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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9138913991409141

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 276
Гривня
13%
35
Долар
60%
166
Євро
5%
13
Інші валюти
1%
2
Крипта
6%
16
Нерухомість
5%
13
ОВДП
3%
7
Ваш варіант
9%
24
Всього голосів : 276
Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 00:11

  Denik написав:
  centurionus написав:Denik
У Вас, пробачте, яка ВОС? 914208?

Навчання включало в себе вивчення абсолютно всього спектру озброєнь + математичні моделі бойових дій та ще багато чого...

Вам на учебе не говорили что большая война всегда непредказуема. Думала ли Япония нападая на Перл Харбор, что в 1945 на Хиросиму и Нагасаки упадут атомные бомбы. Какой математической моделью можно описать иррациональные глупость и предательство?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 00:51

  Прораб написав:
  somilitark написав:Далі плюсуємо заробітчан, а це 1.5 ярда в місяць.
Далі плюсуємо послуги, основний плюс це транзит газа, майже 300 лямів в місяць.
Далі плюсуємо 200 000 тільки офіційних айтішників.

Тобто основа ВВП це люди, які змушені виїхати з рідної країни для того, щоб прогодувати свої сім'ї? Чудова ставка, панове.
Як при нагнітанні ЗМІ, Україну інвестори поставили в стоп лист, так і потік коштів від заробітчан переросте у простий вивіз своїх сімей.
Про ІТ вже й казати нічого. У тій же Польщі оф. програма вже зараз.

І що з ІТ, вже половина ІТ Києва/Львова на кордоні, чи вже Кракові розпаковує сумки?
flyman
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  #<1 ... 9138913991409141
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