всплыла. Через несколько дней была начата ее буксировка к месту утилизации.
1 июля 2019 года в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел пожар, в результате погибли 14 моряков. Подводники проводили исследования по изучению гидросферы. После возгорания первым из горящего отсека был эвакуирован гражданский представитель промышленности, после чего за ним задраили люк, чтобы не допустить распространения огня.
29 апреля 2016 года произошло возгорание на атомной подводной лодке "Красноярск", которая была выведена из боевого состава ВМФ, в вилючинском "Северо-Восточном ремонтном центре", где она проходила утилизацию. Жертв, пострадавших и материального ущерба не было.
7 апреля 2015 года начался пожар на атомной подлодке "Орел", находившейся на ремонте на заводе "Звездочка" (Архангельская область). Причиной возгорания стало проведение огневых работ. Ядерное топливо и вооружение из подлодки были выгружены еще до начала ремонта. Спустя три часа пожар был ликвидирован; никто не пострадал.
16 сентября 2013 года в городе Большой Камень в Приморье на атомной подводной лодке (АПЛ) "Томск", находившейся на ремонте на заводе "Звезда", при проведении сварочных работ произошел пожар. Загорелась резиновая изоляция и старая краска внутри цистерны главного балласта, из-за чего часть межкорпусного пространства заполнило дымом. Атомный реактор на субмарине был заглушен еще до того, как она встала на ремонт, экипаж с подводной лодки был эвакуирован, оружия на борту не было. На место пожара прибыли 13 пожарных расчетов Тихоокеанского флота и МЧС. Пожар потушили за 4,5 часа. В ходе тушения несколько пожарных получили легкое угарное отравление, после оказания первой медицинской помощи их отпустили домой.
Додано: Нед 06 лют, 2022 21:03
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Ядерна держава з підлодками означає, що в армії є 300 тис. нероб, які вміють лише завантажувати/вивантажувати спецбоєприпас, трохи ремонтувати великий літак або підлодку, раз на місяць або на рік вилітати/кудись плисти і найбільша кількість знають АК-74, РПК-74, щоб охороняти склад спецбоєприпасів, базу підводних човнів, або аеродром.
З цих нероб можна буде набрати тис. 20-30 добровольців в мотопіхоту, бо вони звичайний БМП-2 бачили лише на телеканалі Звезда.
Я сподіваюсь і Ви розумієте, і в РФ розуміють (які бачать Яроша радником головнокомандуючого), що випадку найменшого удару РФ засобами ОМП "оружие возмездия" (Точки, Вільха, Смерч звичайний, все що летить далеко), полетить в тому числі по російським АЕС без жодного наказу зверху. Курську АЕС не зможе врятувати ніщо. Біля Смоленської, Воронезької, Ростовської АЕС ще рік тому за гугл-картами не було дивізіонів ПВО.
Власне тому серйозна ескалація малоймовірна (навіть в ДНР скасовують комендантську годину на вихідних), бо там розуміють що таке прильоти та до кого прилетить в першу чергу. І там мабуть скупили не долари, а майже всю їжу з магазинів. Власне відміна комендантської години - це теж ознака деескалації.
Хто цього бачить - застрягне в доларах.
Додано: Нед 06 лют, 2022 21:08
Додано: Нед 06 лют, 2022 21:22
Додано: Нед 06 лют, 2022 21:23
Ну і шо шо посівна скоро?! І скоро це коли?! Ви до посівної яким боком?!
Додано: Нед 06 лют, 2022 21:31
Деградує тільки рівень дописувачів.
Домашнє завдання для абітурієнтів, зрівняти валовий збір сільгоспродукції в 91-му і в 21-му.
Експорт і імпорт за січень бачили?
Там дефіціт буквально пару сот лямів.
Далі плюсуємо заробітчан, а це 1.5 ярда в місяць.
Далі плюсуємо послуги, основний плюс це транзит газа, майже 300 лямів в місяць.
Далі плюсуємо 200 000 тільки офіційних айтішників.
Тобто мінімум 400-500 лямів за місяць.
Ось і все що треба знати про курс, адекватний і реальний курс це 20 грн за долар, не більше.
Ось чому НБУ викупає ярдами валюту, не знає як і де вигадати попит на валюту.
А істерикі залиште для Зєбр, якщо хутін нічого не вигадає, то рокету будете чекати років ще 40
Додано: Нед 06 лют, 2022 21:33
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