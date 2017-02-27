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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 06 лют, 2022 21:34
Alex2007
40лет взад разбирал и собирал на время пм и калаш, пару раз даже пулять водили - сча и не вспомню, но кода на шапку под грохот стрельбы сыпались гильзы от соседей слева чуть в штаны не наложил
а тута единицы мабуть бачили шо це таке...
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Додано: Нед 06 лют, 2022 21:37
Denik написав:
там мабуть скупили не долари, а майже всю їжу з магазинів
вы правильно говорите если у нас начнется, еда сильно взлетит в цене и народу будет не до долларов. Прошу вас закрывайте военную тематику, или про войну и оружие пишите сюда Політичні дискусії
А здесь пожалуйста пишите о том, в чём вы спец, про озимую кукурузу и ТД.
На ветке уже есть прикольный клоун, место занято, вы ему не конкурент.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Нед 06 лют, 2022 21:43, всього редагувалось 4 разів.
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Додано: Нед 06 лют, 2022 21:37
Qwerty написав: somilitark написав:
По курсу. Такі хоча б не зросли, як НБУ не старався запустити знов ракету((.
Готівка 50 на 50.
Панік сел по долару відміняється, нбу дьорнув тих, хто вагається і останні купили валюту.
Але скоро весна і посівна, обламається нбу розвертати ринок і тренд.
Ну і шо шо посівна скоро?! І скоро це коли?! Ви до посівної яким боком?!
Пане колгоспнику, посівна скоро почнеться на півдні нашої країни, і якщо ви ще будете ловити гав, то валюту будете здавати не по 27.90, а по 27.50, ось і все що треба вам знати про посівну)))
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Додано: Нед 06 лют, 2022 21:38
Realist написав: jump написав:
У січні загальний фонд держбюджету зведено з профіцитом у 12 млрд грн завдяки значному недовиконанню видатків
та перевиконанню від Податкової.
Так, у січні 2022 року до загального фонду державного бюджету надійшло 78 млрд гривень, або на 13,1% (+9,1 млрд грн) понад плану. Результат зумовлений, передусім, суттєвим перевиконанням зібраного податку на додану вартість.
У Мінфіні пояснили такий понадплановий обсяг: його спричинили високі темпи інфляції торік
, зростання обсягів роздрібної торгівлі у грудні та цін на енергоносії.Водночас у січні суттєво недовиконано план за видатками бюджету
. За підсумками місяця вони становили 66,2 млрд грн, або лише 75,2% від розпису.Протягом місяця уряд залучив 10,9 млрд грн запозичень, або лише 23,8%
. З них 10,8 млрд грн – кошти від продажу держоблігацій.
Виділив важливе. Рахую, що це свого роду міну уповільненої дії. Спочатку доходи від інфляції будуть рости а потім ... бац і повна задніца (с)
Ага! Ви нам про повну задніцу вже четвертий місяць розказуєте! І газ закінчиться, і віялові відключення, і зерно вивезли, і продовольчі картки ввели, і крах всього! Хоч у вас всі ці місяці все нормально?! Газ і світло ще є?! Не голодаєте?!
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Додано: Нед 06 лют, 2022 21:43
orest написав: Denik написав:
Ще всі, хто дивиться вгору "забули" той факт, що оператору ГТС на початку місяця Газпром сплачує плату за транзит. І НБУ може "попросити" щоб Нафтогаз "синхронізував" закупівлі долара з продажем валюти Оператором ГТС.
Місячна оплата за транзит жодним чином не співмірна з тими обсягами валюти, які зараз потрібні Нафтогазу. Хоча, мені здається що газпром платить раз в рік...
А Ви, Денис, бачу великий демократ і міцний господарник. Прямо як ваш партайгеноса, бездарній економічній діяльності якого Ви вже рік співаєте дифірамби і в день і в ночі, без вихідних і свят на всіх фінансових ресурсах країни.
Актуальна ситуація в енергетиці країни, далеко не в останню чергу, зумовлена тим, що за каденцію лідера кварталу на посаді президента країни, Нафтогаз вже не один млрд уо євробондів розмістив, потім ту валюту продав і на грн накупив ОВДП. Тепер ні валюти немає, від інфляції та курсової різниці влетів, коштів на закупівлю газу і повернення і обслуговування валютних боргів немає...
Дивно як вас такого світоча економічної науки та не поставили ще у руля нашого такого бездарного господарства! Там такий як ви реаліст оди про все пропало складає! Ви не з одного з ним аулу?! Він теж коротко писати не вміє! І це добре, що у нас аж два великих розумних господарники на форумі!!! Значить хоч у двох здоровенних корпораціях, які ви очолюєте та порядок і відсутність бардаку!!! Такі світочі! Як нам пощастило жити в один час з геніями!
«А, ви, батюшка партєйний?»(с)
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Додано: Нед 06 лют, 2022 21:48
Пановэ, какие ожидания по курсу на понедельник?
Я чё-то очкую - много бакса скинул на падении - последнюю 5-ку вообще по 28,10, теперь боюсь как бы вверх не поползли в связи с ситуацией...
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